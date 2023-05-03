Что такое тромбоэмболия легочной артерии?
Тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, когда комок вещества (обычно сгусток крови) застревает при движении по кровотоку и блокирует кровеносный сосуд в легких.
При тромбоэмболии легочной артерии блокируется кровеносный сосуд в легких, в результате чего крови трудно пройти через легкие и обогатиться кислородом.
Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии может не представлять опасности, но чем крупнее заблокированный сосуд, тем больше вреда она причиняет.
Наиболее распространенным симптомом является затрудненное дыхание.
Тромбоэмболия крупной ветви легочной артерии может привести к немедленной смерти.
Врачи лечат тромбоэмболию легочной артерии препаратами, разжижающими кровь, на протяжении нескольких месяцев.
Если эпизоды тромбоэмболии легочной артерии повторяются, может быть необходимо принимать разжижающие кровь препараты всю оставшуюся жизнь.
Что является причиной тромбоэмболии легочной артерии?
Причиной тромбоэмболии легочной артерии обычно является сгусток крови (тромб). Не все сгустки крови причиняют вред. Например, сгустки крови необходимы для прекращения кровотечения в порезе. Однако сгустки крови могут образовываться внутри кровеносных сосудов, когда они не нужны, как при тромбозе глубоких вен. Чаще всего эти ненужные сгустки крови образуются в крупных венах ног. Эти сгустки могут отрываться и перемещаться в легкие или сердце.
Вероятность тромбоэмболии легочной артерии повышают некоторые факторы, в том числе:
пожилой возраст (обычно старше 60 лет);
наличие сгустков крови ранее;
Онкологические заболевания
перелом ноги или бедра;
Беременность
серьезное хирургическое вмешательство в течение последних 3 месяцев;
курение;
прием гормона эстрогена или лекарств, подобных ему.
В целом, вероятность образования сгустков крови в ногах выше, когда человек не может много двигать ногами. Он не может много двигаться при переломе ноги. Также в случае хирургического вмешательства или продолжительной болезни человеку некоторое время может быть необходим постельный режим. Даже длительный перелет может повышать риск, поскольку не дает возможности достаточное время двигать ногами.
Иногда тромбоэмболию легочной артерии могут вызвать другие вещества. К ним относятся:
жир, выходящий из сломанных костей или во время хирургического вмешательства на костях (ортопедическая хирургия);
жидкость, которая окружает ребенка в матке (амниотическая жидкость) и попадает в кровоток во время тяжелых родов;
пузырьки воздуха во время подводного плавания;
инородные вещества, смешанные с инъекционными наркотиками.
Каковы симптомы тромбоэмболии легочной артерии?
Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии может не сопровождаться симптомами. Если симптомы появляются, они часто включают:
Одышка
Боль в груди
Предобморочное состояние или обморок
Если причиной тромбоэмболии легочной артерии является сгусток крови в ноге, эта нога может быть отечной и болезненной. Иногда образование сгустков крови в ноге может не сопровождаться никакими симптомами.
Как врачи могут определить, есть ли у меня тромбоэмболия легочной артерии?
Врачам может быть сложно распознать тромбоэмболию легочной артерии. Врач расспрашивает человека о симптомах и имеющихся факторах риска.
Так как симптомы тромбоэмболии легочной артерии могут напоминать симптомы других заболеваний сердца и легких, врачи обычно начинают с общих исследований, таких как:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
ЭКГ (электрокардиография);
измерение уровня кислорода в крови с помощью датчика, надетого на кончик пальца.
Если симптомы или результаты исследований говорят о том, что у человека может быть тромбоэмболия легочной артерии, врач может:
провести анализ крови, чтобы обнаружить признаки чрезмерного свертывания крови;
провести ультразвуковое исследование ног на предмет обнаружения сгустка крови;
провести КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки после введения в вену нескольких миллилитров жидкости, которая позволяет лучше увидеть сосуды (КТ-ангиография).
Реже врач может провести сцинтиграфию легких. При сцинтиграфии легких врач вводит в вену небольшое количество радиоактивной жидкости. После этого врач делает снимки грудной клетки с помощью камеры, которая фиксирует радиацию. Сцинтиграфия легких может показать, проходит ли кровь ко всем участкам легких.
Как врачи лечат тромбоэмболию легочной артерии?
В зависимости от тяжести тромбоэмболии, врачи используют разные методы лечения:
Человека:
госпитализируют для оказания помощи;
ему назначат лекарственные препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) для предотвращения образования большего количества сгустков крови.
Лекарственный препарат, разжижающий кровь, может приниматься внутрь, вводиться непосредственно в вену (внутривенно) или под кожу. Когда человек вернется домой, он будет принимать лекарственный препарат, разжижающий кровь, на протяжении нескольких месяцев. Если у человека имеются серьезные факторы риска или отмечалось несколько эпизодов тромбоэмболии легочной артерии, может быть необходимо принимать разжижающие кровь препараты всю жизнь.
Если у человека большой, опасный сгусток в легких, который может привести к смерти, врачи могут:
внутривенно ввести лекарственный препарат, растворяющий сгусток;
в редких случаях, попытаться удалить сгусток с помощью специального внутривенного катетера или хирургического вмешательства.
Если человек не может принимать разжижающие кровь препараты или у него продолжают образовываться тромбы несмотря на прием разжижающих кровь препаратов, врачи могут:
установить сетчатый фильтр в крупную вену в животе, чтобы не дать тромбам из ног попасть в легкие.
Кава-фильтры в просвете нижней полой вены: один из способов предотвращения тромбоэмболии легочной артерии.
Для предотвращения тромбоэмболии легочной артерии врачи обычно применяют лекарственные препараты, которые снижают свертываемость крови. Однако некоторым пациентам врачи могут рекомендовать временно или навсегда установить в нижнюю полую вену фильтр (ранее известный под названием «зонтик»). Это устройство обычно рекомендуется в случаях, когда нельзя использовать лекарственные препараты, например, если у пациента также развилось кровотечение. Фильтр может улавливать эмболы до того, как они достигнут сердца, но не препятствуют свободному току крови. Попавшие в фильтр эмболы иногда растворяются сами по себе.
Как можно предотвратить тромбоэмболию легочной артерии?
Обычно профилактические меры нужно предпринимать, если:
у человека уже была тромбоэмболия легочной артерии или сгустки крови в ногах;
человек перенес некоторые виды хирургического вмешательства, особенно ортопедическое вмешательство на бедрах или голенях;
у человека онкологическое заболевание или заболевание, которое приводит к чрезмерному свертыванию крови;
человек планирует длительное стационарное лечение со строгим постельным режимом без возможности вставать.
В зависимости от обстоятельств, врачи посоветуют разные меры. Он может порекомендовать:
принимать лекарственные препараты, разжижающие кровь, некоторое время до хирургического вмешательства;
если у человека уже была тромбоэмболия легочной артерии или сгустки крови в ногах, принимать разжижающие кровь лекарственные препараты в течение продолжительного времени;
одевать длинные тугие чулки (компрессионные чулки) или надувную обувь, которые сжимают мышцы голени с разным усилием, чтобы сохранять нормальный кровоток;
подниматься с постели и начинать ходить в кратчайшие сроки после хирургического вмешательства.
Во время перелетов образование сгустков крови можно предотвратить таким образом:
выполнять упражнения для ног;
больше двигаться, например, вставать, потягиваться и прогуливаться минимум каждые 2 часа.