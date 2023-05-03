Кожа не дает микробам и грязи попасть в организм, а жидкостям организма — вытечь из него. Кроме того, она держит тело в тепле. Поэтому при сильном ожоге могут возникнуть следующие симптомы:

обезвоживание или шок;

заражение обожженной зоны;

пониженная температура тела (гипотермия).

Очень большие ожоги могут привести к летальному исходу.

Кожа заживает путем образования новой кожи из более глубоких слоев. Неглубокие ожоги могут зажить сами по себе. Однако глубокие ожоги могут повредить растущий слой кожи. При повреждении этого растущего слоя:

После ожога появляется рубцовая ткань вместо новой кожи.

Рубцовая ткань более жесткая, чем нормальная кожа. Если рубцовая ткань находится рядом с одним из суставов, этому суставу будет сложно двигаться, и он может застревать в изогнутом положении.