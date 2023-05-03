Что такое острый бронхит?
Бронхи — это трубки, по которым воздух поступает в легкие. Бронхит — это заболевание, при котором бронхи отекают и раздражены.
Острый бронхит начинается быстро, обычно в течение нескольких дней. Острый бронхит отличается от хронического бронхита. При хроническом бронхите воспаление (отек) дыхательных путей сохраняется в течение многих лет. Хронический бронхит возникает у людей с заболеваниями легких, например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или кистозным фиброзом.
Причиной острого бронхита является инфекция, например, простуда.
Дыхательные пути отекают и выделяют слизь, что приводит к более интенсивному кашлю.
Кашель может продолжаться в течение нескольких недель.
Вероятность заболеть острым бронхитом повышается зимой.
Если человек здоров и не имеет никаких заболеваний легких, острый бронхит не опасен. Если у человека имеется заболевание легких, острый бронхит может привести к усугублению легочных симптомов. Например, если у человека астма, у него могут возникнуть свистящие хрипы.
Внутреннее строение легких и дыхательных путей
Представление о бронхите
Что является причиной острого бронхита?
Каковы симптомы острого бронхита?
Если у человека острый бронхит, продолжительность симптомов может составлять от нескольких дней до нескольких недель и более.
Сначала у него могут быть симптомы простуды или гриппа, например:
насморк;
Боль в горле
утомляемость, озноб, ломота в мышцах;
незначительное повышение температуры тела (37,5–38 °C).
Продолжительность этих симптомов обычно составляет от 3 до 5 дней.
Затем у человека появляется кашель. Кашель:
сначала не сопровождается выделением мокроты;
позже может сопровождаться выделением прозрачной, желтой, зеленой мокроты или иногда даже мокроты с прожилками крови;
может сопровождаться болью в груди при кашле или глубоком дыхании;
продолжается от 2 до 3 недель, а иногда и дольше.
У человека также могут быть свистящие хрипы, даже если у него нет астмы.
Как врачи могут определить, есть ли у меня острый бронхит?
Обычно врачи могут определить, есть ли у человека острый бронхит, просто расспросив его о симптомах и обследовав его легкие. Тем не менее, симптомы острого бронхита могут походить на симптомы легкой пневмонии. Пневмония — это инфекция легочной ткани, более опасная, чем бронхит. Врачи могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления пневмонии, если они выслушивают застой в легких или если:
у пациентов пожилого возраста;
человек очень болен;
у человека высокая температура тела и учащенное дыхание;
у человека хроническое заболевание легких.
Как лечат острый бронхит?
Врачи будут лечить симптомы:
если у человека повышена температура тела или возникает боль в груди при кашле, ему могут назначить безрецептурные лекарственные средства, например, ацетаминофен или ибупрофен;
если у человека свистящие хрипы, врач может назначить использование ингалятора (маленький аэрозольный баллончик с лекарством, которое человек вдыхает).
Средства от кашля почти никогда не улучшают самочувствие, но могут немного помочь ночью, если кашель не дает спать.
При вирусном бронхите антибиотики не помогают. Врачи назначают антибиотики только в том случае, если они считают, что инфекция вызвана бактериями.