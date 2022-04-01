Хроническая инфекция среднего уха у детей

Хроническая инфекция среднего уха возникает в результате повторных инфекций, которые могут повреждать барабанную перепонку или приводить к образованию холестеатомы, что, в свою очередь, способствует усугублению инфекции.
Причинами хронической инфекции среднего уха могут быть острые инфекции среднего уха, закупорка евстахиевой трубы, травмы, ожоги или проведение трубок через барабанную перепонку.
У детей обычно теряется слух и появляются выделения из уха.
Врач диагностирует хроническую инфекцию среднего уха на основании данных анамнеза и результатов обследования.
Лечение обычно включает капли с антибиотиком и, иногда, антибиотики внутрь, введение трубочек, или их комбинацию.
(См. также Общие сведения об инфекциях среднего уха у детей младшего возраста и Средний отит (хронический) у взрослых).
Анатомия уха
Причины
Причинами хронических инфекций среднего уха могут быть острая инфекция среднего уха (обычно тяжелая), закупорка евстахиевой трубы (трубка, которая соединяет среднее ухо с носовыми ходами), тупые или проникающие травмы уха, термические или химические ожоги, или повреждения ударной волной. Кроме того, дети, имеющие патологии головы и лица вследствие хромосомных нарушений, таких как синдром Дауна или синдром Лежена, или имеющие расщелину неба, подвержены повышенному риску развития хронических инфекций среднего уха.
Хронические инфекции среднего уха могут обостряться после инфекций носа и горла, таких, как обычная простуда, или в результате попадания воды в среднее ухо во время купания или плавания у детей с перфорацией барабанной перепонки или трубками. Обычно обострения приводят к безболезненному выделению гноя из уха (см. Выделения из уха). Гной может иметь очень неприятный запах. Длительное воздействие загрязненного воздуха и плохая гигиена, связанная с проживанием в сообществе с низким уровнем доходов, также могут увеличивать риск развития хронических инфекций среднего уха.
Осложнения
Постоянные обострения могут вызывать:
образование полипов в среднем ухе;
разрушение костей в среднем ухе;
Холестеатома
Полипы среднего уха — это незлокачественные (доброкачественные) гладкие наросты, выступающие из среднего уха через перфорацию в ушной канал.
Стойкая инфекция может разрушать части слуховых косточек, которые представляют собой мелкие косточки в среднем ухе, соединяющие барабанную перепонку и внутреннее ухо и проводящие звук от наружного уха к внутреннему уху, приводя к потере слуха.
Холестеатома — это доброкачественное разрастание белого, похожего на кожу материала в среднем ухе. Холестеатома может разрушать окружающую костную ткань и мягкие ткани и со временем может вызвать такие осложнения, как паралич лица и абсцессы в головном мозге или между мозгом и черепом.
Симптомы
У детей обычно теряется слух и появляются выделения из уха. Обычно боль не ощущается, кроме случаев, когда возникло осложнение.
У детей с холестеатомой может наблюдаться повышение температуры тела, головокружение и/или боль в ухе, а также белые продукты распада в ушном канале.
Диагностика
Обследование врачом
посевы;
Иногда визуализирующие исследования
Врач ставит диагноз хронического воспаления среднего уха на основании данных анамнеза и результатов обследования (например, когда гной вытекает из отверстия в барабанной перепонке или похожий на кожу материал накапливается в отверстии или кармане барабанной перепонки). Образцы гноя направляются в лабораторию для выращивания (посева) бактерий.
Если врач подозревает холестеатому или другое осложнение, выполняются такие визуализирующие исследования, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение
ушные капли с антибиотиком;
иногда антибиотики внутрь;
иногда проводят миринготомию;
хирургическое удаление холестеатомы.
Сначала врачи вычистят продукты распада из уха. Родители закапывают ушные капли, содержащие антибиотик и, возможно, кортикостероид. Детям с тяжелой инфекцией назначают антибиотики внутрь.
Если инфекция не проходит или повторяется несмотря на применение антибиотиков, то спустя некоторое время врачи могут провести миринготомию и вставить вентиляционные (тимпаностомические) трубки. Если барабанная перепонка повреждена, может быть сделана хирургическая операция по восстановлению барабанной перепонки (тимпанопластика).
Холестеатому удаляют хирургическим путем.
Миринготомия: лечение повторных ушных инфекций
При миринготомии врачи делают небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Затем через это отверстие они вводят крохотную полую пластиковую или металлическую трубку (тимпаностомическую, или вентиляционную, трубку) в барабанную перепонку. Эти трубки выравнивают давление в среднем ухе с атмосферным. Врачи рекомендуют вентиляционные трубки для детей, у которых бывают повторные инфекции уха (острый средний отит), периодически или постоянно скапливается жидкость в среднем ухе (хронический серозный средний отит).
Установка вентиляционных трубок — распространенная хирургическая процедура, которая проводится в больнице или кабинете врача. Обычно для выполнения процедуры требуется общее обезболивание или седация. Через несколько часов после процедуры детей обычно отпускают домой. Иногда после процедуры назначают ушные капли с антибиотиком, которые закапывают около недели. Трубки обычно выходят сами по себе примерно через 6-12 месяцев, но некоторые виды трубок остаются дольше. Если трубки не выходят сами, их удаляет врач, иногда с применением общей анестезии или седации. Если отверстие не закрывается само собой, для его закрытия может потребоваться хирургическая операция.
Дети с вентиляционными трубками могут мыть волосы и купаться, но некоторые врачи рекомендуют не погружать голову полностью в воду без использования берушей.
Вытекание жидкости из ушей свидетельствует об инфекции, и об этом следует сообщить врачу.