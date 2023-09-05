Что такое судорожное расстройство?

Что такое судорожное расстройство?

Судорожные припадки — это изменения электрических сигналов головного мозга. Судорожное расстройство — это проблема, которая является причиной судорожных припадков у пациента.

Головной мозг состоит из нервных клеток. Нервные клетки «общаются» между собой с помощью электрических сигналов. Когда слишком много нервных клеток одновременно посылают сигналы — происходят судорожные припадки.

Во время судорожного припадка пациент может:

упасть на пол и начать трястись;

потерять сознание или ориентацию.

Как правило, через несколько минут нервные клетки начинают функционировать нормально и судорожный припадок прекращается.

Если у человека судорожный припадок, который длится более 5 минут, позвоните в службу неотложной медицинской помощи по номеру 911 или немедленно направляйтесь в больницу.