Введение в проблемы здравоохранения у подростков

Непреднамеренные травмы, вызванные огнестрельным оружием, дорожно-транспортными происшествиями и передозировкой наркотиков, являются основными причинами смерти и временных или постоянных травм среди подростков в Соединенных Штатах Америки.

Умышленные травмы, вызванные, например, убийством или самоубийством, также очень распространены среди подростков.

Часто встречаются случаи сотрясения или травмы головного мозга в результате травмы головы, особенно среди спортсменов (см. также Сотрясение мозга при занятиях спортом). Подростки с травмой головы должны быть обследованы специалистом, обладающим опытом в оценке и лечении такого вида травмы. После сотрясения мозга подросткам следует дать время для выздоровления до возврата к регулярным занятиям, включая использование электронных устройств, школьные уроки и занятия спортом. Возврат к этим занятиям должен проводиться под контролем компетентного взрослого человека.

Употребление психоактивных веществ также является важной проблемой для здоровья. Скрининг и ранняя диагностика являются ключевыми способами избежать серьезных проблем и долгосрочных последствий.

В подростковом возрасте могут развиться или впервые проявиться проблемы психического здоровья, такие как депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства (такие как шизофрения). Кроме того, пандемия COVID-19 значительно повлияла на психическое здоровье многих подростков.

Вопросы, связанные с половым и репродуктивным здоровьем, становятся важными темами разговора по мере того, как подростки исследуют свою сексуальность и могут быть объектом сексуальных ожиданий или поведения со стороны сверстников или других людей.

К конкретным темам, которые могут возникнуть, относятся:

В этот период также может наблюдаться исследование гендерной идентичности.

Ожирение часто встречается в подростковом возрасте и часто связано с другими заболеваниями, которые возникают одновременно, включая сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень жиров в крови. Кроме того, многие подростки живут дольше после того, как пережили серьезное заболевание, которое началось в раннем детстве.

Многие вредные привычки, которые появляются в подростковом возрасте, например, плохое питание, недостаточная физическая нагрузка и курение, могут привести к немедленным проблемам со здоровьем, к долгосрочным нарушениям или стать причиной слабого здоровья в будущем.

Примерно 40 % подростков в США страдает хроническим заболеванием, например, астмой, сахарным диабетом или воспалительным заболеванием кишечника.

Рак у детей встречается редко, но наиболее часто встречающиеся у подростков типы включают лейкоз, лимфому, рак костей, рабдомиосаркому, рак щитовидной железы, а также опухоли головного и спинного мозга.