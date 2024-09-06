Что представляет собой диабет?

Что представляет собой диабет?

Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок, потому что в организме нарушены выработка или использованием инсулина.

Сахарный диабет Видео

Сахар в крови — это основной источник энергии организма. Инсулин — это гормон, вырабатываемый организмом. Он контролирует уровень сахара в крови. Присутствующих в крови сахар попадает в организм из следующих источников:

Сахар, который человек употребляет в виде конфет, газированной воды, а также в виде присыпок и топингов на пище и в напитках (сироп и мед практически полностью состоят из сахара)

Пища, содержащая углеводы

Содержащиеся в пище углеводы организм превращает в сахар. Углеводы содержатся в многих продуктах питания:

Продукты питания, изготовленные из пшеницы или кукурузы, например, хлеб, макаронные изделия, кексы и чипсы

бобы;

Овощи, особенно такие, как картофель, турнепс и свекла

фруктов;