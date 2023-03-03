Оружие массового поражения — это оружие, применение которого приводит к событию с массовыми жертвами. Событие с массовыми жертвами — это когда одномоментно поражение получает множество людей. При событиях с массовыми жертвами возможности медицинских служб оказываются недостаточными ввиду огромного количества пострадавших (жертв).

События с массовыми жертвами могут быть вызваны крупной аварией, например, при крушении поезда, разрушении здания или разливе химических веществ. Событие с массовыми жертвами также может быть результатом намеренного использованием оружия массового поражения, например, взрывчатых веществ, химических веществ и микроорганизмов.

Оружие массового поражения иногда называют оружием массового уничтожения (ОМУ).