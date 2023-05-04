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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Общие сведения о профилактике

Авторы:Magda Lenartowicz, MD, Altais Health Solutions
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Традиционная медицинская помощь направлена на улучшение состояния здоровья посредством выявления и лечения нарушений, которые уже вызвали симптомы и осложнения. В отличие от этого, профилактика направлена на предотвращение возникновения проблем со здоровьем. Профилактика также направлена на диагностику нарушений еще до того, как возникнут их симптомы или осложнения, то есть, когда шанс на выздоровление максимален. Качественная профилактика улучшает общее состояние здоровья и снижает затраты здравоохранения.

Основная цель профилактики — снижение вероятности заболевания, инвалидности или преждевременной смерти человека. Профилактическое медицинское обслуживание не имеет единого для всех подхода. Для и в отношении каждого человека учитываются конкретные задачи. Конкретные задачи в значительной степени зависят от профиля риска человека, то есть от того, есть ли риск развития заболевания на основании таких факторов, как возраст, пол, генетическая предрасположенность, образ жизни, а также физическая и социальная среда. Факторы, повышающие риск, называются факторами риска.

Таблица
Таблица

Примеры факторов риска для проблем со здоровьем

Категория

Факторы риска

Диета

Несбалансированная диета, потребление нездоровой пищи

Генетика

Генетические характеристики, которые повышают вероятность развития конкретного заболевания, например, заболевания сердца, рака толстой кишки, рака молочной железы, рака шейки матки, диабета, психических расстройств или расстройств, связанных с злоупотреблением психоактивными веществами

Психическое здоровье

Стрессовые ситуации, например:

  • Новая работа

  • Трудности на работе

  • Смерть любимого человека

  • Нехватка сна

  • Вступление в брак или развод

Физическая нагрузка

Сидячий образ жизни (нехватка физических нагрузок)

Физическое окружение

Неспособность поддерживать безопасную среду, например, следующими способами:

  • Для всех людей: хранение оружия в незащищенном месте, неиспользование велосипедных шлемов и ремней безопасности, отсутствие дома действующих детекторов дыма и огнетушителей, невыполнение требований периодической проверки и очистки систем обогрева дома и каминов.

  • Для детей: неиспользование детских автомобильных кресел безопасности, велосипедных шлемов, огнестойкого постельного белья, оконных решеток и кресельных защитных устройств, отсутствие оценки дома на наличие краски с содержанием свинца и, при необходимости, ее удаления, если применимо, небезопасное хранение лекарственных препаратов и токсических веществ.

  • Для пожилых людей: Неустранение источников опасности, которые могут вызвать падения (например, незакрепленные напольные коврики и неяркое освещение)

Расовое происхождение и пол

Мужчины: Более высокий риск инфаркта миокарда, чем у женщин

Мужчины и женщины негроидной расы: Более высокий риск повышенного артериального давления, чем у белых мужчин и женщин

Социальная среда

Криминальная обстановка в окрестности

Домашнее насилие

Сексуальное поведение с высокой степенью риска (например, наличие нескольких партнеров или неиспользование презервативов).

Трудности в общении с другими людьми

Структурный расизм

употребление психоактивных веществ.

Курение сигарет, сигар или трубки

Жевание табака

Употребление запрещенных наркотиков

Злоупотребление алкоголем или рецептурными препаратами

Вакцинации

Невыполнение всех рекомендованных вакцинаций

Масса тела

Масса тела, превышающая рекомендованную для роста и пола, особенно на 20 % или более

Рабочие условия

Работа с потенциально токсичными материалами (например, асбестом или ионизирующим излучением), механизмами, механизированными инструментами, сельскохозяйственным оборудованием или другими потенциально опасными предметами.

Некоторые факторы риска находятся вне контроля человеком, например, возраст, пол и семейный анамнез. Другие факторы риска, например, образ жизни, физическое окружение и социальная среда, могут быть изменены, что потенциально снизит риск развития заболеваний. Кроме того, можно снизить риск посредством качественного медицинского обслуживания.

Большая часть медицинского обслуживания, получаемого младенцами, детьми более старшего возраста и подростками (в частности, обслуживание здоровых детей), направлена на распознавание и предотвращение проблем. Например, обследование направлено на выявление ранних признаков развивающегося нарушения. Стандартное медицинское обслуживание также включает в себя проверку записей об иммунизации и введении рекомендуемых вакцин. Медицинские работники также консультируют родителей по профилактическим мерам для предотвращения несчастных случаев и травм у детей и подростков.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Опубликованные рекомендации Рабочей группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF): рабочая группа по профилактическим мероприятиям США публикует рекомендации об эффективности различных скрининговых тестов и профилактических стратегий для конкретных заболеваний. Эти рекомендации основаны на систематическом анализе фактических данных.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.