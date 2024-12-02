Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мастит

(инфекция молочных желез)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено Изменено дек. 2024
v36852413_ru
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Мастит — это болезненное воспаление молочной железы, обычно с инфекцией.

Если вы кормите грудью, у вас может развиться инфекция молочной железы, также называемая «мастит». Инфекции молочной железы обычно возникают в течение 6 недель после родов.

  • У вас появилась припухлость, участок покраснения на груди

  • Инфицированная область болезненная, теплая и чувствительная при нажатии

  • Возможно, вам придется принимать антибиотики

  • Это не повредит вашему ребенку, если вы продолжите грудное вскармливание даже при наличии инфекции

Каковы причины мастита?

Инфекции молочной железы возникают, когда бактерии попадают в молочные протоки и инфицируют грудь. Это более вероятно при наличии трещин на коже сосков. Трещины на коже сосков могут возникать при неправильном прикладывании ребенка к груди.

Какими симптомами проявляется мастит?

Часть молочной железы:

  • болит;

  • красного цвета;

  • горячей на ощупь;

  • чувствительна к прикосновению.

Инфекция может привести к скоплению гноя, которое называется абсцесс. Абсцесс приводит к формированию очень болезненного уплотнения.

В редких случаях из соска выделяется гной.

Как врачи лечат мастит?

Врачи:

  • Назначит антибиотики

  • Рекомендуют пить много жидкости.

Во время лечения вы можете продолжать кормить ребенка грудью.

Если у вас абсцесс, врач может обезболить пораженный участок и сделать небольшой разрез для оттока гноя.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS