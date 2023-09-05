Кистозный фиброз возникает, когда ребенок наследует две дефектные копии определенного гена — по одной копии от каждого из родителей. Родители могут не знать, что у них присутствует дефектная копия этого гена. Людей, у которых присутствует одна дефектная копия гена, называют носителями. У носителей отсутствуют симптомы кистозного фиброза.

Если женщина планирует забеременеть, врачи могут провести анализы крови, чтобы определить, является ли она и ее партнер носителями. Если у обоих партнеров присутствует ген кистозного фиброза, вероятность, что у их ребенка будет кистозный фиброз, будет составлять 1 к 4.

Дефектные гены приводят к тому, что физиологические жидкости становятся густыми и липкими вместо того, чтобы быть жидкими и легко текущими. Густые, липкие жидкости забивают ходы в легких, поджелудочной железе и в кишечнике. Забитые ходы становятся причиной проблем с дыханием, получением энергии при употреблении пищи и выведением кала (дефекацией).