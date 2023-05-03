Что такое астма?
Астма — это заболевание, при котором дыхательные пути в легких сужаются. Когда дыхательные пути сужены, становится тяжело дышать. При дыхании слышится скрипучий звук, который называют свистящими хрипами.
Астма протекает в виде приступов, которые то возникают, то проходят.
Причиной возникновения приступа астмы могут стать физические нагрузки, домашние аллергены или вдыхание содержащейся в воздухе пыли.
Во время приступа астмы отмечаются свистящие хрипы и одышка.
Степень тяжести приступов астмы может изменяться от легкой до тяжелой и опасной для жизни.
Во время приступа астмы можно принимать препараты, которые быстро расширяют дыхательные пути.
Для предотвращения приступов астмы избегайте веществ, которые могут служить причиной их возникновения.
Некоторые люди принимают лекарственные препараты для предупреждения приступов астмы.
Внутреннее строение легких и дыхательных путей
Что является причиной астмы?
Во время приступа астмы сужению дыхательных путей способствуют несколько факторов. Слизистая оболочка дыхательных путей становится отечной. Дыхательные пути заполняются густой жидкостью (слизью). Мышцы, окружающие дыхательные пути, сжимаются, что способствует закрытию дыхательных путей.
Обычно астма носит наследственный характер и возникает в детском возрасте, но может возникнуть в любое время в течение жизни.
У людей, страдающих астмой, приступ могут спровоцировать много факторов. Если человек не болеет астмой, эти провоцирующие факторы не станут причиной возникновения астмы.
К частым провоцирующим факторам астмы относятся:
вещества, на которые у человека аллергия (аллергены), например, пыльца, пыль и шерсть животных;
инфекции, поражающие дыхательные пути, например, простуда;
физическая нагрузка.
раздражающие вещества в воздухе, например, сигаретный дым и ядовитые газы.
Другие факторы, которые являются провоцирующими только у некоторых людей:
холодный воздух;
кислотный рефлюкс (ГЭРБ [гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь]), при котором кислота из желудка попадает в дыхательные пути;
аспирин, обычно у людей с тяжелой астмой;
сульфиты (консерванты, используемые в некоторых винах и продуктах питания).
Каковы симптомы приступа астмы?
Как правило, до начала приступа человек чувствует себя хорошо. Приступы могут быть легкими или тяжелыми.
Симптомы астмы могут продолжаться несколько минут, часов или дней. При правильном лечении большинство людей восстанавливается даже после тяжелых приступов астмы. Тем не менее, приступы астмы могут привести к смерти.
Частые симптомы астмы:
ощущение стеснения в груди;
свистящие хрипы;
Одышка
В некоторых случаях единственным симптомом является кашель.
Симптомы тяжелого приступа астмы включают:
затрудненное дыхание;
ощущение, что не удается сделать вдох или выдох;
спутанность сознания;
нехватку воздуха для того, чтобы ходить или говорить;
посинение губ или пальцев из-за низкого уровня кислорода в крови.
Если присутствует любой из этих симптомов тяжелого приступа астмы, обратитесь за неотложной медицинской помощью (в США наберите 911) или немедленно направляйтесь в отделение неотложной помощи в больнице.
Тяжелый приступ астмы опасен для жизни. Пациенту требуется неотложное, профессиональное лечение. Если возникают тяжелые приступы астмы, следует носить браслет или ожерелье с медицинской информацией. Всегда носите мобильный телефон, чтобы позвонить в службу неотложной медицинской помощи по номеру 911.
Как врачи могут определить, есть ли у меня астма?
Врачи обычно подозревают астму на основании симптомов. Чтобы узнать наверняка, если ли у человека астма, они:
проведут дыхательные тесты (они называются исследованием функции внешнего дыхания) для определения функциональной способности легких.
Если результаты тестов покажут наличие астмы, врачи попытаются выяснить, что является ее причиной. В частности, они попытаются определить наличие аллергии.
При наличии тяжелых приступов врачи обычно также проверяют уровень кислорода в крови. В некоторых случаях они проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Как врачи лечат астму?
Чтобы самостоятельно снять легкий приступ астмы:
используйте ингалятор с препаратом для открытия дыхательных путей (он называется бронхолитиком): сделайте от 1 до 3 ингаляций. Если одного раза будет недостаточно, подождите около 20 минут и используйте ингалятор снова;
выйдите на свежий воздух;
сядьте и отдохните, пока не станет легче дышать.
При тяжелых приступах астмы позвоните в службу неотложной медицинской помощи по номеру 911 или немедленно направляйтесь в больницу. Врачи будут использовать препараты для быстрого открытия дыхательных путей, а также они могут:
назначить бронхолитический препарат через небулайзер (специальный аппарат);
назначить кортикостероиды внутривенно;
при низких уровнях кислорода, назначить кислород;
поместить человека в больницу до тех пор, пока его дыхательная функция не восстановится.
Обычно врачи в качестве бронхолитика используют лекарственный препарат альбутерол, но в некоторых случаях они применяют его в сочетании с ипратропием (в качестве второго бронхолитика). Если больному слишком тяжело дышать, чтобы использовать небулайзер, врачи могут назначить ему укол эпинефрина, который является бронхолитиком быстрого действия.
При очень тяжелом приступе астмы врачам может потребоваться:
ввести в трахею трубку (эту процедуру называют интубацией) и подключить пациента к аппарату искусственного дыхания.
Для лечения астмы врачи могут использовать множество разных препаратов. Они могут вводить препараты с помощью:
Дозирующих ингаляторов
Небулайзеры
Очень важно правильно пользоваться ингалятором или небулайзером, в противном случае препарат не попадет в дыхательные пути. Врач или медицинский работник могут научить больного, как правильно пользоваться этими аппаратами.
Дозирующих ингаляторов
Препараты для лечения астмы чаще всего вводятся с помощью дозирующих ингаляторов. Они превращают дозу препарата в мелкий аэрозоль, который можно вдохнуть.
Для того, чтобы в легкие поступила правильная доза лекарственного препарата, лучше всего использовать ингалятор со спейсером или камерой. Размер ингаляторов достаточно маленький, чтобы носить их в сумке или в рюкзаке.
Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером
Небулайзеры
Небулайзеры — это аппараты с питанием от сети или батарей, превращающие жидкий препарат в мелкий аэрозоль, который можно вдохнуть.
Как можно предотвратить приступ астмы?
Для профилактики приступов астмы:
насколько это возможно, избегайте контакта с провоцирующими факторами, в частности, с сигаретным дымом;
используйте профилактические препараты, назначенные врачом;
если приступ астмы провоцируют физические нагрузки, применяйте ингаляционные бронхолитики непосредственно перед тренировкой.
Иногда можно удалить провоцирующие факторы из дома, выбросив ковры, подушки, шторы и другие предметы, сделанные из ткани, которые могут накапливать пыль. Содержите свой дом в идеальной чистоте и используйте осушитель. Если у человека аллергия на домашнего питомца, может потребоваться найти ему новый дом.