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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сахарный диабет у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что представляет собой диабет?

Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок, потому что в организме нарушены выработка или использованием инсулина.

Сахар в крови — это основной источник энергии организма. Инсулин — это гормон, вырабатываемый организмом. Он контролирует уровень сахара в крови. Присутствующих в крови сахар попадает в организм из следующих источников:

  • Сахар, который человек употребляет в виде конфет, газированной воды, а также в виде присыпок и топингов на пище и в напитках (сироп и мед практически полностью состоят из сахара)

  • Пища, содержащая углеводы

Содержащиеся в пище углеводы организм превращает в сахар. Углеводы содержатся в многих продуктах питания:

  • Продукты питания, изготовленные из пшеницы или кукурузы, например, хлеб, макаронные изделия, кексы и чипсы

  • бобы;

  • Овощи, особенно такие, как картофель, турнепс и свекла

  • фруктов;

Типы диабета

Существует два типа диабета: 1-й тип и 2-й тип. Родственное заболевание носит название преддиабет.

При диабете 1-го типа организм не совсем не вырабатывает гормон инсулин.

При диабете 2-го типа организм вырабатывает инсулин, но не реагирует на него должным образом.

При преддиабете уровень сахара в крови выше, чем в норме, но недостаточно для диабета. Преддиабет чаще встречается у подростков с чрезмерно избыточным весом (ожирением). Примерно у половины подростков с преддиабетом развивается диабет, особенно у тех, которые продолжают набирать вес.

  • Диабет 1-го типа почти всегда начинается в детстве

  • Диабет 2-го типа возникает чаще всего у детей или подростков с избыточным весом или ожирением

  • Ранними признаками диабета могут быть частое и обильное мочеиспускание, а также жажда

  • Диабет 1-го типа лечат уколами инсулина.

  • Диабет 2-го типа у детей лечат снижением массы тела, лекарственным препаратом под названием метформин и, иногда, также и уколами инсулина.

  • У детей и подростков с диабетом часто встречаются депрессия, тревожность и нарушения пищевого поведения. Может помочь общение с консультантом или знакомство с другими детьми с диабетом

Что является причиной диабета?

  • При диабете 1-го типа иммунная система атакует клетки, вырабатывающие инсулин.

  • При диабете 2-го типа организм не реагируют на инсулин должным образом (это состояние называется инсулиновой резистентностью).

Некоторые дети с диабетом 1-го типа наследуют ряд генов, которые приводят к тому, что иммунная система с большей вероятностью атакует собственные клетки организма (аутоиммунные заболевания). Эти гены также подвергают детей риску развития других аутоиммунных заболеваний, таких, как заболевание щитовидной железы или целиакия. Близкие родственники ребенка с диабетом 1-го типа подвержены повышенному риску развития диабета.

До 1990-х годов почти у всех детей с диабетом был диабет 1-го типа. Сейчас, поскольку большее количество детей страдает ожирением, около одной трети детей с впервые диагностированным диабетом имеют сахарный диабет 2-го типа. Диабет 2-го типа чаще встречается среди людей, являющихся коренными жителями Америки, афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения и уроженцев островов Тихого океана.

Какими симптомами проявляется диабет?

При диабете 1-го типа симптомы возникают внезапно, часто в течение нескольких дней или недель. У ребенка могут быть:

  • частое и обильное мочеиспускание.

  • сильная жажда и обильное употребление жидкостей;

  • сбросить вес;

  • нечеткое зрение;

Если эти симптомы не диагностируются быстро, у детей может развиться опасная проблема под названием диабетический кетоацидоз. Это происходит, когда вместо сахара крови организм начинает использовать для получения энергии жиры. При диабетическом кетоацидозе у ребенка могут отмечаться:

  • Дыхание с запахом жидкости для снятия лака

  • глубокое и очень быстрое дыхание;

  • Головная боль, а также дезориентация или сонливость

  • Боль в животе, рвота

  • чувство слабости и усталости.

Диабетический кетоацидоз необходимо лечить немедленно, в отделении неотложной помощи.

При диабете 2-го типа у ребенка могут отмечаться:

  • Отсутствие симптомов

  • Более обильное употребление жидкости, а также более частое и обильное, чем обычно, мочеиспускание

Так как у ребенка симптомы могут отсутствовать, иногда врачи обнаруживают диабет 2-го типа только тогда, когда делают анализы крови или мочи по другим поводам.

У детей с диабетом 2-го типа диабетический кетоацидоз встречается редко.

Каковы осложнения диабета?

У людей, страдающих диабетом много лет, забиваются кровеносные сосуды. Забитые кровеносные сосуды становятся причиной множества осложнений, например, повышенного артериального давления, инфаркта миокарда, слепоты, почечной недостаточности, ампутации ног и поражения нервов. Эти осложнения развиваются через продолжительное время, поэтому у детей они обычно отсутствуют до того времени, пока они не вырастают. Хороших контроль диабета в течение всей жизни помогает предотвратить развитие осложнений.

Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка диабет?

Для диагностики диабета врачи назначают анализы крови, в том числе:

  • уровня сахара в крови.

  • Уровень A1c

Врачи могут захотеть измерить уровень сахара в крови ребенка рано утром, прежде чем он что-то съест. Это называется уровень сахара в крови натощак. Тем не менее, этот анализ нужен не всегда.

