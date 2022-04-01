Хроническая инфекция среднего уха у детей

Причинами хронических инфекций среднего уха могут быть острая инфекция среднего уха (обычно тяжелая), закупорка евстахиевой трубы (трубка, которая соединяет среднее ухо с носовыми ходами), тупые или проникающие травмы уха, термические или химические ожоги, или повреждения ударной волной. Кроме того, дети, имеющие патологии головы и лица вследствие хромосомных нарушений, таких как синдром Дауна или синдром Лежена, или имеющие расщелину неба, подвержены повышенному риску развития хронических инфекций среднего уха.

Хронические инфекции среднего уха могут обостряться после инфекций носа и горла, таких, как обычная простуда, или в результате попадания воды в среднее ухо во время купания или плавания у детей с перфорацией барабанной перепонки или трубками. Обычно обострения приводят к безболезненному выделению гноя из уха (см. Выделения из уха). Гной может иметь очень неприятный запах. Длительное воздействие загрязненного воздуха и плохая гигиена, связанная с проживанием в сообществе с низким уровнем доходов, также могут увеличивать риск развития хронических инфекций среднего уха.