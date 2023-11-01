Как врачи могут определить, есть ли у человека пролежни?

Как врачи могут определить, есть ли у человека пролежни?

Люди, у которых отмечается спутанность сознания или они не чувствуют боли, не заметят образования пролежней. Если человек ухаживает за пациентом из группы риска, он должен внимательно следить за появлением первых признаков пролежней.

Врачи распознают пролежни по внешнему виду.

Если пролежни не заживают, врачи могут искать инфекцию с помощью: