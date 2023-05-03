Основной симптом укачивания:

чувство, будто вас сейчас вырвет (тошнота).

Тошнота может быть очень сильной. Большинство людей плохо переносят ее. Часто случается рвота. Но даже после нее тошнота не проходит.

Другие симптомы, которые могут возникнуть:

головокружение;

холодный пот;

повышенное слюноотделение.

После того, как человека укачало, ему обычно не становиться лучше, пока не прекратится движение. Тем не менее, большинство людей, находящихся на корабле в длительном круизе, начинают чувствовать себя лучше через несколько дней, когда они привыкают к пребыванию на корабле, однако некоторые люди страдают от морской болезни более продолжительное время. После того как люди некоторое время проработают на кораблях или самолетах, с ними редко случается укачивание.