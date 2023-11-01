Что такое пролежни?
Пролежни — это повреждения кожи, вызванные длительным сдавливанием одного участка кожи. Сдавливание уменьшает приток крови к участку, что может вызвать повреждение кожи.
Пролежни чаще всего образуются над костными выступами тела, такими, как копчик, бедра, пятки и локти
Пролежни часто встречаются у людей, прикованных к постели или к инвалидному креслу, которые не способны нормально передвигаться или носят гипсовую повязку, или шину, которые слишком туго зафиксированы
Предотвратить появление пролежней помогает изменение положения
Людям, которые не способны двигаться самостоятельно, следует менять положение каждые 1–2 часа
Большинство пролежней можно предотвратить, часто меняя положение и поддерживая кожу чистой и сухой
Что является причиной возникновения пролежней?
Причиной возникновения пролежней может быть:
Длительное сдавливание участка кожи, особенно над костными выступами
Длительное сдавливание на протяжении более одного или двух часов, которое прекращает приток крови к коже
Люди, которые находятся в сознании и способны двигаться, постоянно меняют свое положение, не задумываясь. Если люди не меняют положение, через час или около того, вес их тела останавливает приток крови к тому участку кожи, на котором они лежат. Чем дольше продолжается сдавливание, тем сильнее повреждается кожа.
Обычные места возникновения пролежней
Кто подвержен риску возникновения пролежней?
Риску возникновения пролежней подвержены люди, которые:
Не могут менять положение, поскольку находятся без сознания, парализованы или страдают деменцией
Не ощущают боли
Носят гипсовую повязку или шину, которая сдавливает костные выступы, например, кости лодыжки
У которых влажная кожа, например, если они лежат на простынях, мокрых от пота, мочи или стула (кала)
Плохо питаются
Пролежни могут образовываться очень быстро, в некоторых случаях в течение нескольких часов.
Каковы симптомы пролежней?
Степень тяжести пролежней изменяется от легкой (1-я стадия) до тяжелой (4-я стадия). Без лечения пролежни становятся все глубже и глубже.
Сначала кожа краснеет и болит
Затем верхний слой кожи покрывается волдырями или стирается
В конце концов, образуется повреждение, охватывающее все слои кожи, в результате которого формируется углубление (язва)
Язва может быть открытой или закрытой толстой коркой омертвевшей кожи
Фотография получена из Gordian Medical, Inc., действующей как American Medical Technologies; используется с разрешения.
Язвы могут инфицироваться. Вокруг инфицированной язвы есть зона покраснения, и из них может выделяться гной.
Как врачи могут определить, есть ли у человека пролежни?
Люди, у которых отмечается спутанность сознания или они не чувствуют боли, не заметят образования пролежней. Если человек ухаживает за пациентом из группы риска, он должен внимательно следить за появлением первых признаков пролежней.
Врачи распознают пролежни по внешнему виду.
Если пролежни не заживают, врачи могут искать инфекцию с помощью:
МРТ (магнитно-резонансной томографии).
В некоторых случаях — взятия небольшого кусочка ткани, который отправляют в лабораторию для проведения исследований
Как врачи лечат пролежни?
Врачи:
Промоют язвы стерильным физиологическим раствором (соленой водой)
Удалят отмершую ткань с помощью ножниц и скальпеля
Закроют язвы специальными повязками, чтобы защитить их и способствовать заживлению
Иногда, чтобы закрыть большие пролежни, проводят хирургическое вмешательство
Для заживления язв и предотвращения появления новых пролежней врачи также:
Убедятся, что пациент чаще меняет положение тела
Создадут письменный график для лиц, осуществляющих уход, когда изменять положение тела пациента
Будут использовать такие приспособления, как мягкие подкладки и подушки, чтобы убедиться, что ни на одну часть тела не воздействует слишком большое давление
Дадут рекомендации относительно более здоровой диеты
Как можно предотвратить возникновение пролежней?
Врачи стараются предотвратить возникновение пролежней, поскольку они трудно поддаются лечению.
Что касается пациента, прикованного к постели или к инвалидному креслу, лица, осуществляющие уход, должны:
Каждый день проводить осмотр кожи
Менять положение пациента каждые 1–2 часа
Следить, чтобы кожа была сухой и чистой
Внимательно проверять кожу на предмет покраснения или других изменений цвета в местах сдавливания
Менять простыни, как только они станут влажными
Подкладывать защитные прокладки или подушки под участки с костными выступами
В некоторых случаях — использовать специальные матрасы или подушки для инвалидного кресла, которые уменьшают сдавливание