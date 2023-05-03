Что такое пневмония?

Что такое пневмония?

Пневмония — это инфекция в глубине легких. Инфекция поражает небольшие воздухоносные мешочки в легких (альвеолы). Пневмония и инфекция дыхательных путей (бронхов) в легких — это разные вещи. Инфекция дыхательных путей называется бронхитом.

Внутреннее строение легких и дыхательных путей

При пневмонии:

обычно происходит откашливание мокроты и повышение температуры тела;

может отмечаться боль в груди, озноб или затрудненное дыхание;

симптомы могут быть как очень легкими (иногда ее называют «легкой пневмонией»), так и очень серьезными;

симптомы часто более выражены у маленьких детей, людей пожилого возраста и людей с другими заболеваниями легких, например, с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких);

большинство людей выздоравливает, но иногда пневмония может оканчиваться смертью.

В Соединенных Штатах Америки от пневмонии ежегодно умирает около 55 000 человек.