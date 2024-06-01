Что такое кардиомиопатия?
Кардиомиопатия — это заболевание, непосредственно поражающее сердечную мышцу. Сердечная мышца необходима для перекачивания крови.
При возникновении проблем с сердечной мышцей сердце не может перекачивать кровь надлежащим образом.
Если сердце не перекачивает кровь должным образом, может возникать одышка, слабость, утомляемость и отек ног.
Кардиомиопатия может быть вызвана определенными сердечными инфекциями, алкоголем, некоторыми лекарственными препаратами или наследственным заболеванием сердечной мышцы.
Для диагностики назначается ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография), а иногда катетеризация или магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца.
Врач лечит причину кардиомиопатии и назначает препараты для улучшения насосной функции сердца, но иногда требуется операция на сердце.
Некоторые заболевания могут приводить к перегрузкам и ослаблению сердечной мышцы. Примеры включают инфаркт миокарда, поражение клапанов сердца и хроническое повышение артериального давления. Но эти заболевания не считаются кардиомиопатией, поскольку они не оказывают прямого воздействия на сердечную мышцу. При кардиомиопатии проблема начинается в сердечной мышце.
Какие бывают типы кардиомиопатии?
Различают 3 типа кардиомиопатии:
Дилатационная: Сердце увеличивается (расширяется), подобно воздушному шару.
Гипертрофическая: Стенки сердца становятся толстыми и теряют эластичность (гипертрофия).
Рестриктивная: Стенки сердца становятся жесткими.
Каковы причины кардиомиопатии?
Часто причина кардиомиопатии неизвестна. У некоторых лиц причинами кардиомиопатии являются:
некоторые вирусы, такие как вирус Коксаки B или ВИЧ, которые могут инфицировать сердце;
бактериальная инфекция сердца под названием болезнь Шагаса;
злоупотребление алкоголем в течение длительного времени;
некоторые лекарственные препараты, в частности, некоторые химиотерапевтические препараты;
наследственная проблема, приводящая к чрезмерному утолщению сердечной мышцы в некоторых участках;
системные заболевания, которые приводят к накоплению некоторых веществ в сердечной мышце и снижению ее эластичности;
плохо контролируемый сахарный диабет или заболевание щитовидной железы.
Системные заболевания, которые вызывают накопление веществ в сердечной мышце, включают амилоидоз, саркоидоз и гемохроматоз.
Каковы симптомы кардиомиопатии?
Вначале кардиомиопатия может не вызывать никаких симптомов. Но в конечном итоге сердце перестает перекачивать кровь должным образом. Это может привести к развитию симптомов сердечной недостаточности:
ощущение нехватки дыхания;
быстрое наступление усталости;
Вначале симптомы появляются только при физической нагрузке.
К другим симптомам относятся:
Боль в груди
Обморок
Нарушение сердечного ритма
Гипертрофическая кардиомиопатия может вызвать внезапную смерть у молодых спортсменов. Может возникнуть остановка сердца без всяких предшествующих признаков.
Как диагностируют кардиомиопатию?
Для диагностики кардиомиопатии назначаются такие обследования, как:
визуализирующие исследования, такие как МРТ или эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);
иногда катетеризация сердца (врач вводит тонкую гибкую трубку в кровеносные сосуды сердца), во время которой также можно извлечь небольшой кусочек ткани сердца (биопсия сердца) для изучения под микроскопом;
анализы крови, направленные на выявление вируса или системного заболевания, которые могут быть причиной кардиомиопатии.
Как лечат кардиомиопатию?
Врач, по возможности, будет лечить причину кардиомиопатии. Например, при болезни Шагаса будут назначены антибиотики. При гемохроматозе будет назначено лечение для удаления избыточного железа из организма.
Разные виды кардиомиопатии требуют различных видов лечения, которые могут включать:
препараты, используемые при сердечной недостаточности;
препараты для профилактики образования тромбов;
иногда кардиостимулятор или имплантируемый дефибриллятор (ИКД).
Если функция сердца ухудшается, несмотря на назначенное лечение, может потребоваться трансплантация сердца. При определенных типах гипертрофической кардиомиопатии может помочь хирургическое удаление части утолщенной сердечной мышцы.
Врач также может рекомендовать:
уменьшить стресс;
снизить потребление соли;
при гипертрофической кардиомиопатии избегать физической нагрузки.