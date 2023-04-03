Обычно пропуском в систему здравоохранения является визит к специалисту общей практики (также его называют врачом общей практики (ВОП), врачом общего профиля или семейным врачом); как правило — это врач, но иногда и медсестра высшей квалификации или ассистент врача. Врач общей практики предоставляет общее медицинское обслуживание, он отвечает за оказание общей медицинской помощи, включая координацию услуг специалистов и поддерживающей терапии. Некоторые планы медицинского страхования требуют от застрахованного участника выбрать врача общей практики. Тем не менее, даже если медицинская страховка пациента не требует этого, наличие врача общей практики имеет много преимуществ, которые могут способствовать лучшему медицинскому обслуживанию. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения.)

Люди, у которых есть врач общей практики, реже обращаются в отделение скорой помощи без необходимости, а также с меньшей вероятностью посетят врача, с которым они не знакомы. Когда люди приходят к врачу, которого они не знают, у врача может не быть всей исходной информации, необходимой для постановки диагноза и лечения нарушения. В результате этого врачу может быть необходимо повторить анализы или назначить ненужные исследования.

Когда у пациента уже налажены взаимоотношения с врачом общей практики, зачастую и контакт является более качественным, и врачебные решения принимаются легче. Люди больше доверяют знакомому врачу, а также испытывают меньшее чувство тревоги в случае проблем со здоровьем. Врачи первичной медицинской помощи часто имеют долгосрочные отношения с пациентами и установили с ними взаимоприемлемые способы общения. Врачи знают, что их пациенты хотят и что ценят, как лучше донести до них информацию, как они переносят невзгоды, смогут ли они покупать рецептурные препараты, а также на кого из членов семьи они полагаются.

Врачи общей практики разъясняют, какой вид помощи нужен человеку, почему он нужен, а также как часто следует приходить к врачу. Они обеспечивают оказание надлежащей профилактической помощи, включая вакцинацию, и могут при необходимости направлять людей к специалистам и координировать оказание помощи с другими медицинскими работниками. Некоторые страховые планы медицинского обслуживания требуют, чтобы до посещения профильного специалиста пациент сначала посетил врача общей практики. Хотя подобную практику можно рассматривать как препятствие в получении специализированного медицинского обслуживания, она может быть полезной. Например, необходимость получить направление к специалистам способствует тому, что врач общей практики информирован обо всех медицинских потребностях пациента. Она также гарантирует, что люди посещают нужного специалиста и что специалист получает адекватную и полноценную общую информацию о здоровье пациента.

Чтобы найти подходящего врача общей практики, можно начать с расспросов друзей и родственников на предмет получения рекомендаций. Либо они могут позвонить в высшее медицинское учебное заведение или местную больницу расспросить о лечебном отделении, например, педиатрическом, внутренних болезней или семейной практики. Данные онлайн-опроса пациентов об отдельных врачах являются еще одним источником информации, но не должны быть единственным источником или заменять собой личную оценку. Многие планы медицинского страхования ограничивают выбор врачей и других медицинских работников. В таких случаях необходимо проконсультироваться в страховой компании и получить список участвующих медицинских работников. Некоторые люди не смогут посещать выбранного ими врача, поскольку он уже не набирает новых пациентов.

При выборе врача общей практики люди должны учитывать, что для них является наиболее важным (например, дружелюбие, скрупулезность, терпение или оперативность действий). Есть люди, предпочитающие врачей, которые не жалеют для пациентов дополнительного времени, даже если это нарушает график и задерживает прием следующих пациентов. Другие больше любят тех, кто неукоснительно следует графику приема, даже если это ограничивает время, затрачиваемое на них самих. Пожилые люди могут предпочесть в качестве врача общей практики специалиста в лечении людей их возрастной группы (гериатра). Пациенту следует найти врача, с которым он чувствует себя комфортно и которому доверяет. Для некоторых людей это означает выбор врача, который умело использует технологии телемедицины.

Для получения информации о документах, подтверждающих квалификацию врача, можно позвонить в Американский совет по медицинским специальностям (American Board of Medical Specialties) (бесплатный телефон 866-275-2267) или получить информацию на веб-сайте этой организации (www.abms.org).

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