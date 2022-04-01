Острая инфекция среднего уха у детей

Острая инфекция среднего уха чаще всего вызывается теми же вирусами, что и обычная простуда. Причиной острой инфекции также могут быть бактерии, которые обычно обитают в носоглотке. Бактерии, поражающие уши новорожденных, — это кишечная палочка (Escherichia coli) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). К бактериям, поражающим младенцев более старшего возраста и детей, относятся пневмококк (Streptococcus pneumoniae), гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) и моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis). Изначально вызванная вирусом инфекция иногда приводит к бактериальной инфекции. Плановые вакцинации в детском возрасте снижают риск развития инфекции уха.

Основным фактором риска острой инфекции среднего уха является:

воздействие сигаретного дыма в доме

К другим факторам риска относятся частые инфекции уха в семейном анамнезе, кормление из бутылочки (вместо грудного вскармливания), посещение детского сада и проживание в регионе с низким уровнем жизни или высоким уровнем загрязнения воздуха.