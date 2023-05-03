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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пневмония

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое пневмония?

Пневмония — это инфекция в глубине легких. Инфекция поражает небольшие воздухоносные мешочки в легких (альвеолы). Пневмония и инфекция дыхательных путей (бронхов) в легких — это разные вещи. Инфекция дыхательных путей называется бронхитом.

Внутреннее строение легких и дыхательных путей

При пневмонии:

  • обычно происходит откашливание мокроты и повышение температуры тела;

  • может отмечаться боль в груди, озноб или затрудненное дыхание;

  • симптомы могут быть как очень легкими (иногда ее называют «легкой пневмонией»), так и очень серьезными;

  • симптомы часто более выражены у маленьких детей, людей пожилого возраста и людей с другими заболеваниями легких, например, с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких);

  • большинство людей выздоравливает, но иногда пневмония может оканчиваться смертью.

В Соединенных Штатах Америки от пневмонии ежегодно умирает около 55 000 человек.

Что является причиной пневмонии?

Возбудителями пневмонии могут быть различные типы микробов, в том числе:

  • Вирусы (чаще всего)

  • Бактерии

Обычно микробы передаются от одного человека другому. Если человек прикоснется к чему-то, на чем есть микробы, они могут попасть в рот, нос или горло. Обычно организм борется с микробами. Но иногда микробы могут попасть в легкие и вызвать инфекцию.

Каковы факторы риска возникновения пневмонии?

Заболеть пневмонией может любой человек, но эта вероятность выше, если у человека иммунная система ослаблена из-за:

  • очень юного или пожилого возраста;

  • применения некоторых лекарственных препаратов (например, кортикостероидов или препаратов для химиотерапии);

  • ВИЧ;

  • слабости в результате другой серьезной болезни (например, сахарного диабета или сердечной недостаточности).

К другим факторам риска пневмонии относятся:

  • длительное стационарное лечение в больнице (где человек подвержен большому количеству микробов);

  • аппаратная искусственная вентиляция легких;

  • серьезное заболевание легких, в частности ХОБЛ;

  • курение;

Каковы симптомы пневмонии:

  • ощущение отсутствия сил;

  • повышение температуры тела и озноб (настолько сильная дрожь, что клацают зубы);

  • кашель с отхождением мокроты или без;

  • затрудненное дыхание (ощущение нехватки воздуха);

  • боль в груди.

У очень старых людей симптомы могут слегка отличаться:

  • у них может отсутствовать повышение температуры тела;

  • у пожилых людей может быть спутанность сознания и отсутствовать ясное мышление.

Как врачи могут определить, есть ли у меня пневмония?

Чтобы определить, есть ли у человека пневмония, врачи:

Если пневмония достаточно тяжелая, чтобы человека госпитализировали, врачи обычно выполняют анализы крови и посылают в лабораторию образцы мокроты (отхаркиваемое человеком вещество).

Как врачи лечат пневмонию?

Врачи лечат пневмонию с помощью:

  • антибиотиков, которые обладают наибольшей активностью против микробов, вызвавших болезнь (но не все микробы, вызывающие пневмонию, могут быть убиты антибиотиками);

  • лекарственных препаратов, понижающих температуру и облегчающих боль;

  • иногда дополнительного введения жидкостей или подачи кислорода.

Чтобы убедиться, что пневмония прошла, особенно если человек курит или пожилого возраста, ему может быть необходимо пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки через 6 недель после завершения лечения.

Многие люди во время лечения могут оставаться дома. Некоторые могут оставаться в больнице, в том числе люди, которые:

  • очень юные или очень старые;

  • имеют другую серьезную проблему со здоровьем, например, онкологическое заболевание;

  • имеют очень серьезные симптомы пневмонии.

Как я могу избежать пневмонии?

Если вы курите, бросьте курить.

Проходите ежегодную вакцинацию (прививку) от гриппа, так как при гриппе может возникать пневмония.

Спросите у врача, следует ли вам ли дополнительно пройти вакцинацию от пневмонии, которая рекомендуется:

  • всем детям в возрасте до 2 лет;

  • взрослым в возрасте 65 лет и старше;

  • людям любого возраста, у которых имеются некоторые проблемы со здоровьем или которые курят сигареты.

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