Что такое остеонекроз?
Остеонекроз — это гибель клеток кости.
Остеонекроз возникает при воздействии факторов, нарушающих кровоснабжение кости, например, травма кости.
Остеонекроз чаще всего возникает после травмы костей, но может развиться и без всякой видимой причины.
Наиболее часто он возникает в тазобедренном, коленном и плечевом суставе.
Остеонекроз участка кости вблизи сустава может вызывать артрит в этом суставе.
Симптомы включают боль и проблемы с движениями в близлежащем суставе.
Врачи проводят рентгенологическое исследование или МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Для лечения остеонекроза назначают обезболивающие препараты и физиотерапию, а иногда выполняют хирургическое вмешательство.
Ранняя диагностика может предотвратить необходимость хирургического вмешательства.
Каковы причины остеонекроза?
Остеонекроз возникает при:
снижении притока крови к участку кости.
Поскольку кости являются живой тканью, им требуется кровоснабжение для доставки кислорода и питания. Без достаточного количества крови кости погибают.
Снижение притока крови к кости может:
возникать в результате травмы;
происходить без всякой видимой причины.
Травмы, при которых происходит перелом кости или вывих в суставе, иногда сопровождаются разрывом кровеносных сосудов, питающих кость. При отсутствии должного заживления кровеносных сосудов кость не будет получать достаточно крови.
Иногда остеонекроз возникает без травмы. Вероятность этого повышается при:
приеме высоких доз кортикостероидов в течение длительного времени;
злоупотреблении алкоголем в течение длительного времени.
Каковы симптомы остеонекроза?
Симптомы остеонекроза включают:
боль, которая усиливается при движении и ослабевает в покое;
последующая боль, болезненность и скованность в суставах.
Другие симптомы зависят от локализации участка поражения. Например, при остеонекрозе головки бедренной кости возникает боль в бедре или ягодицах. При остеонекрозе костей ноги развивается хромота и боль в положении стоя или при ходьбе.
Как диагностируют остеонекроз?
Врач может заподозрить остеонекроз, если после заживления перелома кости сохраняются болевые ощущения. Также подозрение может возникнуть, если в течение длительного времени у пациента наблюдается боль в костях или суставах без очевидной причины, особенно если он принимает кортикостероиды или злоупотребляет алкоголем.
Чтобы выявить остеонекроз, назначают визуализирующие исследования, такие как:
Как лечат остеонекроз?
Специфического лечения остеонекроза не существует. Врачи стараются улучшить самочувствие, назначая:
противовоспалительные или обезболивающие препараты;
Покой
При раннем выявлении остеонекроза и поражении небольшого участка кость может зажить самостоятельно с течением времени.
Иногда требуется хирургическое вмешательство. Существуют различные виды хирургических вмешательств:
декомпрессия костной полости (врач проделывает отверстия в кости, чтобы снизить давление внутри кости);
костный трансплантат (врач удаляет погибшую кость и заменяет ее нормальной костью из другой части тела);
Остеотомия (врач разрезает и изменяет форму кости таким образом, чтобы сместить вес с пораженной кости на здоровую кость).
При тяжелом поражении может потребоваться полная замена сустава, например, эндопротезирование тазобедренного сустава.