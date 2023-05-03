Что такое плацента?
Плацента — это орган, который во время беременности растет на внутренней поверхности матки (утробы), в верхней ее части.
В ней имеется много крупных кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты от вас к плоду (ребенку)
Кровеносные сосуды плаценты формируют пуповину, соединяющую плаценту с плодом
Примерно через 15 минут после рождения ребенка плацента выходит из матки наружу через влагалище
Поэтому ее также называют «последом»
Что такое «отслоение плаценты»?
Если плацента начинает отслаиваться от матки до родов, это называется отслойкой плаценты. Отслоение плаценты может быть незначительным или сильным. Чем больше степень отслойки, тем это опаснее для вас и вашего ребенка.
Отслоение плаценты более вероятно в срок после 20 недель беременности.
Если происходит лишь небольшое отслоение плаценты, ребенок может недостаточно вырасти, либо количество амниотической жидкости может быть слишком малым
Если плацента отслоится полностью, ребенок может погибнуть
Для лечения отслоения плаценты вас госпитализируют в больницу и могут досрочно провести родоразрешение
Обычно причина отслоения плаценты остается неизвестной. Однако вероятность этого выше в следующих случаях:
неконтролируемое повышенное артериальное давление;
употребление кокаина;
если отслоение плаценты уже было ранее;
при сильной травме живота (например, в автомобильной аварии)
курение табака.
Проблемы с плацентой
Обычно плацента находится в верхней части матки и крепко крепится к стенке матки до родов. Плацента поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду.
При отслоении плаценты (отслойке плаценты) плацента отделяется от стенки матки преждевременно, вызывая кровотечение из матки и снижая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Женщин с этим осложнением госпитализируют, а ребенок может родиться досрочно.
При предлежании плаценты плацента находится над шейки маткой, в нижней части матки. Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение, которое неожиданно начинается на после 20 недель беременности. Кровотечение может стать обильным. Ребенок обычно рождается при помощи кесарева сечения.
Каковы симптомы отслоения плаценты?
Симптомы зависят от степени отслоения плаценты от матки, они могут быть следующими:
Вагинальное кровотечение
спазмы или внезапная сильная боль в животе;
опасное снижение артериального давления (шок).
Как врачи могут распознать у меня отслоение плаценты?
Врачи могут заподозрить отслоение плаценты на основании ваших симптомов
Для подтверждения диагноза обычно проводится ультразвуковое исследование, в ходе которого используются звуковые волны для создания изображения содержимого матки
Также врач может назначить анализы крови и измерить частоту сердцебиений ребенка
Как лечат отслоение плаценты?
Вас госпитализируют в больницу и назначат постельный режим, чтобы врачи могли вас наблюдать. Вам также могут назначить препарат, чтобы содействовать росту легких ребенка в случае если необходимо досрочное родоразрешение.
Если ваши симптомы начнут улучшаться, врачи разрешат вам гулять и даже могут выписать домой.
Врачи проведут вам родоразрешение как можно раньше в следующих случаях:
кровотечение продолжается;
жизнь вашего ребенка в опасности;
срок беременности 36 недель или более;