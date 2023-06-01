Что такое подагра?
Подагра — это состояние, при котором в организме вырабатывается избыточное количество мочевой кислоты. Мочевая кислота образуется в норме, когда организм разрушает старые и создает новые клетки. При подагре образуются кристаллы мочевой кислоты, которые иногда откладываются в суставах или вокруг них. Кристаллы вызывают сильную боль, покраснение и припухание суставов.
Подагра начинается с внезапной атаки, как правило, только в одном суставе.
Атаки проходят через несколько дней.
У некоторых пациентов развивается несколько атак в год.
При большом количестве атак происходит повреждение суставов, которые из-за этого могут все время болеть.
Подагра чаще поражает мужчин.
Подагра обычно возникает в среднем возрасте, но встречается и у молодых людей.
Для диагностики подагры врач может с помощью иглы извлечь жидкость из сустава для проведения исследования.
При приступах подагры врач назначает препараты для уменьшения боли и припухания.
При частых обострениях может потребоваться лекарство для их профилактики.
Каковы причины подагры?
Причиной подагры является высокое содержание мочевой кислоты в крови. При очень высоких уровнях мочевая кислота может образовывать микроскопические кристаллы, которые накапливаются в суставах или под кожей (тофусы). Накопление кристаллов вызывает отек и боль, а также может привести к повреждению суставов.
Вероятность подагры повышается:
При наличии близкого родственника с подагрой — подагра передается по наследству
При наличии проблем с почками, например при болезни почек
При потреблении большого количества алкоголя
При значительном потреблении определенных продуктов, которые повышают уровни мочевой кислоты, таких как печень, почки, сельдь, мидии, сардины, спаржа и грибы
При приеме определенных препаратов
При отравлении свинцом (при накоплении свинца в организме)
С избыточным весом или ожирением
При метаболическом синдроме (состояние, которое может приводить к увеличению окружности талии, повышению артериального давления и уровня сахара в крови)
При получении химиотерапии или лучевой терапии для лечения онкологического заболевания
При подагре атаки могут быть спровоцированы травмой, болезнью или хирургической операцией.
Каковы симптомы подагры?
Обычно возникает внезапная сильная боль в суставе.
Сустав становится:
горячей на ощупь;
красного цвета;
припухшей;
Также могут возникать другие симптомы:
лихорадка
Недомогание
Первая атака обычно затрагивает только большой палец ноги. Иногда также могут быть затронуты другие суставы, например:
суставы стопы, кроме суставов большого пальца;
лодыжка;
колено;
запястье;
локтевой сустав.
Даже без лечения симптомы будут медленно проходить и исчезнут до следующего приступа подагры.
Лечение поспособствует более быстрому исчезновению симптомов. Лечение также может помочь предотвратить более серьезные атаки, поражающие несколько суставов и длящиеся до 3 недель.
Со временем может развиться скованность суставов или повреждение суставов. Под кожей вокруг суставов могут появиться плотные образования (тофусы). Определенные препараты могут помочь предотвратить тофусы или лечить их.
Приблизительно у 1 из 5 человек с подагрой также возникают камни в почках, которые вызывают боль и проблемы с почками.
Как врач диагностирует подагру?
Врач подозревает наличие подагры на основании симптомов и результатов осмотра.
Для подтверждения диагноза врач назначает обследования, такие как:
извлечение небольшого количества жидкости из сустава (аспирация содержимого полости сустава) — врач изучит жидкость под специальным микроскопом, чтобы обнаружить в ней кристаллы мочевой кислоты;
рентгенологическое исследование сустава для обнаружения изменений костной ткани, характерных для подагры;
ультразвук для обнаружения кристаллов мочевой кислоты внутри сустава.
Врач также может выполнить анализ крови, чтобы проверить уровень мочевой кислоты. Но уровень может не повышаться, даже при наличии подагры.
Как лечат подагру?
Врачи могут:
назначить таблетки, чтобы уменьшить боль и припухание;
в редких случаях ввести препарат в сустав;
порекомендовать использование шины;
порекомендовать обеспечить покой в суставе и прикладывать лед на сустав на 20 минут каждые несколько часов;
при высоком риске или наличии камней мочевой кислоты в почках рекомендовать каждый день выпивать по 3 или более литров жидкости.
При наличии камней мочевой кислоты в мочевыводящих путях врач в некоторых случаях может использовать ультразвуковые волны для дробления камней, чтобы они вышли с мочой.
При наличии больших образований (тофусов) вокруг суставов, которые не исчезают на фоне лечения, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство для их удаления.
Какова профилактика атак подагры?
Для профилактики атак подагры в будущем врач рекомендует:
не употреблять алкоголь;
сбросить вес;
прекратить прием препаратов, повышающих уровень мочевой кислоты;
снизить потребление продуктов, повышающих уровень мочевой кислоты.
Иногда врач может рекомендовать ежедневный прием препаратов для снижения уровня мочевой кислоты в крови.