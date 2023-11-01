Пептическая язва у детей

Пептическая язва представляет собой круглую или овальную рану в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки, где она была изъедена желудочной кислотой и пищеварительными соками.

Язвы формируются в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки.

Симптомы у детей включают постоянную грызущую боль в животе и рвоту.

Диагноз основывается на результатах эндоскопии и, иногда, визуализирующих исследований.

Лечение включает лекарственные препараты для снижения кислотности в желудке, а также иногда антибиотики.

(Информация о взрослых представлена в статье Пептическая язвенная болезнь).

Язвы проникают в слизистую оболочку желудка или двенадцатиперстной кишки (начальный сегмент тонкой кишки). Язвенная болезнь развивается, когда нормальная защита и механизмы постоянного обновления слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки ослаблены, что повышает вероятность повреждения слизистой оболочки желудочной кислотой.

Пептическая язва гораздо менее распространена среди детей, чем среди взрослых. При этом к пептической язве могут привести использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и заражение бактерией Helicobacter pylori, однако у детей Helicobacter pylori не является такой распространенной причиной, как у взрослых.

У детей, чьи родители болеют пептической язвой, вероятность развития язвы выше, особенно если их родители инфицированы Helicobacter pylori.

Еще одним фактором риска развития язв у детей является пассивное курение. Заболеваемость язвой также выше у подростков, которые употребляют алкоголь и курят.

Язва может развиться у детей любого возраста после тяжелой болезни, например, после тяжелых ожогов, травм и других заболеваний. Такие язвы называются стрессовыми.

Симптомы пептической язвы К типичным симптомам, которые возникают в верхнем отделе живота, относятся: постоянная грызущая боль;

жгучая боль;

ноющая боль;

болезненность;

ощущение пустоты в животе;

чувство голода. Однако у маленьких детей типичные симптомы могут отсутствовать, но у них может быть боль в животе и рвота. Младенцы с язвами могут быть нервными и раздражительными во время и после кормления. Осложнения пептической язвы У детей любого возраста пептические язвы могут прорываться (перфорация), кровоточить или привести к блокированию (закупорке) желудка.

Диагностика пептической язвы Эндоскопическое исследование

При осложнениях — визуализирующие обследования Врачи ставят диагноз пептической язвы на основании результатов эндоскопического исследования. Во время этой процедуры гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) вводится ребенку через рот сначала в пищевод, потом в желудок и начальный отдел двенадцатиперстной кишки. С помощью эндоскопа врач также может сделать биопсию (взятие образца ткани для исследования под микроскопом), чтобы определить, вызвана ли язва бактериями Helicobacter pylori. Для обнаружения Helicobacter pylori также можно выполнить исследования кала и дыхательные тесты. Если подозревается наличие осложнений, например, перфорации, врачи могут провести визуализирующие обследования, такие, как рентгенологическое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).