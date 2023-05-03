Пока не разработаны методы для диагностики синдрома хронической усталости. Обычно назначают анализы крови и мочи для исключения других заболеваний. Если пациент принимает какие-либо препараты, врач исключит развитие вызванных ими побочных эффектов. Врач ставит диагноз синдрома хронической усталости только в том случае, если он не может найти другую причину, объясняющую усталость пациента.