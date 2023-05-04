Общие сведения о профилактике

Традиционная медицинская помощь направлена на улучшение состояния здоровья посредством выявления и лечения нарушений, которые уже вызвали симптомы и осложнения. В отличие от этого, профилактика направлена на предотвращение возникновения проблем со здоровьем. Профилактика также направлена на диагностику нарушений еще до того, как возникнут их симптомы или осложнения, то есть, когда шанс на выздоровление максимален. Качественная профилактика улучшает общее состояние здоровья и снижает затраты здравоохранения.

Основная цель профилактики — снижение вероятности заболевания, инвалидности или преждевременной смерти человека. Профилактическое медицинское обслуживание не имеет единого для всех подхода. Для и в отношении каждого человека учитываются конкретные задачи. Конкретные задачи в значительной степени зависят от профиля риска человека, то есть от того, есть ли риск развития заболевания на основании таких факторов, как возраст, пол, генетическая предрасположенность, образ жизни, а также физическая и социальная среда. Факторы, повышающие риск, называются факторами риска.

Таблица Примеры факторов риска для проблем со здоровьем Таблица

Некоторые факторы риска находятся вне контроля человеком, например, возраст, пол и семейный анамнез. Другие факторы риска, например, образ жизни, физическое окружение и социальная среда, могут быть изменены, что потенциально снизит риск развития заболеваний. Кроме того, можно снизить риск посредством качественного медицинского обслуживания.

Большая часть медицинского обслуживания, получаемого младенцами, детьми более старшего возраста и подростками (в частности, обслуживание здоровых детей), направлена на распознавание и предотвращение проблем. Например, обследование направлено на выявление ранних признаков развивающегося нарушения. Стандартное медицинское обслуживание также включает в себя проверку записей об иммунизации и введении рекомендуемых вакцин. Медицинские работники также консультируют родителей по профилактическим мерам для предотвращения несчастных случаев и травм у детей и подростков.