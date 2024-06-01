Что такое легочная гипертензия?

Что такое легочная гипертензия?

Легочная гипертензия — это повышенное давление в артериях легких. Артерии — это крупные кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к остальным частям тела. Артерии легких называются легочными артериями.

Легочная гипертензия является редким заболеванием. Она отличается от гипертензии, которая представляет собой повышенное артериальное давление в артериях, ведущих к остальным органам. Гипертензия встречается гораздо чаще, чем легочная гипертензия.