Что такое «отслоение плаценты»?

Что такое «отслоение плаценты»?

Если плацента начинает отслаиваться от матки до родов, это называется отслойкой плаценты. Отслоение плаценты может быть незначительным или сильным. Чем больше степень отслойки, тем это опаснее для вас и вашего ребенка.

Отслоение плаценты более вероятно в срок после 20 недель беременности.

Если происходит лишь небольшое отслоение плаценты, ребенок может недостаточно вырасти, либо количество амниотической жидкости может быть слишком малым

Если плацента отслоится полностью, ребенок может погибнуть

Для лечения отслоения плаценты вас госпитализируют в больницу и могут досрочно провести родоразрешение

Обычно причина отслоения плаценты остается неизвестной. Однако вероятность этого выше в следующих случаях:

неконтролируемое повышенное артериальное давление;

употребление кокаина;

если отслоение плаценты уже было ранее;

при сильной травме живота (например, в автомобильной аварии)

курение табака.