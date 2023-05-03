Что такое укачивание?
Укачивание — это головокружение или дискомфорт в животе в результате движения или наблюдения за тем, как что-то движется.
Укачивание — распространенная проблема.
При нем ощущается дискомфорт в животе и головокружение, и может произойти рвота.
Человеку, которого укачало, медленно становится лучше после прекращения движения.
Врачи могут назначить лекарство для лечения тяжелой формы укачивания.
Что вызывает укачивание?
Укачивание ощущают почти все, плывущие на корабле по неспокойной воде. Укачивание на корабле называется морской болезнью. Некоторых людей укачивает при езде в автомобиле или полете на самолете. Укачивание более вероятно, когда автомобиль часто поворачивает. Например, людей, которых не укачивает в пассажирском самолете, может укачать в самолете, который делает петли.
Укачивать также может и без движения. Например, вас может укачать во время видеоигры или просмотра динамичной сцены в 3D-фильме.
Каковы симптомы укачивания?
Основной симптом укачивания:
чувство, будто вас сейчас вырвет (тошнота).
Тошнота может быть очень сильной. Большинство людей плохо переносят ее. Часто случается рвота. Но даже после нее тошнота не проходит.
Другие симптомы, которые могут возникнуть:
головокружение;
холодный пот;
повышенное слюноотделение.
После того, как человека укачало, ему обычно не становиться лучше, пока не прекратится движение. Тем не менее, большинство людей, находящихся на корабле в длительном круизе, начинают чувствовать себя лучше через несколько дней, когда они привыкают к пребыванию на корабле, однако некоторые люди страдают от морской болезни более продолжительное время. После того как люди некоторое время проработают на кораблях или самолетах, с ними редко случается укачивание.
Как врачи предотвращают и лечат морскую болезнь?
Врачи рекомендуют одни и те же меры для предотвращения и лечения морской болезни. Легче предотвратить морскую болезнь, чем лечить ее после того, как она начнется.
Для предотвращения и лечения легкого укачивания:
Всё время смотрите вперед и сосредоточьтесь на чем-то, находящемся на расстоянии.
Держите голову и туловище в максимально неподвижном положении.
Садитесь там, где вы меньше всего ощущаете движение, например, на переднее сиденье автомобиля, в середине корабля ближе к уровню воды или над крыльями самолета.
Ешьте обезжиренные, легкие блюда небольшими порциями.
Выходите на свежий воздух.
Не читайте во время езды.
Не курите и не пейте алкоголь перед поездкой.
При тяжелой морской болезни врач может порекомендовать принять лекарство перед поездкой. Врачи используют одни и те же лекарства до и после начала морской болезни. Есть несколько разных видов таблеток, которые вы можете взять с собой в поездку, а также пластырь, который можно приклеить за ухом. Чаще всего такие таблетки можно купить без рецепта. Таблетки от морской болезни:
Дименгидратин (Драмамин)
Димедрол (Бенадрил)
Меклизин
Для покупки специального пластыря вам понадобится рецепт. При тяжелой рвоте врач может выписать лекарство, отпускаемое по рецепту, для прекращения тошноты.
С течением времени морская болезнь может постепенно пройти. Организм может приспособиться во время долгой поездки.