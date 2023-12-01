Что представляет собой COVID-19?
COVID-19 — это потенциально тяжелая вирусная инфекция, которая поражает в основном легкие и дыхательные пути.
Ее возбудителем является коронавирус.
Вирус очень легко передается другим людям.
У некоторых инфицированных людей симптомы отсутствуют, однако у других заболевание протекает очень тяжело, а некоторые люди умирают.
Для постановки диагноза COVID-19 берут мазки из носа или горла.
Не существует лекарственных препаратов, излечивающих COVID-19, но некоторые лекарственным средства могут помочь людям с тяжелой инфекцией или людям с риском тяжелой инфекции.
Лучший способ предотвращения COVID-19 — вакцинация.
Что вызывает COVID-19?
Возбудителем, вызывающим COVID-19, является тип коронавируса под названием SARS-CoV-2. Вирус распространяется:
в основном по воздуху, через капельки, которые рассеиваются в воздухе, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет или разговаривает;
при прикосновении к предметам, которых касался инфицированный человек, а затем при прикосновении к лицу.
Вы можете распространять вирус, вызывающий COVID-19, до того, как у вас появятся какие-либо симптомы.
Также COVID-19 распространяется от человека к человеку намного легче, чем другие респираторные инфекции, такие как простуда или грипп.
Что представляет собой коронавирус?
Существуют сотни различных коронавирусов, родственных друг другу. Большинство из них заражают только животных.
Лишь немногие коронавирусы могут инфицировать людей.
Некоторые из них вызывают только простуду.
Три коронавируса вызывают очень серьезные заболевания и могут привести к летальному исходу.
Серьезными коронавирусными инфекциями, помимо COVID-19, являются SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). В настоящее время этими инфекциями почти никто не заражается.
Каковы симптомы COVID-19?
У многих людей с COVID-19 симптомы практически отсутствуют.
Если у Вас есть симптомы, то, вероятно, это:
лихорадка
Сухой кашель
затрудненное дыхание;
ощущение утомляемости и слабости.
У вас также может быть:
насморк;
Боль в горле
потеря обоняния и вкусовых ощущений;
Головные боли
проблемы с желудком, такие как тошнота, рвота и диарея.
Тяжелая инфекция развивается в легких, вызывая вирусную пневмонию. Она сопровождается очень сильной одышкой. Тяжелая инфекция также может поразить множество органов, включая головной мозг, сердце и почки.
Является ли COVID-19 смертельным заболеванием?
Вы можете умереть от COVID-19. Чем вы старше, тем выше риск смерти. В большинстве случаев летальные исходы происходят у людей старше 50 лет. Люди старше 80 лет подвержены очень высокому риску. Однако умереть могут даже дети и молодые взрослые.
Люди также подвержены повышенному риску, если у них имеются другие медицинские проблемы, такие как заболевания сердца, ожирение или сахарный диабет.
Как можно определить наличие COVID-19?
Вы должны пройти тестирование на COVID-19, если:
У вас есть симптомы COVID-19 — вы должны самоизолироваться в ожидании результатов анализов.
Вы контактировали с человеком с COVID-19 (вы были в тесном контакте) — следует пройти тестирование примерно через 5 дней после последнего контакта.
Вас попросили пройти тестирование на рабочем месте, в школе или по месту жительства, особенно если вы не полностью вакцинированы.
В наиболее распространенном тесте, называемом ПЦР-тестом (анализ полимеразной цепной реакции), который проводит врач или другой медицинский работник, используется:
мазок, взятый из носа или горла.
Мазок направляется в лабораторию для обнаружения вируса или других признаков инфекции. Для получения результатов может потребоваться несколько дней.
Анализ на антиген является другим типом анализа, отличным от ПЦР. Анализы на антиген могут выполняться дома или в медицинском учреждении с использованием мазка, взятого из носа. Как правило, они менее точны, чем ПЦР-тесты. Однако анализы на антиген могут обеспечить быстрый результат (в течение 15 минут).
Анализ крови может выявить антитела, вырабатываемые иммунной системой для защиты от вируса. Для выработки этих антител требуется несколько недель, поэтому этот тест неэффективен при первых признаках заболевания. Однако он позволяет определить, были ли вы когда-либо инфицированы.
Как лечить COVID-19?
Если у вас слабый или умеренно тяжелый случай:
оставайтесь дома, не выходите и не приближайтесь к другим людям (соблюдайте самоизоляцию);
носите маску, чтобы не распространять вирус;
принимайте ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры и обезболивания.
