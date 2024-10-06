Остеонекроз возникает при:

снижении притока крови к участку кости.

Поскольку кости являются живой тканью, им требуется кровоснабжение для доставки кислорода и питания. Без достаточного количества крови кости погибают.

Снижение притока крови к кости может:

возникать в результате травмы;

происходить без всякой видимой причины.

Травмы, при которых происходит перелом кости или вывих в суставе, иногда сопровождаются разрывом кровеносных сосудов, питающих кость. При отсутствии должного заживления кровеносных сосудов кость не будет получать достаточно крови.

Иногда остеонекроз возникает без травмы. Вероятность этого повышается при: