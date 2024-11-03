Введение в проблемы здравоохранения у подростков

Подростковый возраст — это период времени с детства до взрослого возраста. Несмотря на то, что большинство подростков физически и психически здоровы, подростковый возраст — это время, когда могут возникнуть трудности или проблемы. Чтобы поддерживать здоровье подростков, а также выявлять и лечить проблемы по мере их развития, подростки должны получать поддержку и руководство от родителей (или опекунов) и регулярную профилактическую медицинскую помощь.
Распространенные факторы здоровья и развития у подростков включают физический рост и психосоциальное развитие. Связанные с этим проблемы могут включать следующее:
Когнитивное, эмоциональное и социальное развитие, а также развитие независимости (автономии)
Медицинские проблемы, такие как ожирение, детские заболевания, которые продолжаются или развиваются в подростковом возрасте, а также травмы
Распространенные проблемы со здоровьем у подростков
Непреднамеренные травмы, вызванные огнестрельным оружием, дорожно-транспортными происшествиями и передозировкой наркотиков, являются основными причинами смерти и временных или постоянных травм среди подростков в Соединенных Штатах Америки.
Умышленные травмы, вызванные, например, убийством или самоубийством, также очень распространены среди подростков.
Часто встречаются случаи сотрясения или травмы головного мозга в результате травмы головы, особенно среди спортсменов (см. также Сотрясение мозга при занятиях спортом). Подростки с травмой головы должны быть обследованы специалистом, обладающим опытом в оценке и лечении такого вида травмы. После сотрясения мозга подросткам следует дать время для выздоровления до возврата к регулярным занятиям, включая использование электронных устройств, школьные уроки и занятия спортом. Возврат к этим занятиям должен проводиться под контролем компетентного взрослого человека.
Употребление психоактивных веществ также является важной проблемой для здоровья. Скрининг и ранняя диагностика являются ключевыми способами избежать серьезных проблем и долгосрочных последствий.
В подростковом возрасте могут развиться или впервые проявиться проблемы психического здоровья, такие как депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства (такие как шизофрения). Кроме того, пандемия COVID-19 значительно повлияла на психическое здоровье многих подростков.
Вопросы, связанные с половым и репродуктивным здоровьем, становятся важными темами разговора по мере того, как подростки исследуют свою сексуальность и могут быть объектом сексуальных ожиданий или поведения со стороны сверстников или других людей.
К конкретным темам, которые могут возникнуть, относятся:
Выстраивание здоровых интимных отношений
Практики безопасного секса
Сексуальное насилие или другие виды травм, связанных с сексом
В этот период также может наблюдаться исследование гендерной идентичности.
Ожирение часто встречается в подростковом возрасте и часто связано с другими заболеваниями, которые возникают одновременно, включая сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень жиров в крови. Кроме того, многие подростки живут дольше после того, как пережили серьезное заболевание, которое началось в раннем детстве.
Многие вредные привычки, которые появляются в подростковом возрасте, например, плохое питание, недостаточная физическая нагрузка и курение, могут привести к немедленным проблемам со здоровьем, к долгосрочным нарушениям или стать причиной слабого здоровья в будущем.
Примерно 40 % подростков в США страдает хроническим заболеванием, например, астмой, сахарным диабетом или воспалительным заболеванием кишечника.
Рак у детей встречается редко, но наиболее часто встречающиеся у подростков типы включают лейкоз, лимфому, рак костей, рабдомиосаркому, рак щитовидной железы, а также опухоли головного и спинного мозга.