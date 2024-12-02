Мастит — это болезненное воспаление молочной железы, обычно с инфекцией.

Если вы кормите грудью, у вас может развиться инфекция молочной железы, также называемая «мастит». Инфекции молочной железы обычно возникают в течение 6 недель после родов.

Возможно, вам придется принимать антибиотики

Это не повредит вашему ребенку, если вы продолжите грудное вскармливание даже при наличии инфекции

Каковы причины мастита? Инфекции молочной железы возникают, когда бактерии попадают в молочные протоки и инфицируют грудь. Это более вероятно при наличии трещин на коже сосков. Трещины на коже сосков могут возникать при неправильном прикладывании ребенка к груди.

Какими симптомами проявляется мастит? Часть молочной железы: болит;

красного цвета;

горячей на ощупь;

чувствительна к прикосновению. Инфекция может привести к скоплению гноя, которое называется абсцесс. Абсцесс приводит к формированию очень болезненного уплотнения. В редких случаях из соска выделяется гной.