Причиной тромбоэмболии легочной артерии обычно является сгусток крови (тромб). Не все сгустки крови причиняют вред. Например, сгустки крови необходимы для прекращения кровотечения в порезе. Однако сгустки крови могут образовываться внутри кровеносных сосудов, когда они не нужны, как при тромбозе глубоких вен. Чаще всего эти ненужные сгустки крови образуются в крупных венах ног. Эти сгустки могут отрываться и перемещаться в легкие или сердце.

Вероятность тромбоэмболии легочной артерии повышают некоторые факторы, в том числе:

пожилой возраст (обычно старше 60 лет);

наличие сгустков крови ранее;

Онкологические заболевания

перелом ноги или бедра;

Беременность

серьезное хирургическое вмешательство в течение последних 3 месяцев;

курение;

прием гормона эстрогена или лекарств, подобных ему.

В целом, вероятность образования сгустков крови в ногах выше, когда человек не может много двигать ногами. Он не может много двигаться при переломе ноги. Также в случае хирургического вмешательства или продолжительной болезни человеку некоторое время может быть необходим постельный режим. Даже длительный перелет может повышать риск, поскольку не дает возможности достаточное время двигать ногами.

Иногда тромбоэмболию легочной артерии могут вызвать другие вещества. К ним относятся: