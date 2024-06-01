Вначале кардиомиопатия может не вызывать никаких симптомов. Но в конечном итоге сердце перестает перекачивать кровь должным образом. Это может привести к развитию симптомов сердечной недостаточности:

ощущение нехватки дыхания;

быстрое наступление усталости;

Вначале симптомы появляются только при физической нагрузке.

К другим симптомам относятся:

Боль в груди

Обморок

Нарушение сердечного ритма

Гипертрофическая кардиомиопатия может вызвать внезапную смерть у молодых спортсменов. Может возникнуть остановка сердца без всяких предшествующих признаков.