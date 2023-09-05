Что такое судорожное расстройство?
Судорожные припадки — это изменения электрических сигналов головного мозга. Судорожное расстройство — это проблема, которая является причиной судорожных припадков у пациента.
Головной мозг состоит из нервных клеток. Нервные клетки «общаются» между собой с помощью электрических сигналов. Когда слишком много нервных клеток одновременно посылают сигналы — происходят судорожные припадки.
Во время судорожного припадка пациент может:
упасть на пол и начать трястись;
потерять сознание или ориентацию.
Как правило, через несколько минут нервные клетки начинают функционировать нормально и судорожный припадок прекращается.
Если у человека судорожный припадок, который длится более 5 минут, позвоните в службу неотложной медицинской помощи по номеру 911 или немедленно направляйтесь в больницу.
Предотвратить судорожные припадки можно с помощью лекарственных препаратов.
Эпилепсия — один из видов судорожных расстройств.
У детей судорожные припадки иногда могут вызываться высокой температурой тела (фебрильные судороги).
Что такое эпилепсия?
Эпилепсия — это судорожное расстройство, которое является причиной повторяющихся судорожных припадков.
У некоторых людей судорожные припадки не повторяются, и эпилепсия не возникает. У людей с эпилепсией происходит много судорожных припадков, но их количество может быть разным. У некоторых людей с эпилепсией судорожные припадки отмечаются только 1 или 2 раза в год. У некоторых людей судорожные припадки происходят каждый день.
Что является причиной судорожного расстройства?
В большинстве случаев врачи не знают причины судорожного расстройства у пациента.
Если первый судорожный припадок происходит в детском возрасте, его причина, как правило, отличается от причины судорожных припадков, возникающих у взрослых.
Если первый судорожный припадок возникает в возрасте младше 2 лет, распространенными причинами являются:
высокая температура;
нарушения химического баланса организма (метаболические нарушения);
врожденные пороки головного мозга;
кислородное голодание во время родов;
использование некоторых лекарственных препаратов во время беременности.
Если первый судорожный припадок возникает в возрасте старше 18 лет, распространенными причинами являются:
Опухоль головного мозга
внезапное прекращение употребления алкоголя (отказ от алкоголя).
При возникновении только 1 судорожного припадка наиболее распространенной причиной является:
рецептурные лекарственные препараты;
недостаток сна.
Инфекция головного мозга (например, менингит)
высокая температура;
аномальное сердцебиение.
низкий уровень кислорода или сахара в крови.
Причиной судорожных припадков могут быть вспыхивающие огоньки или видео игры (рефлекторная эпилепсия), но это бывает редко.
Что происходит во время судорожного припадка?
Перед судорожным припадком могут возникать симптомы (аура). Родители могут заметить следующие признаки:
странный запах;
странный привкус;
чувство дежавю (ощущение, будто что-то, происходящее прямо сейчас, происходило раньше);
чувство, что сейчас возникнет судорожный припадок.
Во время судорожного припадка человек не понимает, что происходит, не может разговаривать или отвечать на вопросы. Тем не менее, сохраняется дыхание.
Во время судорожного припадка человек может:
упасть на пол и начать трястись всем телом;
смотреть в одну точку или терять ориентацию;
обмякнуть и потерять сознание;
быть не в состоянии говорить;
выгибать спину и казаться скованным;
терять контроль над мочеиспусканием или работой кишечника, что является причиной мочеиспускания и дефекации.
В некоторых случаях судороги (подергивания и спазмы мышц) присутствуют только в одной половине тела, например, в руке или ноге одной половины тела.
После судорожного припадка может присутствовать незначительная дезориентация на протяжении часа или двух, а также могут возникать такие симптомы, как:
Головная боль
ломота в мышцах;
ощущение сильной слабости и усталости.
Если судорожный припадок возникает во время вождения автомобиля или подъема по лестнице, человек может причинить вред себе или другим.
Что врачи будут делать после завершения судорожного припадка?
В зависимости от того, были ли ранее судорожные припадки, или нет, врачи будут поступать по-разному. Если судорожные припадки отмечались ранее, обычно нет необходимости проводить много исследований.
Если этот судорожный припадок был первым, врачи попытаются установить его причину. Врачи обследуют пациента, зададут много вопросов и, как правило, проведут такие исследования, как:
электроэнцефалография (ЭЭГ) — безболезненное, безопасное исследование, при котором измеряют электрические сигналы головного мозга;
Анализы крови или мочи
электрокардиограмму (ЭКГ) — быстрое, безболезненное, безопасное исследование, при котором проводят оценку электрических путей сердца, а также скорости и характера сердечных сокращений;
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — визуализирующее исследование, при котором используется сильное магнитное поле для создание детализированной картины головного мозга
спинномозговую пункцию, если врачи подозревают наличие инфекции головного мозга.
Если у пациента ранее отмечались судорожные припадки и врачи уже провели тщательное обследование, повторное обследование может не понадобиться. Врачам обычно необходимо провести осмотр пациента и анализы, если:
судорожный припадок длился дольше, чем обычно;
судорожный припадок отличался от обычного судорожного припадка;
пациент вернулся к норме не так быстро, как обычно;
у пациента отмечается повышение температуры тела;
во время приступа пациент получил повреждения.
Если пациент принимает лекарственный препарат для предотвращения судорожных припадков, врачи обычно проводят анализы крови для того, чтобы убедиться, что в крови присутствует достаточное количество препарата.
Врачи поставят диагноз судорожного расстройства, если у пациента было 2 судорожных припадка и более в разное время.
Как врачи лечат судорожные расстройства?
Если у пациента судорожный припадок возникает во время приема у врача или в больнице, врачи могут:
назначить внутривенно (в/в) лекарственные препараты для остановки судорожного припадка, если он продолжается более 5 минут.
Если врачам известна причина судорожных припадков, они будут лечить причину.
Для предотвращения судорожных припадков врачи:
назначат ежедневный прием противосудорожных препаратов;
порекомендуют избегать употребления алкоголя, лекарственных препаратов и стрессовых ситуаций, если они провоцируют судорожные припадки.
Очень важно принимать противосудорожные препараты согласно назначению врача. Пропуски в приеме лекарственного препарата являются частой причиной возникновения судорожного припадка.
Если судорожный припадок произошел в течение последних 6 месяцев, врачи обычно рекомендуют НЕ:
работать с электроинструментами;
заниматься альпинизмом;
плавать;
принимать ванну;
водить автомобиль.
Если судорожного припадка не было более 6 месяцев, пациенты, как правило, смогут снова выполнять такие действия.
Что следует делать во время судорожного припадка у другого человека?
Не паниковать — в большинстве случаев судорожные припадки проходят сами по себе через минуту или две.
Удерживать человека вдали от вещей, которые могут стать причиной травмы (например, лестница или острые предметы).
Ослабить сдавливающую одежду на шее у человека.
Перекатить человека на бок.
Положить под голову человека подушку.
Оставаться с человеком до завершения судорожного припадка.
Позвонить врачу.
Вопреки тому, что вы могли где-то услышать:
НЕЛЬЗЯ вставлять в рот человека ложку или другие предметы.
НЕЛЬЗЯ пытаться зафиксировать человеку язык.