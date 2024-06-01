Что такое легочная гипертензия?
Легочная гипертензия — это повышенное давление в артериях легких. Артерии — это крупные кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к остальным частям тела. Артерии легких называются легочными артериями.
Легочная гипертензия является редким заболеванием. Она отличается от гипертензии, которая представляет собой повышенное артериальное давление в артериях, ведущих к остальным органам. Гипертензия встречается гораздо чаще, чем легочная гипертензия.
При легочной гипертензии сердце, чтобы перекачивать кровь через легкие, должно работать с большей нагрузкой.
Легочная гипертензия обычно вызвана определенными проблемами с легкими или сердцем, а иногда — определенными лекарственными препаратами.
Легочная гипертензия вызывает слабость и одышку.
Чтобы определить, имеется ли у человека легочная гипертензия, врачи проводят рентгенологическое исследование грудной клетки и ультразвуковое исследование сердца.
Врачи лечат причину легочной гипертензии и могут назначать лекарственный препарат, способный раскрыть легочные артерии.
Что является причиной легочной гипертензии?
Легочная гипертензия часто вызвана следующими причинами:
левосторонняя сердечная недостаточность;
заболевания, приводящие к снижению уровня кислорода в крови, например, тяжелая ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или синдром апноэ во сне;
наличие сгустков крови в легких (тромбоэмболия легочной артерии).
К другим причинам относятся серповидноклеточная анемия и некоторые лекарственные препараты, такие как фенфлурамин (и другие родственные лекарственные препараты для снижения веса), амфетамины, кокаин и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Иногда легочная гипертензия вызвана наследственной проблемой.
Иногда врачи не знают, что является причиной легочной гипертензии у человека.
Каковы симптомы легочной гипертензии?
Основные симптомы легочной гипертензии:
ощущение слабости и одышка при незначительной активности.
У человека может возникать легкий дискомфорт в груди и отек ног.
Как врачи могут определить, есть ли у человека легочная гипертензия?
Врачи подозревают наличие легочной гипертензии на основании симптомов, особенно если у человека имеется проблема с легкими или сердечная недостаточность. Для подтверждения диагноза они проведут:
эхокардиографию — ультразвуковое исследование сердца.
Если есть признаки того, что легочная гипертензия тяжелая, врачи могут выполнить:
Катетеризацию сердца — врачи вводят тонкую полую трубку (катетер) через вену или артерию в сердце для измерения давления в сердце и легочных артериях
Как врачи лечат легочную гипертензию?
Врачи будут лечить причину легочной гипертензии и порекомендуют избегать факторов, которые могут ее усугубить. Например, предложат бросить курить и не ездить в районы, расположенные высоко над уровнем моря, например, в горы.
Они могут назначить следующее:
Дополнительный кислород через канюли в носу или маску на лице
Лекарственные препараты для раскрытия легочных артерий
Мочегонные препараты (диуретики)
Антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) для предотвращения образования сгустков крови в легких
Если у человека тяжелая легочная гипертензия, врачи могут выполнить трансплантацию легких (хирургическое вмешательство, при котором врачи удаляют целое легкое или его часть из тела другого человека и помещают его в тело пациента).