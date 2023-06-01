Кости постоянно разрушаются и восстанавливаются. Этот процесс называется ремоделированием. В ходе такого процесса старая костная ткань постепенно замещается новой.
Что такое болезнь Педжета?
Болезнь Педжета — это нарушение механизмов разрушения и восстановления (ремоделирования) костной ткани. Участки некоторых костей становятся толще, но более слабыми, чем обычно.
В большинстве случаев установить причину болезни Педжета не удается, но, как правило, она передается по наследству.
Она может поражать любые кости, но чаще всего встречается в костях таза, бедренной кости и черепе.
Обычно она возникает у лиц старше 40 лет, и чаще у мужчин, чем у женщин.
У большинства пациентов симптомы отсутствуют, но иногда возникает боль в костях, остеоартрит или болезненное защемление нервов.
Может повышаться вероятность переломов костей.
В этом случае могут помочь лекарства, называемые бисфосфонатами.
Какова причина болезни Педжета?
Кость — это живая ткань, которая постоянно разрушается и восстанавливается. При болезни Педжета в кости происходит сбой в механизме разрушения и восстановления костной ткани. Это приводит к тому, что кость увеличивается в размерах по сравнению с обычной, но становится более слабой.
В большинстве случаев врачи не знают, почему так происходит. Болезнь Педжета может передаваться по наследству.
Каковы симптомы болезни Педжета?
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Обычно болезнь Педжета не вызывает никаких симптомов. Однако все же могут появляться следующие симптомы:
глубокая боль в костях, которая может усиливаться ночью;
защемление нервов, вызывающее боль;
искривление или нарушение формы костей;
увеличение размеров головы, утолщение бровных дуг или потеря слуха при поражении черепа;
болезненность и тугоподвижность суставов (остеоартрит);
переломы, которые случаются чаще, чем обычно.
Как диагностируют болезнь Педжета?
Чтобы определить болезнь Педжета, врач назначает обследования:
Анализы крови
в некоторых случаях сканирование костей.
Как лечат болезнь Педжета?
Врачи начинают лечение болезни Педжета при появлении боли, или если они считают, что могут возникнуть другие проблемы, такие как потеря слуха, остеоартрит или деформация части тела. Обычно они:
назначают обезболивающие (например, ацетаминофен), чтобы уменьшить боль;
назначают кальций и витамин D для укрепления костей;
рекомендуют выполнять повседневные действия, которые помогают укрепить кости, например, стоять и ходить;
если одна нога изгибается и укорачивается, назначают вкладки для обуви;
иногда проводят хирургическое вмешательство для высвобождения защемленных нервов или протезирования пораженного сустава;
назначают лекарственные препараты под названием бисфосфонаты, которые действуют на аномальный рост костей.