Что представляет собой диабет?
Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок, потому что в организме нарушены выработка или использованием инсулина.
Сахар в крови — это основной источник энергии организма. Инсулин — это гормон, вырабатываемый организмом. Он контролирует уровень сахара в крови. Присутствующих в крови сахар попадает в организм из следующих источников:
Сахар, который человек употребляет в виде конфет, газированной воды, а также в виде присыпок и топингов на пище и в напитках (сироп и мед практически полностью состоят из сахара)
Пища, содержащая углеводы
Содержащиеся в пище углеводы организм превращает в сахар. Углеводы содержатся в многих продуктах питания:
Продукты питания, изготовленные из пшеницы или кукурузы, например, хлеб, макаронные изделия, кексы и чипсы
бобы;
Овощи, особенно такие, как картофель, турнепс и свекла
фруктов;
Типы диабета
Существует два типа диабета: 1-й тип и 2-й тип. Родственное заболевание носит название преддиабет.
При диабете 1-го типа организм не совсем не вырабатывает гормон инсулин.
При диабете 2-го типа организм вырабатывает инсулин, но не реагирует на него должным образом.
При преддиабете уровень сахара в крови выше, чем в норме, но недостаточно для диабета. Преддиабет чаще встречается у подростков с чрезмерно избыточным весом (ожирением). Примерно у половины подростков с преддиабетом развивается диабет, особенно у тех, которые продолжают набирать вес.
Диабет 1-го типа почти всегда начинается в детстве
Диабет 2-го типа возникает чаще всего у детей или подростков с избыточным весом или ожирением
Ранними признаками диабета могут быть частое и обильное мочеиспускание, а также жажда
Диабет 1-го типа лечат уколами инсулина.
Диабет 2-го типа у детей лечат снижением массы тела, лекарственным препаратом под названием метформин и, иногда, также и уколами инсулина.
У детей и подростков с диабетом часто встречаются депрессия, тревожность и нарушения пищевого поведения. Может помочь общение с консультантом или знакомство с другими детьми с диабетом
Что является причиной диабета?
При диабете 1-го типа иммунная система атакует клетки, вырабатывающие инсулин.
При диабете 2-го типа организм не реагируют на инсулин должным образом (это состояние называется инсулиновой резистентностью).
Некоторые дети с диабетом 1-го типа наследуют ряд генов, которые приводят к тому, что иммунная система с большей вероятностью атакует собственные клетки организма (аутоиммунные заболевания). Эти гены также подвергают детей риску развития других аутоиммунных заболеваний, таких, как заболевание щитовидной железы или целиакия. Близкие родственники ребенка с диабетом 1-го типа подвержены повышенному риску развития диабета.
До 1990-х годов почти у всех детей с диабетом был диабет 1-го типа. Сейчас, поскольку большее количество детей страдает ожирением, около одной трети детей с впервые диагностированным диабетом имеют сахарный диабет 2-го типа. Диабет 2-го типа чаще встречается среди людей, являющихся коренными жителями Америки, афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения и уроженцев островов Тихого океана.
Какими симптомами проявляется диабет?
При диабете 1-го типа симптомы возникают внезапно, часто в течение нескольких дней или недель. У ребенка могут быть:
частое и обильное мочеиспускание.
сильная жажда и обильное употребление жидкостей;
сбросить вес;
нечеткое зрение;
Если эти симптомы не диагностируются быстро, у детей может развиться опасная проблема под названием диабетический кетоацидоз. Это происходит, когда вместо сахара крови организм начинает использовать для получения энергии жиры. При диабетическом кетоацидозе у ребенка могут отмечаться:
Дыхание с запахом жидкости для снятия лака
глубокое и очень быстрое дыхание;
Головная боль, а также дезориентация или сонливость
Боль в животе, рвота
чувство слабости и усталости.
Диабетический кетоацидоз необходимо лечить немедленно, в отделении неотложной помощи.
При диабете 2-го типа у ребенка могут отмечаться:
Отсутствие симптомов
Более обильное употребление жидкости, а также более частое и обильное, чем обычно, мочеиспускание
Так как у ребенка симптомы могут отсутствовать, иногда врачи обнаруживают диабет 2-го типа только тогда, когда делают анализы крови или мочи по другим поводам.
У детей с диабетом 2-го типа диабетический кетоацидоз встречается редко.
Каковы осложнения диабета?
У людей, страдающих диабетом много лет, забиваются кровеносные сосуды. Забитые кровеносные сосуды становятся причиной множества осложнений, например, повышенного артериального давления, инфаркта миокарда, слепоты, почечной недостаточности, ампутации ног и поражения нервов. Эти осложнения развиваются через продолжительное время, поэтому у детей они обычно отсутствуют до того времени, пока они не вырастают. Хороших контроль диабета в течение всей жизни помогает предотвратить развитие осложнений.
Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка диабет?
Для диагностики диабета врачи назначают анализы крови, в том числе:
уровня сахара в крови.
Уровень A1c
Врачи могут захотеть измерить уровень сахара в крови ребенка рано утром, прежде чем он что-то съест. Это называется уровень сахара в крови натощак. Тем не менее, этот анализ нужен не всегда.