Если у вас тяжелый случай и имеются проблемы с дыханием, потребуется медицинская помощь в стационаре. Врачи:
подают кислород;
иногда назначают лекарственные препараты;
иногда могут подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий дышать).
Возможно, вам потребуется находиться на искусственной вентиляции легких в течение нескольких недель.
При возникновении проблем с почками вам может потребоваться диализ.
Как можно предотвратить COVID-19?
Лучший способ профилактики COVID-19 — вакцинация. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют людям в возрасте 6 месяцев и старше получить обновленную в 2023–2024 гг. вакцину против COVID-19 для защиты от серьезного течения заболевания, вызванного вирусом COVID-19 (см. [CDC]: вакцины против COVID-19).
Вакцины эффективны и безопасны.
Нельзя заболеть COVID-19 в результате вакцинации против COVID-19.
Эффективность вакцины может со временем снижаться, поэтому важно своевременно проходить все необходимые вакцинации
Вакцины против COVID-19 могут вызывать слабые побочные эффекты (боль в руке, боль в теле, головную боль, лихорадку) в течение одного или двух дней.
Вам следует пройти вакцинацию от COVID-19, даже если вы уже болели COVID-19.
Помимо вакцинации, следует избегать контакта с вирусом. Это может быть затруднительным. У людей, способных распространять вирус, симптомы могут отсутствовать, поэтому вы не можете знать, у кого есть вирус, а у кого — нет. В Руководстве по респираторным вирусам Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют дополнительные способы, помогающие избежать заражение вирусом,.
Следует носить хорошо прилегающую маску для лица, закрывающую как рот, так и нос:
Если у человека или у окружающих его людей присутствуют факторы риска тяжелого заболевания.
Если человек или окружающие его люди недавно подверглись воздействию респираторного вируса, болеют или выздоравливают.
Если респираторные вирусы вызывают большое количество заболеваний в районе проживания.
Следует рассмотреть возможность ношения маски в общественном транспорте (например, в самолетах, автобусах, поездах) и в помещении транспортных узлов (например, в аэропортах, на вокзалах).
Помимо своевременной вакцинации и ношения маски необходимо:
при наличии симптомов COVID-19 сдать анализ;
при повышенном риске развития тяжелой формы COVID-19 избегать переполненных людьми мест и помещений без притока свежего воздуха;
соблюдать достаточную социальную дистанцию от других людей при отсутствии своевременной вакцинации, особенно если человек подвержен более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19;
по возможности соблюдать достаточную социальную дистанцию от больного COVID-19;
мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд;
использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
стараться не прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками;
оставаться дома в случае болезни;
прикрывать рот салфеткой при кашле или чихании, после чего ее следует выбрасывать в мусорное ведро;
Очищать и дезинфицировать предметы и поверхности, к которым часто прикасаются, с помощью обычных бытовых чистящих спреев или салфеток.
обращать внимание на состояние своего здоровья и следить за симптомами.
Карантин и самоизоляция
В попытке ограничить местное, региональное и глобальное распространение этой вспышки были рекомендованы карантин и меры изоляции.
Карантин предназначен для изоляции людей, которые контактировали с инфицированным человеком, чтобы они не заражали других людей. В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют соблюдать карантин людям, которые контактировали с вирусом COVID-19, но не были инфицированы. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: руководство по респираторным вирусам).
Самоизоляция позволяет отделить людей с подтвержденным или подозреваемым заболеванием COVID-19 от людей без COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендует оставаться дома и не контактировать с другими людьми (в том числе с людьми, с которыми человек живет и которые не болеют), если у человека есть симптомы респираторной вирусной инфекции, которые не могут быть объяснены другой причиной. К таким симптомам, среди прочего, относятся жар, озноб, утомляемость, кашель, насморк и головная боль. В течение 5 дней после облегчения симптомов следует принимать дополнительные меры предосторожности, например, проветривать помещение, открывая окна, чтобы впустить свежий воздух, или очищая воздух в помещении, часто мыть руки и очищать поверхности, к которым часто прикасаются, носить хорошо подогнанную маску, держаться на расстоянии от других людей и продолжать делать тесты перед всеми мероприятиями с большим скоплением людей. Это особенно важно для защиты людей с факторами, повышающими риск тяжелого заболевания респираторными вирусами. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика распространения респираторных вирусов при наличии болезни).