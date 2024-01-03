Дивертикулез обычно вызван высоким давлением в кишечнике. Рацион питания с низким содержанием клетчатки может вызвать повышенное давление. Повышенное давление приводит к образованию слабых мест на стенке кишечника, которые выпирают, образовывая мешочек или кармашек.

Дивертикулез обычно развивается после 40 лет. Он учащается по мере старения. Почти все люди, достигшие 90 лет, имеют дивертикулез.