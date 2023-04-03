Алкоголь расщепляется в печени на вещества, способные поражать печень. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем сильнее может поражаться его печень.

Если человек употребляет более 3 порций алкогольных напитков в день в течение срока около 10 лет, то он подвержен риску развития алкогольной болезни печени. Если человек употребляет более 6 порций алкогольных напитков в день в течение срока около 10 лет, он принадлежит к группе риска цирроза.

При употреблении определенного количества алкоголя алкогольная болезнь печени возникнет с большей вероятностью, если Вы: