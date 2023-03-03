Заболевания, связанные с загрязнением воздуха — это болезни, вызываемые загрязнением воздуха или усугубляющиеся им. Они представляют собой одну из разновидностей заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды.

Загрязнение воздуха может влиять на всех людей, но дети более чувствительны к нему

Загрязнение воздуха может вызывать кашель и проблемы с дыханием, а также приводить к усугублению таких заболеваний легких, как астма и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)

Люди чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с загрязнением воздуха, если они живут в районе с высокой интенсивностью движения, например, в городе