Что такое синдром хронической усталости?
Синдром хронической усталости — это сильная усталость (утомляемость), которая сохраняется на протяжении более 6 месяцев.
Синдром хронической усталости встречается редко, но наиболее распространен среди женщин в возрасте от 20 до 50 лет.
Врачи не знают, что вызывает это явление.
Иногда симптомы, такие как лихорадка с насморком, начинаются во время или после короткой болезни.
Человек ощущает усталость и упадок сил, даже после длительного отдыха.
Лечение синдрома хронической усталости направлено на ослабление симптомов, а также включает консультации и физические упражнения.
Каковы причины синдрома хронической усталости?
Врачи не знают, каковы причины синдрома хронической усталости. Он может передаваться по наследству и может быть вызван комбинацией различных факторов, таких как:
Инфекция, вызванная вирусом
Воздействие химических веществ
Нарушения функции иммунной системы
Каковы симптомы синдрома хронической усталости?
Основными симптомами являются:
выраженная потребность в отдыхе, даже после сна;
недостаток энергии на протяжении всего дня;
чрезвычайная усталость, препятствующая повседневной деятельности;
усталость, которая усугубляется при физических нагрузках или стрессе.
Эта усталость длится более 6 месяцев.
Также могут отмечаться другие симптомы, например:
проблемы с концентрацией внимания или сном;
Боль в горле
Головная боль
боль в суставах, мышцах или в области живота;
Указанные симптомы аналогичны симптомам фибромиалгии.
Как диагностируют синдром хронической усталости?
Пока не разработаны методы для диагностики синдрома хронической усталости. Обычно назначают анализы крови и мочи для исключения других заболеваний. Если пациент принимает какие-либо препараты, врач исключит развитие вызванных ими побочных эффектов. Врач ставит диагноз синдрома хронической усталости только в том случае, если он не может найти другую причину, объясняющую усталость пациента.
Как лечат синдром хронической усталости?
Врач назначает лечение симптомов, включая боль, депрессию и нарушение сна. Они также пробуют:
терапию, которая помогает сосредоточиться на позитивных мыслях и выздороветь;
градиентную программу физических упражнений, в ходе которой в повседневную жизнь постепенно добавляются различные виды активности, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или бег трусцой.
Обычно симптомы со временем улучшаются, но для этого может потребоваться несколько лет, кроме того, они могут не исчезнуть полностью.