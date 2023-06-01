Кость — это живая ткань, которая постоянно разрушается и восстанавливается. При болезни Педжета в кости происходит сбой в механизме разрушения и восстановления костной ткани. Это приводит к тому, что кость увеличивается в размерах по сравнению с обычной, но становится более слабой.

В большинстве случаев врачи не знают, почему так происходит. Болезнь Педжета может передаваться по наследству.