Что такое оружие массового поражения?
Оружие массового поражения — это оружие, применение которого приводит к событию с массовыми жертвами. Событие с массовыми жертвами — это когда одномоментно поражение получает множество людей. При событиях с массовыми жертвами возможности медицинских служб оказываются недостаточными ввиду огромного количества пострадавших (жертв).
События с массовыми жертвами могут быть вызваны крупной аварией, например, при крушении поезда, разрушении здания или разливе химических веществ. Событие с массовыми жертвами также может быть результатом намеренного использованием оружия массового поражения, например, взрывчатых веществ, химических веществ и микроорганизмов.
Оружие массового поражения иногда называют оружием массового уничтожения (ОМУ).
Какие существуют виды оружия массового поражения?
Виды оружия массового поражения включают следующие:
Загрязнение (контаминация) — это проблема, связанная со многими видами оружия массового поражения.
Загрязнение — это ситуация, когда люди или зона, в которой они находятся, покрываются опасными веществами, таким как химические или радиоактивные вещества.
Опасное вещество может воздействовать на человека, пока его не удалял (процесс называется деконтаминацией). Кроме того, опасное вещество может распространиться на спасателей и, в зависимости от того, чем оно является, на близлежащие районы в общине.
Как врачи узнают, что произошло событие с участием оружия массового поражения?
Иногда событие очевидно, например, взрыв или разлив химических веществ. В других ситуациях врачи не знают о применении оружия массового поражения, пока одновременно в одном и том же месте не заболевает большое количество людей. Врачи приходят к выводу, что было использовано оружие массового поражения, по следующим причинам:
У многих людей наблюдаются одни и те же необычные симптомы
Люди, осуществившие атаку, сообщают об этом
Изменения в окружающей среде (такие как необычные запахи или умирающие животные) предлагают подсказки и вызывают подозрения
Как врачи и службы экстренного реагирования справляются с атаками оружия массового поражения?
Решающее значение имеет подготовка. Перед любым событием общины и больницы:
Составляют письменный план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы каждый знал, что делать
Проверяют, что существуют способы быстро привлечь дополнительный персонал, в том числе полицию, парамедиков и врачей
Проверяют наличие достаточного количества медицинских расходных материалов и защитного снаряжения, готовых к вывозу
Договариваются с близлежащими больницами и общинами об оказании помощи при необходимости
Проводят тренировки по реагированию в случае события с массовыми жертвами
Правительства штатов и федеральное правительство также имеют планы помощи общинам в борьбе с последствиями применения оружия массового поражения.
Сразу после атаки службы экстренного реагирования сначала проверяют, не опасен ли по-прежнему театр действий, по наличию следующих признаков:
Нападающие в театре действий
Неразорвавшиеся бомбы
Опасные химические или радиоактивные материалы на земле или в воздухе
Проверка на продолжающиеся угрозы позволяет службам экстренного реагирования определить, какая защитная экипировка или персонал необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность поиска и лечения жертв.
Если применялись загрязняющие вещества, службы экстренного реагирования:
Оценивают, насколько велика опасная зона
Защищают себя от поражения, оставаясь в незагрязненных местах, если на них не одета защитная экипировка
Выделяют область за пределами опасной зоны для обеззараживания людей и другую область для их лечения
Когда становится безопасно, чтобы добраться до пострадавших людей, службы экстренного реагирования:
Проводят сортировку, при которой быстро оценивают каждого пострадавшего, чтобы решить, как скоро ему требуется медицинская помощь
Начинают вывозить людей, нуждающихся в немедленной медицинской помощи
Сообщают пострадавшим, кто может идти в зону лечения самостоятельно
Важно, чтобы сотрудники служб экстренного реагирования ставили приоритетом оценку всех пострадавших, а не начинали лечить первого увиденного ими пострадавшего. Оценка всех пострадавших гарантирует, что обнаружены все люди с обратимыми угрожающими жизни поражениями, которых можно спасти, начав немедленное лечение.
Когда многие люди получают серьезные поражения и близки к смерти, оказание помощи некоторым из них, которых можно было бы спасти, будь они единственным пострадавшим, могут отложить до тех пор, пока не появится время для их лечения. Это делается для того, чтобы врачи могли работать с людьми, которые выживут с большей вероятностью.