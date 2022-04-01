Секреторный средний отит у детей

Часто лечения не требуется;

иногда миринготомия с введением трубок или без него;

Иногда аденоидэктомия

ушные трубки. Видео

Секреторный средний отит часто проходит самостоятельно, обычно через 2–3 недели. Также помогают антибиотики или другие препараты, такие, как деконгестанты. Детям, имеющим аллергические реакции, можно давать перорально антигистаминные препараты, кортикостероид в форме назального спрея или и оба препарата.

Если заболевание не проходит и состояние ребенка не улучшается через 1–3 месяца, может помочь хирургическая операция. Иногда проводят миринготомию. В ходе этой процедуры врачи делают крошечный надрез в барабанной перепонке, удаляют жидкость и вставляют в разрез небольшую вентиляционную (тимпаностомическую) трубку, чтобы создать дренаж от среднего к наружному уху. Одновременно могут быть удалены аденоиды (аденоидэктомия). Иногда для удаления жидкости проводится миринготомия, но вентиляционные трубки не вставляются. Если удаляют жидкость, но не вставляют трубки, то такая процедура имеет название "перфорация барабанной перепонки", или тимпаноцентез.

Иногда может быть временно открыто среднее ухо по методу Вальсальвы или по методу Политцера. Для применения обоих методов необходимо, чтобы ребенок был способен выполнять указания и не имел инфекции, вызывающей насморк. При продувании среднего уха по методу Вальсальвы ребенок закрывает рот и пытается с силой выдохнуть воздух через зажатые ноздри (создавая заложенность в ухе). Для продувания по Политцеру врачи используют специальный шприц для нагнетания воздуха в одну ноздрю ребенка, вторую ноздрю закрывают, при этом ребенок делает глоток.

Если это возможно, следует избегать авиаперелетов и подводного плавания, потому что они могут вызывать болезненные изменения давления в ухе. Если нельзя избежать авиаперелета, то маленьким детям может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылки). Детям старшего возраста могут помочь применение приема Вальсальвы или продувание слуховых труб по Политцеру.

Для лечения назальных и синусовых инфекций, вызываемых бактериями, применяют антибиотики.