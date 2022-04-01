Секреторный средний отит у детей возникает, когда после острой инфекции среднего уха или закупорки евстахиевой трубы за барабанной перепонкой скапливается жидкость и остается там.
Причиной обычно бывает перенесенная ранее ушная инфекция, хотя у некоторых детей заболевание может развиться в результате закупорки евстахиевой трубы.
Обычно ребенок не испытывает боли, но жидкость может привести к ухудшению слуха.
Диагностика включает медицинский осмотр барабанной перепонки и иногда тимпанометрию.
Секреторный средний отит обычно проходит без лечения, но некоторым детям требуется хирургическое вмешательство для установки в барабанную перепонку вентиляционной трубки.
Анатомия уха
Секреторный средний отит часто возникает после острой инфекции среднего уха. Жидкость, которая накопилась за барабанной перепонкой во время острой инфекции, остается после выздоровления. Секреторный средний отит может возникнуть и без предшествующей ушной инфекции. Его причиной может быть закупорка евстахиевой трубы (трубка, которая соединяет среднее ухо с носовыми ходами) вследствие инфекции, увеличения аденоидов (узлы лимфоидной ткани в месте соединения глотки и носовых ходов), опухолей (в редких случаях) или, возможно, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Вероятность развития секреторного среднего отита также могут повышать аллергические реакции (например, сезонные аллергии или круглогодичные аллергии). Секреторный средний отит является чрезвычайно распространенным заболеванием среди детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет.
(См. также Общие сведения об инфекциях среднего уха у детей младшего возраста и Средний отит [секреторный] у взрослых).
Симптомы
Хотя это заболевание обычно протекает безболезненно, из-за жидкости часто ухудшается слух. Слух может быть нарушен в степени, достаточной, чтобы повлиять на понимание и развитие речи, обучение и поведение ребенка. Дети могут ощущать заложенность, давление или хлопки в ухе при глотании.
Диагностика
Обследование барабанной перепонки, проводимое врачом;
иногда тимпанометрия.
Врачи ставят диагноз секреторного среднего отита по наличию изменений цвета и внешнего вида барабанной перепонки и по движению барабанной перепонки после аккуратного задувания воздуха в ухо с помощью резиновой груши. Если барабанная перепонка не двигается, но при этом нет покраснения или выпячивания, а у ребенка мало симптомов, то, скорее всего, налицо секреторный средний отит.
Если осмотр не дает убедительных результатов, врачи часто проводят тимпанометрию. При тимпанометрии в ушном канале плотно устанавливается устройство с микрофоном и источником звука; звуковые волны отражаются от барабанной перепонки, благодаря чему устройство изменяет давление в слуховом проходе.
Врачи обследуют носовой проход и горло у подростков на предмет опухолей.
Лечение
Часто лечения не требуется;
иногда миринготомия с введением трубок или без него;
Иногда аденоидэктомия
Секреторный средний отит часто проходит самостоятельно, обычно через 2–3 недели. Также помогают антибиотики или другие препараты, такие, как деконгестанты. Детям, имеющим аллергические реакции, можно давать перорально антигистаминные препараты, кортикостероид в форме назального спрея или и оба препарата.
Если заболевание не проходит и состояние ребенка не улучшается через 1–3 месяца, может помочь хирургическая операция. Иногда проводят миринготомию. В ходе этой процедуры врачи делают крошечный надрез в барабанной перепонке, удаляют жидкость и вставляют в разрез небольшую вентиляционную (тимпаностомическую) трубку, чтобы создать дренаж от среднего к наружному уху. Одновременно могут быть удалены аденоиды (аденоидэктомия). Иногда для удаления жидкости проводится миринготомия, но вентиляционные трубки не вставляются. Если удаляют жидкость, но не вставляют трубки, то такая процедура имеет название "перфорация барабанной перепонки", или тимпаноцентез.
Иногда может быть временно открыто среднее ухо по методу Вальсальвы или по методу Политцера. Для применения обоих методов необходимо, чтобы ребенок был способен выполнять указания и не имел инфекции, вызывающей насморк. При продувании среднего уха по методу Вальсальвы ребенок закрывает рот и пытается с силой выдохнуть воздух через зажатые ноздри (создавая заложенность в ухе). Для продувания по Политцеру врачи используют специальный шприц для нагнетания воздуха в одну ноздрю ребенка, вторую ноздрю закрывают, при этом ребенок делает глоток.
Если это возможно, следует избегать авиаперелетов и подводного плавания, потому что они могут вызывать болезненные изменения давления в ухе. Если нельзя избежать авиаперелета, то маленьким детям может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылки). Детям старшего возраста могут помочь применение приема Вальсальвы или продувание слуховых труб по Политцеру.
Для лечения назальных и синусовых инфекций, вызываемых бактериями, применяют антибиотики.
Миринготомия: лечение повторных ушных инфекций
При миринготомии врачи делают небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Затем через это отверстие они вводят крохотную полую пластиковую или металлическую трубку (тимпаностомическую, или вентиляционную, трубку) в барабанную перепонку. Эти трубки выравнивают давление в среднем ухе с атмосферным. Врачи рекомендуют вентиляционные трубки для детей, у которых бывают повторные инфекции уха (острый средний отит), периодически или постоянно скапливается жидкость в среднем ухе (хронический серозный средний отит).
Установка вентиляционных трубок — распространенная хирургическая процедура, которая проводится в больнице или кабинете врача. Обычно для выполнения процедуры требуется общее обезболивание или седация. Через несколько часов после процедуры детей обычно отпускают домой. Иногда после процедуры назначают ушные капли с антибиотиком, которые закапывают около недели. Трубки обычно выходят сами по себе примерно через 6-12 месяцев, но некоторые виды трубок остаются дольше. Если трубки не выходят сами, их удаляет врач, иногда с применением общей анестезии или седации. Если отверстие не закрывается само собой, для его закрытия может потребоваться хирургическая операция.
Дети с вентиляционными трубками могут мыть волосы и купаться, но некоторые врачи рекомендуют не погружать голову полностью в воду без использования берушей.
Вытекание жидкости из ушей свидетельствует об инфекции, и об этом следует сообщить врачу.