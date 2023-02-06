Менопауза — это когда у женщины прекращаются менструации (нет менструального цикла), и она больше не может забеременеть.

Обычно менопауза возникает после 40 лет. В Соединенных Штатах Америки средний возраст наступления менопаузы — примерно 52 года.

Некоторые симптомы, например, нерегулярность менструаций и приливы жара, могут появляться за годы до наступления менопаузы.

После наступления менопаузы ваши кости могут становиться слабее

Некоторые врачи могут назначать препараты, которые помогают облегчить симптомы

Менопауза не наступает моментально. Со временем частота менструаций снижается. Менопауза является свершившейся, когда в течение года у женщины не было менструаций. До этого момента наступление беременности еще возможно. Если вы не хотите забеременеть, необходимо использовать средства контрацепции до тех пор, пока менструаций не будет в течение года.