Когда в организме много сахара, с течением времени он соединяется с белком в клетках крови и образует A1c. Измеряя уровень A1c, врачи могут узнать, какими были уровни сахара в крови в течение последних 2–3 месяцев. Врачи поставят диагноз диабета, если уровни сахара или A1C в крови слишком высокие.
Иногда врачи проводят тест с измерением уровня сахара в крови до и после того, как ребенок выпивает очень сладкий напиток. Этот тест называется «тест на переносимость глюкозы». Но он чаще проводится у взрослых, чем у детей.
Иногда врачи проводят анализы крови, чтобы узнать, какой тип диабета присутствует у ребенка — 1-й или 2-й.
Как врачи лечат диабет?
Диабет неизлечим. Главной целью является поддержание сахара в крови на уровне, близком к нормальному. Поддержание сахара в крови на уровне, близком к нормальному, снижает риск осложнений.
Всем детям, страдающим диабетом, нужно:
Вести активный образ жизни и похудеть, если вес избыточный
Тщательно контролировать, сколько сахара и углеводов они употребляют в пищу
Чтобы контролировать, сколько сахара и углеводов они употребляют в пищу, детям необходимо:
принимать пищу и легкие закуски примерно в одно и то же время каждый день;
обращать внимание на то, сколько углеводов они съедают при каждом приеме пищи и употреблении легких закусок;
употреблять пищу, которая расщепляется медленно, например, фрукты, цельнозерновые продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки;
употреблять менее обработанную пищу и меньшее количество углеводов, которые быстро расщепляются, например, в конфетах, печенье, пончиках и пирожных;
отказаться от сладких напитков, таких, как газированные напитки, холодный сладкий чай, лимонад, фруктовый пунш и спортивные напитки.
Лечение диабета 1-го типа
У детей с диабетом 1-го типа инсулин совсем не вырабатывается, поэтому им нужно получать его. Врачам будет необходимо определить:
наилучший тип инсулина для ребенка;
наилучший путь введения инсулина ребенку.
Существует много разных типов инсулина. Некоторые типы действуют быстро, но их действие продолжается лишь короткое время. Другие инсулины действуют медленнее, а их действие более продолжительное. Иногда врачи назначают смесь инсулинов короткого и длительного действия.
Инсулин вводят под кожу. Его нельзя принимать внутрь. Инсулин можно вводить с помощью:
шприца;
При помощи инсулинового шприца-ручки
При помощи инсулинового насоса
Инсулиновый насос — это маленький компьютеризированный прибор, который вводит конкретную дозу инсулина. Насос надевается на пояс или кладется в карман. Он соединен с тонкой гибкой трубкой, которая заходит под кожу на животе и фиксируется на месте лейкопластырем. Более новые инсулиновые насосы также могут измерять уровень сахара в крови. Это помогает контролировать вводимую дозу инсулина.
Чтобы определить, сколько инсулина необходимо, уровень сахара в крови ребенка будет нужно проверять перед каждым приемом пищи и вечером. Это можно сделать путем:
Прокалывания кончика пальца с помощью небольшого острого инструмента, который называется ланцет
Использования прибора для непрерывного контроля уровня глюкозы — его носят вместе с инсулиновым насосом или без насоса, чтобы лучше отслеживать уровень сахара в крови на протяжении целого дня
Лечение диабета 2-го типа
Снижение массы тела является важным моментом в лечении диабета 2-го типа. Достижению этой цели способствует побуждение ребенка больше двигаться и обучение тому, как контролировать размер порции.
Врачи часто назначают лекарственный препарат для приема внутрь, который называется метформин. Если метформин не поддерживает сахар на уровне, близком к нормальному, ребенку также потребуются уколы инсулина.
Дети с диабетом 2-го типа также нуждаются в проверке уровня сахара в крови. Врач поможет определить, как часто ее делать.
Подвергаются ли дети и подростки риску появления эмоциональных проблем?
У многих детей, страдающих диабетом, развивается депрессия, тревожность или другие эмоциональные проблемы. Некоторые дети хорошо справляются со своей болезнью. У других детей факт того, что они болеют диабетом, вызывает стресс.
Консультирование или группы поддержки семьи могут помочь родителям и ребенку справляться с диабетом
Специальные летние лагеря для детей, страдающих диабетом, могут помочь детям узнать, как жить с болезнью
Дети более старшего возраста должны привлекаться к их собственному лечению
Лечение диабета у подростков может быть сложной задачей из-за полового созревания, давления сверстников, загруженного или изменчивого расписания, а также конфликтов с родителями или другими лицами, осуществляющими уход
Инсулин может вызывать увеличение массы тела, которое у подростков может привести к нарушениям пищевого поведения
Врачи могут помочь подросткам оставаться сконцентрированными на контроле уровня сахара в крови
Как можно предотвратить развитие диабета?
Диабет 1-го типа предотвратить невозможно.
Можно предотвратить или отсрочить развитие диабета 2-го типа. Нужно побуждать ребенка:
Соблюдать здоровый рацион питания с большим количеством фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов
Выполнять физическую нагрузку
Снизить массу тела и поддерживать здоровый вес
Проверить уровень сахара в крови во время полового созревания и затем каждые 3 года, если они находятся в группе риска (у них избыточный вес или наличие диабета 2-го типа в семейном анамнезе)