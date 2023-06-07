Применение генетики

Более полное понимание генетики человека позволяет прогнозировать, как люди будут отвечать на лечение определенными препаратами в зависимости от их точного набора генов (Набор генов и ответ организма на воздействие лекарств). Например, наличие определенных генов помогает прогнозировать, какое количество варфарина (препарата для «разжижения крови»), скорее всего, потребуется конкретному человеку. Такое прогнозирование является важным, поскольку прием слишком больших доз варфарина может вызывать серьезное кровотечение, а прием недостаточного количества препарата приводит к его неэффективности, что также рискованно.

На основании генного анализа можно также прогнозировать, будет ли у человека непереносимость иринотекана (противоракового препарата), или же проявятся только незначительные побочные эффекты. Люди, у которых вероятно развитие непереносимых побочных эффектов, могут получать лечение другим препаратом.

На основании генного анализа можно также определять, насколько быстрым является у людей метаболизм и, следовательно, ответ при введении кодеина (обезболивающего препарата). У людей с быстрым метаболизмом кодеина может в избытке накапливаться побочный продукт метаболизма кодеина, поражающий безусловный рефлекс дыхания. Такой эффект быстрого метаболизма привел к летальному исходу у нескольких детей, которым вводили кодеин после проведения тонзиллэктомии и аденоидэктомии для лечения синдрома обструктивного апноэ во сне.