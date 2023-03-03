Что такое заболевания, связанные с загрязнением воздуха?
Заболевания, связанные с загрязнением воздуха — это болезни, вызываемые загрязнением воздуха или усугубляющиеся им. Они представляют собой одну из разновидностей заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды.
Загрязнение воздуха может влиять на всех людей, но дети более чувствительны к нему
Загрязнение воздуха может вызывать кашель и проблемы с дыханием, а также приводить к усугублению таких заболеваний легких, как астма и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Люди чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с загрязнением воздуха, если они живут в районе с высокой интенсивностью движения, например, в городе
Воздух в помещении может быть загрязнен, если люди используют огонь или дровяную печь для приготовления пищи или отопления, или если люди курят
Что является причиной загрязнения воздуха?
Распространенные причины загрязнения воздуха:
сжигание ископаемого топлива, такого как уголь, бензин, нефть и природный газ;
озон, который образуется, когда солнечный свет вступает в реакцию с химическими веществами в воздухе, возникающими в результате сжигания ископаемого топлива;
сжигание определенных видов топлива, таких как древесина, отходы животноводства и сельскохозяйственные культуры, для отопления или приготовления пищи в помещении;
пассивное курение сигарет, особенно в помещении.
Уровни загрязнения воздуха меняются в течение дня. Уровень загрязнения воздуха можно узнать, проверив индекс качества воздуха. Это шкала от Агентства по охране окружающей среды США, предназначенная для классификации уровня загрязнения воздуха.
Как врачи могут определить, есть ли у человека заболевание, связанное с загрязнением воздуха?
Как врачи лечат заболевания, связанные с загрязнением воздуха?
Врачи лечат симптомы. Лечение может включать:
противоастматические препараты для открытия дыхательных путей.
Как предотвратить заболевания, связанные с загрязнением воздуха?
Работодатели должны соблюдать рекомендации по ограничению количества производимых ими газов, пыли и испарений. Сотрудники должны соблюдать рекомендации по ограничению воздействия загрязняющих веществ на рабочем месте.
Люди, особенно дети, пожилые люди и люди с заболеваниями сердца или легких, должны ограничивать время, проводимое на открытом воздухе, когда качество воздуха плохое.