Когда в организме много сахара, с течением времени он соединяется с белком в клетках крови и образует A1c. Измеряя уровень A1c, врачи могут узнать, какими были уровни сахара в крови в течение последних 2–3 месяцев. Врачи поставят диагноз диабета, если уровни сахара или A1C в крови слишком высокие.

Иногда врачи проводят тест с измерением уровня сахара в крови до и после того, как ребенок выпивает очень сладкий напиток. Этот тест называется «тест на переносимость глюкозы». Но он чаще проводится у взрослых, чем у детей.

Иногда врачи проводят анализы крови, чтобы узнать, какой тип диабета присутствует у ребенка — 1-й или 2-й.

Как врачи лечат диабет?

Диабет неизлечим. Главной целью является поддержание сахара в крови на уровне, близком к нормальному. Поддержание сахара в крови на уровне, близком к нормальному, снижает риск осложнений.

Всем детям, страдающим диабетом, нужно:

  • Вести активный образ жизни и похудеть, если вес избыточный

  • Тщательно контролировать, сколько сахара и углеводов они употребляют в пищу

Чтобы контролировать, сколько сахара и углеводов они употребляют в пищу, детям необходимо:

  • принимать пищу и легкие закуски примерно в одно и то же время каждый день;

  • обращать внимание на то, сколько углеводов они съедают при каждом приеме пищи и употреблении легких закусок;

  • употреблять пищу, которая расщепляется медленно, например, фрукты, цельнозерновые продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки;

  • употреблять менее обработанную пищу и меньшее количество углеводов, которые быстро расщепляются, например, в конфетах, печенье, пончиках и пирожных;

  • отказаться от сладких напитков, таких, как газированные напитки, холодный сладкий чай, лимонад, фруктовый пунш и спортивные напитки.

Лечение диабета 1-го типа

У детей с диабетом 1-го типа инсулин совсем не вырабатывается, поэтому им нужно получать его. Врачам будет необходимо определить:

  • наилучший тип инсулина для ребенка;

  • наилучший путь введения инсулина ребенку.

Существует много разных типов инсулина. Некоторые типы действуют быстро, но их действие продолжается лишь короткое время. Другие инсулины действуют медленнее, а их действие более продолжительное. Иногда врачи назначают смесь инсулинов короткого и длительного действия.

Инсулин вводят под кожу. Его нельзя принимать внутрь. Инсулин можно вводить с помощью:

  • шприца;

  • При помощи инсулинового шприца-ручки

  • При помощи инсулинового насоса

Инсулиновый насос — это маленький компьютеризированный прибор, который вводит конкретную дозу инсулина. Насос надевается на пояс или кладется в карман. Он соединен с тонкой гибкой трубкой, которая заходит под кожу на животе и фиксируется на месте лейкопластырем. Более новые инсулиновые насосы также могут измерять уровень сахара в крови. Это помогает контролировать вводимую дозу инсулина.

Чтобы определить, сколько инсулина необходимо, уровень сахара в крови ребенка будет нужно проверять перед каждым приемом пищи и вечером. Это можно сделать путем:

  • Прокалывания кончика пальца с помощью небольшого острого инструмента, который называется ланцет

  • Использования прибора для непрерывного контроля уровня глюкозы — его носят вместе с инсулиновым насосом или без насоса, чтобы лучше отслеживать уровень сахара в крови на протяжении целого дня

Лечение диабета 2-го типа

Снижение массы тела является важным моментом в лечении диабета 2-го типа. Достижению этой цели способствует побуждение ребенка больше двигаться и обучение тому, как контролировать размер порции.

Врачи часто назначают лекарственный препарат для приема внутрь, который называется метформин. Если метформин не поддерживает сахар на уровне, близком к нормальному, ребенку также потребуются уколы инсулина.

Дети с диабетом 2-го типа также нуждаются в проверке уровня сахара в крови. Врач поможет определить, как часто ее делать.

Подвергаются ли дети и подростки риску появления эмоциональных проблем?

У многих детей, страдающих диабетом, развивается депрессия, тревожность или другие эмоциональные проблемы. Некоторые дети хорошо справляются со своей болезнью. У других детей факт того, что они болеют диабетом, вызывает стресс.

  • Консультирование или группы поддержки семьи могут помочь родителям и ребенку справляться с диабетом

  • Специальные летние лагеря для детей, страдающих диабетом, могут помочь детям узнать, как жить с болезнью

  • Дети более старшего возраста должны привлекаться к их собственному лечению

  • Лечение диабета у подростков может быть сложной задачей из-за полового созревания, давления сверстников, загруженного или изменчивого расписания, а также конфликтов с родителями или другими лицами, осуществляющими уход

  • Инсулин может вызывать увеличение массы тела, которое у подростков может привести к нарушениям пищевого поведения

  • Врачи могут помочь подросткам оставаться сконцентрированными на контроле уровня сахара в крови

Как можно предотвратить развитие диабета?

Диабет 1-го типа предотвратить невозможно.

Можно предотвратить или отсрочить развитие диабета 2-го типа. Нужно побуждать ребенка:

  • Соблюдать здоровый рацион питания с большим количеством фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов

  • Выполнять физическую нагрузку

  • Снизить массу тела и поддерживать здоровый вес

  • Проверить уровень сахара в крови во время полового созревания и затем каждые 3 года, если они находятся в группе риска (у них избыточный вес или наличие диабета 2-го типа в семейном анамнезе)

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.