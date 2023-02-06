Что такое менопауза?
Менопауза — это когда у женщины прекращаются менструации (нет менструального цикла), и она больше не может забеременеть.
Обычно менопауза возникает после 40 лет. В Соединенных Штатах Америки средний возраст наступления менопаузы — примерно 52 года.
Некоторые симптомы, например, нерегулярность менструаций и приливы жара, могут появляться за годы до наступления менопаузы.
После наступления менопаузы ваши кости могут становиться слабее
Некоторые врачи могут назначать препараты, которые помогают облегчить симптомы
Менопауза не наступает моментально. Со временем частота менструаций снижается. Менопауза является свершившейся, когда в течение года у женщины не было менструаций. До этого момента наступление беременности еще возможно. Если вы не хотите забеременеть, необходимо использовать средства контрацепции до тех пор, пока менструаций не будет в течение года.
Что вызывает менопаузу?
Менопауза — это нормальное явление, происходящее по мере старения организма.
В течение нескольких лет до менопаузы в вашем организме постепенно производится все меньше эстрогенов и прогестерона. Это половые гормоны, которые необходимы для менструального цикла (возникновения менструаций) и для наступления беременности. По мере снижения уровня этих гормонов из яичников перестают выходить яйцеклетки и менструации прекращаются.
Если менопауза наступила в возрасте до 40 лет, она называется преждевременной менопаузой. Преждевременная менопауза возникает редко и может быть вызвана самыми различными медицинскими проблемами.
Каковы симптомы менопаузы?
Менопауза не наступает внезапно. Поначалу вы можете замечать следующие признаки:
нерегулярные менструальные циклы;
приливы жара (когда вы внезапно чувствуете жар и потливость, даже если на самом деле жары нет); приливы продолжаются от 30 секунд до 5 минут;
ночные пробуждения в поту (ночная потливость, то есть приливы жара, возникающие ночью).
В то же самое время у многих женщин имеются следующие симптомы:
перепады настроения;
Депрессия
Раздражительность
беспокойство;
Проблемы со сном:
неспособность к концентрации;
Головная боль
утомляемость.
Эти симптомы часто продолжаются в течение года и более. В конце концов менструации полностью прекращаются, а симптомы обычно облегчаются. Иногда приливы жара продолжаются дольше.
Симптомы менопаузы связаны со снижением уровней половых гормонов. Могут наблюдаться следующие симптомы:
сухость во влагалище;
угасание интереса к половой жизни;
болезненность при половом акте из-за сухости и истончения влагалища;
затруднения с наступлением оргазма;
учащение инфекций мочевыводящих путей (ИМП);
потребность в более частых мочеиспусканиях (потребность чаще мочиться) или недержание мочи (мочеиспускание в отсутствие позывов);
более тонкая, сухая, ранимая кожа;
ослабление костей;
повышение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП);
увеличение риска заболеваний сердца.
Как врачи узнают, что у меня менопауза?
Обычно для определения менопаузы не требуются анализы. Если менопауза начинается слишком рано, врачи могут проверить наличие других заболеваний, которые приводят к прекращению менструаций.
Как врачи лечат менопаузу?
Понимание сути менопаузы может помочь вам справиться с вашими симптомами. Помочь решить вопрос о выборе лечения также может разговор с другими женщинами, которые прошли период менопаузы, или с врачом.
Поскольку ваши симптомы вызваны низкими уровнями гормонов, прием гормонов (гормональная заместительная терапия) является наиболее эффективным способом облегчить симптомы. Однако заместительный прием гормонов связан с рисками, поэтому врачи могут сначала попробовать другие варианты.
Лечение приливов жара может включать следующее:
ношение нескольких слоев одежды, которую легко снять;
ношение одежды, которая дышит и впитывает влагу, например, одежды из хлопка и спортивной одежды;
избегание жарких условий окружающей среды и яркого света;
прием негормональных препаратов.
Лечение недержания может включать:
физические упражнения для укрепления мышц, которые прекращают или начинают мочеиспускание.
Лечение сухости во влагалище может включать:
применение влагалищной смазки или увлажняющих средств;
продолжение половой жизни: это улучшает приток крови к влагалищу.
Чтобы облегчить симптомы, некоторые женщины применяют лекарственные растения и другие добавки. Существуют различные виды растительных препаратов. Большинство из них не очень эффективны, а их безопасность не проверяется также тщательно, как безопасность рецептурных препаратов. Также некоторые лекарственные травы и добавки могут влиять на другие препараты, которые вы принимаете. Если вы рассматриваете вариант приема добавок, обсудите этот вопрос со своим врачом.
Гормональная терапия
Если другое лечение не действует, гормональная терапия может помочь. Однако гормональная терапия имеет как достоинства, так и недостатки. Чтобы понять, подходит ли для вас это лечение, поговорите со своим врачом.
Гормональная терапия может включать:
Эстроген
Прогестин (например, прогестерон)
Оба этих гормона (комбинированная терапия)
Гормональная терапия может применяться в следующих формах:
таблетки;
кремы, таблетки или кольца, вводимые во влагалище;
лосьоны или спреи, наносимые на кожу;
Трансдермальные пластыри
Преимущества гормональной терапии включают:
уменьшение симптомов менопаузы, таких как приливы жара и сухость во влагалище;
уменьшение риска остеопороза (ослабления костей);
уменьшение риска рака тела матки (рак внутренней оболочки матки);
уменьшение риска возникновения рака ободочной и прямой кишки (рак нижних отделов толстого кишечника).
Риски гормональной терапии включают:
образование тромбов в легких или ногах (только с прогестином);
инсульт;
увеличение риска возникновения рака тела матки (только с эстрогенами);
увеличение риска возникновения рака молочной железы (после 3–5 лет комбинированной терапии или более 10 лет приема эстрогенов);
недержание мочи (только с эстрогенами);
более низкий уровень «хорошего» (ЛПВП) холестерина (только с прогестином).
Прием меньших доз может уменьшить эти риски.
Как правило, женщины с раком молочной железы, ишемической болезнью сердца или тромбами в ногах, в анамнезе у которых был инсульт, или у которых существуют факторы риска развития этих заболеваний, не должны использовать терапию с применением эстрогена.