В попытке ограничить местное, региональное и глобальное распространение этой вспышки были рекомендованы карантин и меры изоляции.

Карантин предназначен для изоляции людей, которые контактировали с инфицированным человеком, чтобы они не заражали других людей. В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют соблюдать карантин людям, которые контактировали с вирусом COVID-19, но не были инфицированы. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: руководство по респираторным вирусам).

Самоизоляция позволяет отделить людей с подтвержденным или подозреваемым заболеванием COVID-19 от людей без COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендует оставаться дома и не контактировать с другими людьми (в том числе с людьми, с которыми человек живет и которые не болеют), если у человека есть симптомы респираторной вирусной инфекции, которые не могут быть объяснены другой причиной. К таким симптомам, среди прочего, относятся жар, озноб, утомляемость, кашель, насморк и головная боль. В течение 5 дней после облегчения симптомов следует принимать дополнительные меры предосторожности, например, проветривать помещение, открывая окна, чтобы впустить свежий воздух, или очищая воздух в помещении, часто мыть руки и очищать поверхности, к которым часто прикасаются, носить хорошо подогнанную маску, держаться на расстоянии от других людей и продолжать делать тесты перед всеми мероприятиями с большим скоплением людей. Это особенно важно для защиты людей с факторами, повышающими риск тяжелого заболевания респираторными вирусами. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика распространения респираторных вирусов при наличии болезни).