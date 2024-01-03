Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая переваривает пищу и поглощает питательные вещества. В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Толстый кишечник (ободочная кишка) соединяет тонкую кишку с прямой кишкой (мешочек в конце толстой кишки, где кал хранится до выведения из организма).
Что такое дивертикулез?
При дивертикулезе в толстом кишечнике образуются маленькие мешочки или кармашки. Эти мешочки называются дивертикулами.
Дивертикулез часто развивается с возрастом, и к 90 годам большинство людей имеют дивертикулез
Дивертикулез обычно не вызывает никаких симптомов, если только один из дивертикулов не кровоточит
Дивертикулит — это похожее по названию заболевание, при котором один из дивертикулов воспаляется и болит
Врачи диагностируют дивертикулез при проведении колоноскопии или рентгенографии для обнаружения других проблем
Рацион питания с высоким содержанием клетчатки может предотвратить образование большего количества мешочков
Толстая кишка с дивертикулом
Дивертикулы представляют собой напоминающие маленький воздушный шарик мешковидные выпячивания, которые могут развиваться в толстой кишке.
Какова причина дивертикулеза?
Дивертикулез обычно вызван высоким давлением в кишечнике. Рацион питания с низким содержанием клетчатки может вызвать повышенное давление. Повышенное давление приводит к образованию слабых мест на стенке кишечника, которые выпирают, образовывая мешочек или кармашек.
Дивертикулез обычно развивается после 40 лет. Он учащается по мере старения. Почти все люди, достигшие 90 лет, имеют дивертикулез.
Каковы симптомы дивертикулеза?
У большинства людей с дивертикулезом нет никаких симптомов, за исключением случаев, когда возникает:
запор;
боль в виде колик в животе;
вздутие живота.
Другие симптомы, как правило, не возникают, если только не разовьются такие осложнения, как дивертикулит или кровотечение.
Иногда один из мешочков кровоточит, из-за чего кровь появляется в стуле. Обычно кровотечение прекращается само по себе, но оно может быть и тяжелым.
Как врачи диагностируют дивертикулез?
Врачи диагностируют дивертикулез, когда проводят исследования по другим причинам, таким как боль в животе, кровотечение или скрининг на рак толстой кишки. Дивертикулез может быть выявлен в ходе следующих исследований:
Колоноскопия (исследование, во время которого врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник);
Рентгеноскопическое обследование с использованием бариевой клизмы;
Как врачи лечат дивертикулез?
Врачи не лечат сам по себе дивертикулез, но могут попытаться предотвратить его осложнения, уменьшив давление в кишечнике. Врачи назначают:
Рацион питания с высоким содержанием клетчатки (много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов)
Пить много жидкости
Иногда отруби или добавки для создания объема стула
В большинстве случаев кровотечение прекращается без лечения. Если это не происходит, врачи часто выполняют колоноскопию для:
закрытия зоны кровотечения путем применения тепла или лазера;
введения медикамента в проблемную область.
Если после колоноскопического лечения кровотечение не прекратится, врачи могут провести ангиографию. При ангиографии небольшую трубку вводят через один из кровеносных сосудов в кровоточащую область. Затем они вводят вещества, которые закупоривают кровоточащий кровеносный сосуд. Больным редко требуется хирургическое вмешательство для остановки кровотечения.