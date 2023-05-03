Бронхи — это трубки, по которым воздух поступает в легкие. Бронхит — это заболевание, при котором бронхи отекают и раздражены.

Острый бронхит начинается быстро, обычно в течение нескольких дней. Острый бронхит отличается от хронического бронхита. При хроническом бронхите воспаление (отек) дыхательных путей сохраняется в течение многих лет. Хронический бронхит возникает у людей с заболеваниями легких, например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или кистозным фиброзом.

Причиной острого бронхита является инфекция, например, простуда.

Дыхательные пути отекают и выделяют слизь, что приводит к более интенсивному кашлю.

Кашель может продолжаться в течение нескольких недель.

Вероятность заболеть острым бронхитом повышается зимой.

Если человек здоров и не имеет никаких заболеваний легких, острый бронхит не опасен. Если у человека имеется заболевание легких, острый бронхит может привести к усугублению легочных симптомов. Например, если у человека астма, у него могут возникнуть свистящие хрипы.

Внутреннее строение легких и дыхательных путей