Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Легочная гипертензия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое легочная гипертензия?

Легочная гипертензия — это повышенное давление в артериях легких. Артерии — это крупные кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к остальным частям тела. Артерии легких называются легочными артериями.

Легочная гипертензия является редким заболеванием. Она отличается от гипертензии, которая представляет собой повышенное артериальное давление в артериях, ведущих к остальным органам. Гипертензия встречается гораздо чаще, чем легочная гипертензия.

  • При легочной гипертензии сердце, чтобы перекачивать кровь через легкие, должно работать с большей нагрузкой.

  • Легочная гипертензия обычно вызвана определенными проблемами с легкими или сердцем, а иногда — определенными лекарственными препаратами.

  • Легочная гипертензия вызывает слабость и одышку.

  • Чтобы определить, имеется ли у человека легочная гипертензия, врачи проводят рентгенологическое исследование грудной клетки и ультразвуковое исследование сердца.

  • Врачи лечат причину легочной гипертензии и могут назначать лекарственный препарат, способный раскрыть легочные артерии.

Что является причиной легочной гипертензии?

Легочная гипертензия часто вызвана следующими причинами:

К другим причинам относятся серповидноклеточная анемия и некоторые лекарственные препараты, такие как фенфлурамин (и другие родственные лекарственные препараты для снижения веса), амфетамины, кокаин и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Иногда легочная гипертензия вызвана наследственной проблемой.

Иногда врачи не знают, что является причиной легочной гипертензии у человека.

Каковы симптомы легочной гипертензии?

Основные симптомы легочной гипертензии:

  • ощущение слабости и одышка при незначительной активности.

У человека может возникать легкий дискомфорт в груди и отек ног.

Как врачи могут определить, есть ли у человека легочная гипертензия?

Врачи подозревают наличие легочной гипертензии на основании симптомов, особенно если у человека имеется проблема с легкими или сердечная недостаточность. Для подтверждения диагноза они проведут:

Если есть признаки того, что легочная гипертензия тяжелая, врачи могут выполнить:

  • Катетеризацию сердца — врачи вводят тонкую полую трубку (катетер) через вену или артерию в сердце для измерения давления в сердце и легочных артериях

Как врачи лечат легочную гипертензию?

Врачи будут лечить причину легочной гипертензии и порекомендуют избегать факторов, которые могут ее усугубить. Например, предложат бросить курить и не ездить в районы, расположенные высоко над уровнем моря, например, в горы.

Они могут назначить следующее:

  • Дополнительный кислород через канюли в носу или маску на лице

  • Лекарственные препараты для раскрытия легочных артерий

  • Мочегонные препараты (диуретики)

  • Антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) для предотвращения образования сгустков крови в легких

Если у человека тяжелая легочная гипертензия, врачи могут выполнить трансплантацию легких (хирургическое вмешательство, при котором врачи удаляют целое легкое или его часть из тела другого человека и помещают его в тело пациента).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS