Острая инфекция среднего уха у детей

Острая инфекция среднего уха является бактериальной или вирусной инфекцией среднего уха, как правило, сопровождающей простуду.
Бактерии или вирусы могут вызывать заражение среднего уха.
У детей с ушными инфекциями может наблюдаться повышенная температура, нарушение сна, плач и раздражительность. Они начинают часто трогать свои уши.
Врачи используют портативный инструмент с подсветкой под названием отоскоп для осмотра барабанной перепонки на наличие покраснения или выпячивания.
Ацетаминофен или ибупрофен могут снизить температуру и облегчить боль. Антибиотики обычно используются при отсутствии улучшений или ухудшении состояния.
Анатомия уха
Острая инфекция среднего уха (острый средний отит) обычно возникает и проходит относительно быстро. Инфекции среднего уха, которые повторяются или продолжаются длительное время, называются хроническими инфекциями среднего уха.
(См. также Общие сведения об инфекциях среднего уха у детей младшего возраста и Средний отит [острый] у взрослых).
Причины
Острая инфекция среднего уха чаще всего вызывается теми же вирусами, что и обычная простуда. Причиной острой инфекции также могут быть бактерии, которые обычно обитают в носоглотке. Бактерии, поражающие уши новорожденных, — это кишечная палочка (Escherichia coli) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). К бактериям, поражающим младенцев более старшего возраста и детей, относятся пневмококк (Streptococcus pneumoniae), гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) и моракселла катаралис (Moraxella catarrhalis). Изначально вызванная вирусом инфекция иногда приводит к бактериальной инфекции. Плановые вакцинации в детском возрасте снижают риск развития инфекции уха.
Основным фактором риска острой инфекции среднего уха является:
воздействие сигаретного дыма в доме
К другим факторам риска относятся частые инфекции уха в семейном анамнезе, кормление из бутылочки (вместо грудного вскармливания), посещение детского сада и проживание в регионе с низким уровнем жизни или высоким уровнем загрязнения воздуха.
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Симптомы
У младенцев с острыми инфекциями среднего уха поднимается температура и возникают нарушения сна. Они плачут и становятся раздражительными без всякой видимой причины. У них также могут наблюдаться насморк, кашель, рвота и диарея. Ухо болезненное (см. Боль в ухе), также может ухудшиться слух. Младенцы и дети, которые еще не умеют разговаривать, могут часто трогать свои уши. Дети более старшего возраста, как правило, в состоянии объяснить родителям, что у них болит ухо или что они плохо слышат.
Как правило, за барабанной перепонкой накапливается жидкость, которая остается там после того, как острая инфекция прошла. Это заболевание имеет название секреторный средний отит.
Осложнения
В редких случаях инфекция среднего уха приводит к более серьезным осложнениям. Барабанная перепонка может разорваться, вызвав кровотечение или вытекание жидкости из уха (см. Выделения из уха). Кроме того, инфекция может распространиться на находящиеся рядом структуры, вызывать симптомы и требовать немедленного лечения.
Воспаление кости, окружающей ухо (мастоидит), вызывает боль.
Воспаление внутреннего уха (лабиринтит) вызывает головокружение и глухоту.
Воспаление тканей, окружающих головной мозг (менингит), или скопление гноя в головном мозге вызывают головную боль, спутанность сознания, судорожные припадки и другие неврологические проблемы.
При повторном воспалении в среднем ухе может разрастаться аномальная кожная ткань (холестеатома) и, возможно, прорастать через барабанную перепонку. Холестеатома может повредить кости среднего уха и привести к потере слуха.
Диагностика
Обследование врачом
Врачи диагностируют острые инфекции среднего уха, используя портативный инструмент с подсветкой (отоскоп), с помощью которого они осматривают ухо на предмет выпячивания и покраснения барабанной перепонки и накопления жидкости за барабанной перепонкой. Вначале им может потребоваться очистить ухо от ушной серы, чтобы было лучше видно. Врачи могут использовать присоединенную к отоскопу резиновую грушу с трубкой для нагнетания в ухо воздуха для проверки, двигается ли барабанная перепонка. Если барабанная перепонка не двигается или двигается незначительно, в среднем ухе может присутствовать жидкость, что является одним из признаков инфекции.
Профилактика
Пневмококковая конъюгированная вакцина, вакцина против гемофильной палочки типа b (Hib) и вакцина против вируса гриппа являются стандартными детскими вакцинами, которые снижают риск острых инфекций среднего уха. Эти вакцины вводят детям в соответствии с обычным календарем прививок.
Младенцев нельзя укладывать спать с бутылочкой, потому что когда малыш, засыпая, пьет из бутылочки, жидкость скапливается в евстахиевых трубах. Жидкость, скопившаяся в евстахиевых трубах, блокирует выделение секрета в среднем ухе и препятствует проникновению воздуха в среднее ухо, что вместе повышает вероятность инфекции. Курение в доме следует исключить.
Рецидивирующий острый средний отит можно предотвратить путем введения маленьких трубок в барабанную перепонку (тимпаностомические трубки). Эти трубки выравнивают давление по обе стороны барабанной перепонки, так что вероятность накопления жидкости снижается (см. лечение хронических инфекций среднего уха).
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Лечение
Препараты для уменьшения боли;
Иногда антибиотики
изредка перфорация барабанной перепонки.
Эффективным средством от температуры и боли является ацетаминофен или ибупрофен.
Большинство острых инфекций среднего уха проходят без применения антибиотиков. Поэтому многие врачи используют антибиотики только в том случае, если ребенок очень маленький, очень болен, если ребенку не становится лучше по прошествии короткого периода времени, или при наличии признаков усиления воспаления. Могут использоваться такие антибиотики, как амоксициллин (с клавуланатом или без него).
Антигистаминные препараты (например, бромфенирамин или хлорфенирамин) и вазоконстрикторы (сосудосуживающие препараты, иногда они также называются противоотечными препаратами) детям не помогают, и поэтому их использовать не следует.
Если барабанная перепонка выпячивается и ребенок испытывает сильную или постоянную боль, если у него отмечается повышение температуры тела, рвота или диарея, специалист по заболеваниям уха может сделать прокол барабанной перепонки (миринготомию), чтобы обеспечить отток инфицированной жидкости. Иногда специалисты по заболеваниям уха также вводят тимпаностомические трубки. После этой процедуры симптомы обычно быстро проходят, слух возвращается и заживление барабанной перепонки происходит само по себе.