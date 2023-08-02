Выбор правильных упражнений

Ходьба — это хорошо уравновешенный вид упражнений для большинства людей, вне зависимости от возраста. Многие способны поддерживать умеренный уровень тренированности благодаря регулярной ходьбе. При ходьбе воздействие на суставы относительно небольшое. Во время ходьбы минимум одна нога всегда находится на земле, таким образом сила, с которой нога соприкасается с поверхностью, никогда значительно не превышает массу тела ходока. С другой стороны, при ходьбе расходуется меньше калорий, чем при беге, нагрузки на сердце не так велики. Медленная ходьба сама по себе не делает человека очень тренированным.

Чтобы быстрее ходить, человек может делать более длинные шаги и быстрее передвигать ноги, при этом одинаково энергично махая (или вращая) руками. Шаги можно удлинять, виляя бедрами из стороны в сторону, чтобы выбрасывать ноги дальше вперед. При вилянии бедрами носки разворачиваются наружу в момент, когда нога касается земли, то есть носки не выбрасываются вперед так далеко, как могли бы, если бы тянулись строго вперед. Кроме того, сильное виляние бедрами может оказывать нагрузку на тазобедренный сустав, что способствует возникновению остеоартрита. Таким образом, во время ходьбы следует стараться тянуть носки вперед, если эта поза не вызывает дискомфорта. Более быстрые движения руками помогают ногам двигаться быстрее. Для ускорения движения руками нужно согнуть их в локтях, чтобы сократить размах и время, нужное для маятникового плечевого движения. Людям с нарушением устойчивости (вследствие неспособности удерживать равновесие или слабости) или с серьезными поражениями суставов ходьба может быть затруднительна. Кроме того, даже энергичная ходьба не приводит к тренированности верхней части тела и оказывает незначительный укрепляющий эффект на нижнюю часть тела, за исключением случаев, когда человек изначально был очень ослаблен.