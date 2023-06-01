Обычно возникает внезапная сильная боль в суставе.

Сустав становится:

горячей на ощупь;

красного цвета;

припухшей;

Также могут возникать другие симптомы:

лихорадка

Недомогание

Первая атака обычно затрагивает только большой палец ноги. Иногда также могут быть затронуты другие суставы, например:

суставы стопы, кроме суставов большого пальца;

лодыжка;

колено;

запястье;

локтевой сустав.

Даже без лечения симптомы будут медленно проходить и исчезнут до следующего приступа подагры.

Лечение поспособствует более быстрому исчезновению симптомов. Лечение также может помочь предотвратить более серьезные атаки, поражающие несколько суставов и длящиеся до 3 недель.

Со временем может развиться скованность суставов или повреждение суставов. Под кожей вокруг суставов могут появиться плотные образования (тофусы). Определенные препараты могут помочь предотвратить тофусы или лечить их.

Приблизительно у 1 из 5 человек с подагрой также возникают камни в почках, которые вызывают боль и проблемы с почками.