Что такое печень?
Печень — это орган размером с футбольный мяч, расположенный в правом отделе брюшной полости прямо под ребрами. Она выполняет много важных функций:
вырабатывает жидкость (желчь), которая способствует перевариванию жиров;
перерабатывает питательные вещества из пищеварительного тракта;
вырабатывает белки, способствующие свертыванию крови;
способствует расщеплению препаратов и ядов — таким образом организм может избавиться от них.
Пищеварительная система
Что такое алкогольная болезнь печени?
Алкогольная болезнь печени представляет собой поражение печени, вызванное употреблением избыточного количества алкоголя в течение длительного времени.
Чем чаще и чем в больших количествах человек употребляет алкоголь, тем выше вероятность поражения печени.
Сначала симптомы будут отсутствовать, но позднее может возникнуть чувство усталости или пожелтение кожи (желтуха), либо увеличение размеров живота.
Симптомы могут становится тяжелыми и опасными для жизни, например, внутреннее кровотечение или проблемы со стороны головного мозга.
Если человек злоупотреблял алкоголем и у него имеются симптомы болезни печени, врачи выполнят анализы крови.
Основной метод лечения алкогольной болезни печени — прекратить употребление алкоголя.
Что является причиной алкогольной болезни печени?
Алкоголь расщепляется в печени на вещества, способные поражать печень. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем сильнее может поражаться его печень.
Если человек употребляет более 3 порций алкогольных напитков в день в течение срока около 10 лет, то он подвержен риску развития алкогольной болезни печени. Если человек употребляет более 6 порций алкогольных напитков в день в течение срока около 10 лет, он принадлежит к группе риска цирроза.
При употреблении определенного количества алкоголя алкогольная болезнь печени возникнет с большей вероятностью, если Вы:
женщина;
имеете родственников, у которых была алкогольная болезнь печени;
Избыточная масса тела
имеете другое заболевание печени, например, гепатит С.
Какие виды поражения печени вызваны употреблением алкоголя?
Злоупотребление алкоголем может вызывать 3 вида поражения печени, которые часто возникают в такой последовательности:
Отложение жира в печени (жировая дистрофия печени)
Практически у каждого человека, злоупотребляющего алкоголем, возникает жировая дистрофия печени.
Как правило, жировая дистрофия печени проходит, если человек прекращает употреблять алкоголь.
Воспаление печени (алкогольный гепатит)
У некоторых людей печень воспаляется.
Воспаленная печень перестает нормально функционировать.
Обычно воспаление проходит, если человек прекращает употреблять алкоголь, но его печени может быть нанесен определенный необратимый ущерб.
Рубцовая ткань замещает нормальную печеночную ткань (цирроз)
Чем больше у человека рубцовой ткани, тем тяжелее оставшейся нормальной печеночной ткани выполнять свои функции.
При образовании достаточного количества рубцовой ткани, печень уменьшается и не функционирует нормально.
Рубцовая ткань никогда не исчезает, даже если человек прекращает употребление алкоголя.
Каковы симптомы алкогольной болезни печени?
При жировой дистрофии печени симптомы часто отсутствуют.
Алкогольный гепатит обычно вызывает:
лихорадка
желтуху (пожелтение кожи и глаз);
болезненное увеличение печени;
ощущение слабости, усталости.
Тем не менее, в некоторых случаях алкогольной гепатит приводит к очень плохому самочувствию.
Цирроз вызывает много серьезных проблем со здоровьем, включая:
вздутие живота;
сонливость и спутанность сознания из-за нарушения функции головного мозга;
рвота с кровью;
кровь в кале или черный, дегтеобразный кал;
склонность к возникновению кровотечений и кровоподтеков;
более высокий риск рака печени.
Какие другие симптомы возникают в результате сильного злоупотребления алкоголем?
Сильное злоупотребление алкоголем может вызывать другие серьезные проблемы со здоровьем, включая:
потерю чувствительности или мышечной силы в результате поражения нервов, преимущественно в кистях и стопах;
плохое питание, которое может привести к слабости, затруднениям при ходьбе, дрожи, повреждению головного мозга и даже к смерти;
анемию (низкое количество эритроцитов, из-за которого может возникать ощущение усталости и затрудненное дыхание);
сильную боль в животе и рвоту в результате панкреатита;
слабые мышцы;
напряженные, скрученные пальцы и красные ладони;
небольшие паукообразные кровеносные сосуды, просвечивающие через кожу;
припухшие железы на щеках и тонкие мышцы лица;
у мужчин — гладкую кожу, увеличенные грудные железы, уменьшенные яички и изменение роста волос на лобке.
Как врачи могут определить, есть ли у меня алкогольная болезнь печени?
Врачи спросят у Вас или членов Вашей семьи о том, сколько алкоголя Вы употребляете. Если Вы употребляете большое количество алкоголя, врачи могут заподозрить алкогольную болезнь печени.
Также врачи проведут другие анализы, например:
анализы крови, чтобы проверить функцию печени и определить наличие гепатита С и анемии (низкое количество эритроцитов).
Обычно другие анализы не требуются, кроме случаев, когда врачи не уверены в том, вызвана болезнь печени алкоголем или другими причинами. Другие обследования могут включать:
ультразвуковое исследование (использует звуковые волны для создания изображений внутренних органов);
биопсию печени (с помощью иглы удаляется маленькая частичка печени для изучения под микроскопом).
Если у человека имеется цирроз, проводят анализы на рак печени.
Как врачи лечат алкогольную болезнь печени?
Самое важное, что может сделать человек, это:
прекратить употребление алкоголя;
Прекратить употреблять алкоголь может быть сложно. Помочь в этом могут программы реабилитации, группы поддержки и беседы с консультантом. Врач может назначить лекарственное средство, помогающее уменьшить симптомы отмены алкоголя.
Другие виды лечения могут включать:
употребление полезной пищи и витаминов;
прием лекарств под названием «кортикостероиды» для уменьшения интенсивности воспаления печени.
Если печень в очень плохом состоянии и едва функционирует, может потребоваться трансплантация печени. При трансплантации врачи проводят хирургическое вмешательство для замены больной печени здоровой. Так как алкоголь будет повреждать и новую печень, врачи обычно проводят трансплантацию только тогда, когда человек бросил пить.