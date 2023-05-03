Что представляют собой ожоги?
Ожоги — это травмы, обычно на коже, вызванные теплом, солнечным светом, электричеством, излучением или химическими веществами.
Ожоги вызывают боль, волдыри, отеки и утрату кожного покрова.
Ожоги от тепла или химических веществ обычно повреждают кожу, но иногда могут затронуть также мышцы, жир или кости.
Небольшие мелкие ожоги часто можно вылечить дома, очищая место ожога и используя крем с антибиотиками от ожогов.
Глубокие, сильные ожоги могут вызывать другие проблемы, такие как шок, серьезные инфекции и смерть. Также может потребоваться пересадка кожи.
Немедленно обратитесь к врачу, если:
Ожог занимает большую площадь (например, больше раскрытой ладони).
Место ожога покрыто волдырями (небольшими бугорками с жидкостью в них).
Кожа в месте ожога потемнела или повреждена.
Ожог находится на лице, руке, ноге или гениталиях (половых органах).
Его нельзя полностью очистить.
Вызывает боль, от которой не помогает болеутоляющее средство, например, ацетаминофен.
Вызывает боль, не проходит через день или позже.
Что вызывает ожоги?
Тепло, например, от воздействия огня или горячих жидкостей.
Солнечный свет, который вызывает солнечные ожоги.
Электричество, в результате прикосновения к оголенному электрическому проводу.
Излучение, например, в ходе лучевой терапии при раке.
Химические вещества, например, содержащиеся в средствах для чистки труб или растворителях краски.
Как врачи классифицируют ожоги?
Врачи классифицируют ожоги, исходя из:
тяжести ожога;
площади, пораженной ожогом;
глубины ожога.
Кожа состоит из трех слоев. Эти слои толще в одних частях тела и тоньше в других. Врачи классифицируют ожоги по степени глубины поражения:
Ожоги первой степени — это наименее тяжелые ожоги, повреждающие только верхний слой кожи.
Ожоги второй степени поражают кожу глубже и повреждают средние слои кожи.
Ожоги третьей степени — это самые тяжелые ожоги, которые повреждают все слои кожи.
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Фотография предоставлена д-ром Стивеном Вулфом.
Ожоги первой степени недостаточно глубоки, чтобы вызвать шрамы. Ожоги третьей степени и тяжелые ожоги второй степени обычно оставляют после себя шрамы.
Что происходит под кожей?
Кожа состоит из трех слоев. Под поверхностью кожи лежат нервы, нервные окончания, железы, волосяные фолликулы и кровеносные сосуды. Пот вырабатывается железами дермы и достигает поверхности кожи через крошечные протоки.
Размер ожогов
Врачи описывают размер ожога в зависимости от того, какая площадь тела была обожжена. Если обожжено все тело, имеет место 100 % ожог. Небольшой ожог размером с ладонь — это примерно 1 % ожог. Ожоги, которые покрывают область размером с одну из ваших рук, представляют собой 9 % ожог.
Тяжесть ожогов
Чем больше и глубже ожоги, тем они опаснее. Кроме того, ожоги на некоторых частях тела более опасны, чем на других. Врачи классифицируют ожоги как легкие, средние или тяжелые в зависимости от того, какая площадь кожи была обожжена и какие части тела были обожжены.
Легкие ожоги — это:
ожоги первой степени;
ожоги второй степени, которые покрывают менее 10 % тела.
Ожоги средней тяжести и тяжелые — это:
любые ожоги на руках, ногах, лице или половых органах;
ожоги второй степени, которые покрывают больше 10 % тела;
ожоги третьей степени, которые покрывают больше 1 % тела.
Какими симптомами проявляются ожоги?
Симптомы зависят от глубины ожога:
Ожоги первой степени покрасневшие, отекшие и очень болезненные.
Ожоги второй степени также покрасневшие и очень болезненные, но при них развиваются волдыри. Волдыри могут появляться сразу же или иногда в первый день ожога.
Ожоги третьей степени обычно не вызывают сильной боли, потому что они повреждают нервы, чувствительные к боли. Обожженная кожа выглядит жесткой и может быть побелевшей, почерневшей или ярко-красной.
Каковы осложнения ожогов?
Кожа не дает микробам и грязи попасть в организм, а жидкостям организма — вытечь из него. Кроме того, она держит тело в тепле. Поэтому при сильном ожоге могут возникнуть следующие симптомы:
обезвоживание или шок;
заражение обожженной зоны;
пониженная температура тела (гипотермия).
Очень большие ожоги могут привести к летальному исходу.
Кожа заживает путем образования новой кожи из более глубоких слоев. Неглубокие ожоги могут зажить сами по себе. Однако глубокие ожоги могут повредить растущий слой кожи. При повреждении этого растущего слоя:
После ожога появляется рубцовая ткань вместо новой кожи.
Рубцовая ткань более жесткая, чем нормальная кожа. Если рубцовая ткань находится рядом с одним из суставов, этому суставу будет сложно двигаться, и он может застревать в изогнутом положении.
Как врачи лечат ожоги?
Сначала врачи удостоверятся, что воздействие вещества, вызвавшего ожог, прекратилось. Расплавленная одежда или одежда, на которую попали химические вещества, будет снята. После этого врачи будут лечить ожоги в зависимости от типа ожога.
При ожогах первой степени (ожогах, которые вызывают только покраснение) следует принять следующие меры:
Подставьте обожженный участок под струю проточной воды комнатной температуры, текущей из крана.
Аккуратно очистите обожженную область.
Нанести антибиотическую мазь на ожог.
Позвоните врачу, чтобы узнать, нужна ли вам прививка от столбняка.
Если ожог находится в месте, покрытом одеждой, наложите чистую повязку на ожог. При ожогах первой степени на лице повязки не нужны.
При небольших ожогах второй степени (ожоги, которые вызывают волдыри) обратитесь к врачу. Врачи обычно сделают следующее:
очистят ожог и удалят все лопнувшие волдыри;
нанесут противоожоговый крем с антибиотиками или специальную противоожоговую повязку на место ожога;
закроют место ожога чистой повязкой;
порекомендуют аккуратно промывать место ожога, наносить противоожоговый крем с антибиотиками и накладывать чистую повязку каждый день; специальные противоожоговые повязки можно не менять несколько дней;
удалят любые нелопнувшие волдыри через несколько дней;
будут регулярно наблюдать за вами на предмет появления симптомов инфекции и для проверки процесса заживания ожога.
Небольшие ожоги второй степени обычно заживают через неделю или две.
При тяжелых ожогах обратитесь в больницу. Врачи могут:
госпитализировать вас в больницу, в которой есть специальный противоожоговый центр;
вводить большое количество жидкости в/в (непосредственно в вену);
назначить болеутоляющий препарат;
сделать операцию по удалению мертвой обгоревшей кожи и провести пересадку кожи.
Пересадка кожи — это то же самое, что и трансплантация кожи. Пересадку кожи делают одним из следующих способов:
Пересадка вашей собственной кожи из необгоревшей части
Пересадка кожи умершего человека
Пересадка кожи животного
Пересадка искусственной кожи
Лишь ваша собственная пересаженная кожа остается навсегда. Организм, в конечном счете, отторгает донорскую кожу, кожу животных и искусственную кожу. Врачи используют эти трансплантаты временно, пока не смогут пересадить вашу собственную кожу. При ожогах большой площади врачам может потребоваться провести несколько процедур пересадки кожи.
В больнице по мере того, как ожоги заживают, вы можете проходить физиотерапию с тем, чтобы ваши суставы оставались подвижными.