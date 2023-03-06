Общие сведения о нежелательных лекарственных реакциях

К нежелательным лекарственным реакциям (нежелательным эффектам) относятся все неблагоприятные эффекты лекарственного средства или лекарственного препарата.

В начале 1900-х гг. немецкий ученый Пауль Эрлих сравнил идеальное лекарство с «волшебной пулей». Такого рода лекарство было направлено исключительно против причины болезни и не причиняло бы вреда здоровым тканям организма. Хотя многие современные лекарственные препараты нацелены более точно, чем их предшественники, ни одно из них пока не поражает исключительно цель.

Большинство лекарственных препаратов производят несколько эффектов, но, как правило, только один из них, терапевтический эффект, желателен в ходе лечения какого-либо заболевания. Все другие эффекты относятся к нежелательным, независимо от того, являются ли они сами по себе вредными или нет. Например, некоторые антигистаминные препараты вызывают сонливость и в то же время облегчают симптомы аллергии. Однако, когда пациент принимает безрецептурное снотворное, содержащее антигистаминный препарат, сонливость расценивается как терапевтический эффект. Однако если антигистаминный препарат принимается с целью облегчения симптомов в дневное время, сонливость расценивается как раздражающий нежелательный эффект.

Большинство людей, в том числе работники здравоохранения, называют нежелательные эффекты побочными эффектами; используется и другой термин — «нежелательный лекарственный эффект». Однако термин «нежелательная лекарственная реакция» является технически более точным для обозначения нежелательных, неприятных, noxiousили потенциально вредных эффектов лекарственных препаратов.

Распространенность нежелательных лекарственных реакций Неудивительно, что нежелательные лекарственные реакции встречаются довольно часто. Большинство нежелательных лекарственных реакций относительно легкой степени и исчезают с прекращением приема лекарственного препарата или изменением его дозы. Некоторые реакции постепенно исчезают в процессе приспособления организма к действию лекарственного препарата. Другие нежелательные лекарственные реакции носят более серьезный характер и продолжаются дольше. Согласно данным Совместного проекта по наблюдению за нежелательными лекарственными реакциями Национальной электронной системы по контролю за несчастными случаями (NEISS-CADES), в период с 2017 по 2019 годы совершалось около 6 визитов в отделения неотложной помощи в связи с ущербом в результате приема лекарственных препаратов на 1000 человек в год. Около 39 % этих визитов привели к госпитализации. По предыдущим оценкам, в Соединенных Штатах Америки от 3 до 7 % всех госпитализаций были связаны с лечением нежелательных лекарственных реакций. Нежелательные лекарственные реакции наблюдаются у 10–20 % пациентов, находящихся на стационарном лечении; около 10–20 % этих реакций носят тяжелый характер. Эти статистические данные не включают количество нежелательных лекарственных реакций, которые возникают у людей, проживающих в домах престарелых, а также в других учреждениях, предоставляющих услуги ухода. Несмотря на то, что точное количество нежелательных лекарственных реакций неизвестно, они очевидно представляют собой серьезную проблему общественного здравоохранения, которую часто можно предотвратить. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нежелательные лекарственные реакции со смертельным исходом возникают в основном у людей старше 75 лет. Возникновению нежелательных лекарственных реакций способствуют ошибки при назначении и неспособность или невозможность правильно принимать назначенные лекарственные препараты согласно указаниям. Знаете ли Вы, что...

Частые нежелательные лекарственные реакции Расстройства со стороны пищеварительного тракта, потеря аппетита, тошнота, вздутие живота, запоры и понос, являются наиболее частыми нежелательными лекарственными реакциями, поскольку большинство лекарственных препаратов и лекарственных средств принимается внутрь и проходит через пищеварительный тракт. Тем не менее, нежелательные лекарственные реакции могут затрагивать практически любые органы и системы организма. У пожилых людей (см. Старение и лекарственные препараты) часто наблюдается поражение головного мозга, часто проявляющееся сонливостью и спутанностью сознания.

Выявление нежелательных лекарственных реакций и порядок сообщения о них Многие нежелательные лекарственные реакции выявляются в ходе испытаний препарата перед подачей заявки на его регистрацию в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Другие нежелательные лекарственные реакции, как правило, мало распространенные, не выявляются до тех пор, пока лекарственный препарат не присутствовал на рынке достаточно долго, чтобы им воспользовалось большое количество людей. Таким образом, медработники обязаны сообщать в FDA о подозреваемых нежелательных лекарственных реакциях. Таблица Некоторые серьезные нежелательные лекарственные реакции Таблица