Что такое пневмония?
Пневмония — это инфекция в глубине легких. Инфекция поражает небольшие воздухоносные мешочки в легких (альвеолы). Пневмония и инфекция дыхательных путей (бронхов) в легких — это разные вещи. Инфекция дыхательных путей называется бронхитом.
Внутреннее строение легких и дыхательных путей
При пневмонии:
обычно происходит откашливание мокроты и повышение температуры тела;
может отмечаться боль в груди, озноб или затрудненное дыхание;
симптомы могут быть как очень легкими (иногда ее называют «легкой пневмонией»), так и очень серьезными;
симптомы часто более выражены у маленьких детей, людей пожилого возраста и людей с другими заболеваниями легких, например, с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких);
большинство людей выздоравливает, но иногда пневмония может оканчиваться смертью.
В Соединенных Штатах Америки от пневмонии ежегодно умирает около 55 000 человек.
Что является причиной пневмонии?
Возбудителями пневмонии могут быть различные типы микробов, в том числе:
Вирусы (чаще всего)
Бактерии
Обычно микробы передаются от одного человека другому. Если человек прикоснется к чему-то, на чем есть микробы, они могут попасть в рот, нос или горло. Обычно организм борется с микробами. Но иногда микробы могут попасть в легкие и вызвать инфекцию.
Каковы факторы риска возникновения пневмонии?
Заболеть пневмонией может любой человек, но эта вероятность выше, если у человека иммунная система ослаблена из-за:
очень юного или пожилого возраста;
применения некоторых лекарственных препаратов (например, кортикостероидов или препаратов для химиотерапии);
ВИЧ;
слабости в результате другой серьезной болезни (например, сахарного диабета или сердечной недостаточности).
К другим факторам риска пневмонии относятся:
длительное стационарное лечение в больнице (где человек подвержен большому количеству микробов);
аппаратная искусственная вентиляция легких;
серьезное заболевание легких, в частности ХОБЛ;
курение;
Каковы симптомы пневмонии:
ощущение отсутствия сил;
повышение температуры тела и озноб (настолько сильная дрожь, что клацают зубы);
кашель с отхождением мокроты или без;
затрудненное дыхание (ощущение нехватки воздуха);
боль в груди.
У очень старых людей симптомы могут слегка отличаться:
у них может отсутствовать повышение температуры тела;
у пожилых людей может быть спутанность сознания и отсутствовать ясное мышление.
Как врачи могут определить, есть ли у меня пневмония?
Чтобы определить, есть ли у человека пневмония, врачи:
проведут выслушивание легких во время дыхания;
обычно выполнят рентгенологические исследование органов грудной клетки.
Если пневмония достаточно тяжелая, чтобы человека госпитализировали, врачи обычно выполняют анализы крови и посылают в лабораторию образцы мокроты (отхаркиваемое человеком вещество).
Как врачи лечат пневмонию?
Врачи лечат пневмонию с помощью:
антибиотиков, которые обладают наибольшей активностью против микробов, вызвавших болезнь (но не все микробы, вызывающие пневмонию, могут быть убиты антибиотиками);
лекарственных препаратов, понижающих температуру и облегчающих боль;
иногда дополнительного введения жидкостей или подачи кислорода.
Чтобы убедиться, что пневмония прошла, особенно если человек курит или пожилого возраста, ему может быть необходимо пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки через 6 недель после завершения лечения.
Многие люди во время лечения могут оставаться дома. Некоторые могут оставаться в больнице, в том числе люди, которые:
очень юные или очень старые;
имеют другую серьезную проблему со здоровьем, например, онкологическое заболевание;
имеют очень серьезные симптомы пневмонии.
Как я могу избежать пневмонии?
Если вы курите, бросьте курить.
Проходите ежегодную вакцинацию (прививку) от гриппа, так как при гриппе может возникать пневмония.
Спросите у врача, следует ли вам ли дополнительно пройти вакцинацию от пневмонии, которая рекомендуется:
всем детям в возрасте до 2 лет;
взрослым в возрасте 65 лет и старше;
людям любого возраста, у которых имеются некоторые проблемы со здоровьем или которые курят сигареты.