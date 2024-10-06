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Остеонекроз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое остеонекроз?

Остеонекроз — это гибель клеток кости.

  • Остеонекроз возникает при воздействии факторов, нарушающих кровоснабжение кости, например, травма кости.

  • Остеонекроз чаще всего возникает после травмы костей, но может развиться и без всякой видимой причины.

  • Наиболее часто он возникает в тазобедренном, коленном и плечевом суставе.

  • Остеонекроз участка кости вблизи сустава может вызывать артрит в этом суставе.

  • Симптомы включают боль и проблемы с движениями в близлежащем суставе.

  • Врачи проводят рентгенологическое исследование или МРТ (магнитно-резонансную томографию).

  • Для лечения остеонекроза назначают обезболивающие препараты и физиотерапию, а иногда выполняют хирургическое вмешательство.

  • Ранняя диагностика может предотвратить необходимость хирургического вмешательства.

Каковы причины остеонекроза?

Остеонекроз возникает при:

  • снижении притока крови к участку кости.

Поскольку кости являются живой тканью, им требуется кровоснабжение для доставки кислорода и питания. Без достаточного количества крови кости погибают.

Снижение притока крови к кости может:

  • возникать в результате травмы;

  • происходить без всякой видимой причины.

Травмы, при которых происходит перелом кости или вывих в суставе, иногда сопровождаются разрывом кровеносных сосудов, питающих кость. При отсутствии должного заживления кровеносных сосудов кость не будет получать достаточно крови.

Иногда остеонекроз возникает без травмы. Вероятность этого повышается при:

  • приеме высоких доз кортикостероидов в течение длительного времени;

  • злоупотреблении алкоголем в течение длительного времени.

Каковы симптомы остеонекроза?

Симптомы остеонекроза включают:

  • боль, которая усиливается при движении и ослабевает в покое;

  • последующая боль, болезненность и скованность в суставах.

Другие симптомы зависят от локализации участка поражения. Например, при остеонекрозе головки бедренной кости возникает боль в бедре или ягодицах. При остеонекрозе костей ноги развивается хромота и боль в положении стоя или при ходьбе.

Как диагностируют остеонекроз?

Врач может заподозрить остеонекроз, если после заживления перелома кости сохраняются болевые ощущения. Также подозрение может возникнуть, если в течение длительного времени у пациента наблюдается боль в костях или суставах без очевидной причины, особенно если он принимает кортикостероиды или злоупотребляет алкоголем.

Чтобы выявить остеонекроз, назначают визуализирующие исследования, такие как:

Как лечат остеонекроз?

Специфического лечения остеонекроза не существует. Врачи стараются улучшить самочувствие, назначая:

При раннем выявлении остеонекроза и поражении небольшого участка кость может зажить самостоятельно с течением времени.

Иногда требуется хирургическое вмешательство. Существуют различные виды хирургических вмешательств:

  • декомпрессия костной полости (врач проделывает отверстия в кости, чтобы снизить давление внутри кости);

  • костный трансплантат (врач удаляет погибшую кость и заменяет ее нормальной костью из другой части тела);

  • Остеотомия (врач разрезает и изменяет форму кости таким образом, чтобы сместить вес с пораженной кости на здоровую кость).

При тяжелом поражении может потребоваться полная замена сустава, например, эндопротезирование тазобедренного сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.