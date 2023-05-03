Во время приступа астмы сужению дыхательных путей способствуют несколько факторов. Слизистая оболочка дыхательных путей становится отечной. Дыхательные пути заполняются густой жидкостью (слизью). Мышцы, окружающие дыхательные пути, сжимаются, что способствует закрытию дыхательных путей.

Обычно астма носит наследственный характер и возникает в детском возрасте, но может возникнуть в любое время в течение жизни.

У людей, страдающих астмой, приступ могут спровоцировать много факторов. Если человек не болеет астмой, эти провоцирующие факторы не станут причиной возникновения астмы.

К частым провоцирующим факторам астмы относятся:

вещества, на которые у человека аллергия (аллергены), например, пыльца, пыль и шерсть животных;

инфекции, поражающие дыхательные пути, например, простуда;

физическая нагрузка.

раздражающие вещества в воздухе, например, сигаретный дым и ядовитые газы.

Другие факторы, которые являются провоцирующими только у некоторых людей: