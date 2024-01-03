Кровь переносит кислород и питательные вещества по кровеносным сосудам в органы для поддержания их нормальной жизнедеятельности. Недостаток крови приводит к ухудшению самочувствия и даже может привести к смерти.

Кровь состоит из различных типов клеток и жидкости, так называемой плазмы.

Различные типы клеток включают:

Эритроциты, переносящие кислород в ткани

Лейкоциты для борьбы с инфекцией

Тромбоциты, способствующие свертыванию крови при кровотечении

Плазма в основном состоит из воды. Она доставляет минералы (электролиты) и питательные вещества ко всем тканям организма. Она также доставляет полезные белки, которые синтезирует организм, например, способствующие свертыванию крови или борьбе с инфекцией. Плазма также забирает отходы из тканей и доставляет их в почки для выведения с мочой.

Что такое переливание крови? Под переливанием крови подразумевают процедуру, при которой кровь, сданную другими людьми, вводят пациентам через трубку в вене. Что происходит при переливании крови? Врачи редко назначают переливание цельной крови. Обычно в лаборатории разделяют различные части крови, поэтому пациент может получить переливание только необходимых ему компонентов. Например, пациент может получить: эритроциты (так называемая «эритроцитарная масса»);

Тромбоциты

Плазма Однако существуют различные группы крови. При необходимости переливания крови пациент должен получить кровь соответствующей группы. Что определяет группу крови? На поверхности эритроцитов находятся два основных химических маркера. Эти маркеры называются A и B. Группа крови определяется тем, какой из этих маркеров находится на эритроцитах: A: Присутствует маркер A

К: Присутствует маркер B

AB: Присутствуют оба маркера — A и B

O: Отсутствуют оба маркера — A и B Имеется также маркер Rh. При его наличии кровь считается «резус-положительной» (+). При отсутствии маркера Rh кровь считается «резус-отрицательной» (-). Таким образом, группа крови может обозначаться, например, A+ или A-. Какое значение имеет группа крови? Переливание является наиболее безопасным, когда пациент получает кровь, соответствующую его собственной группе крови. Получение крови не той группы может быть опасным и даже смертельным. Где берут переливаемую кровь? Добровольцы сдают пинту (450 мл) крови за один раз. Кровь отправляется в банк крови на хранение. Пакет для крови Изображение Прежде чем добровольцы сдадут кровь, они должны ответить на вопросы, чтобы убедиться в безопасности их крови для пациентов. Их опрашивают о том, в каких странах они побывали, и о поведении, которое может нести риск определенных заболеваний. К таким заболеваниям относятся гепатит и ВИЧ-инфекция. После сдачи крови ее проверяют на наличие определенных инфекций. Анализы обеспечивают высокую безопасность переливания крови, однако они не могут устранить все возможные риски. Иногда пациент может стать донором крови для самого себя. Например, если запланирована операция, которая может привести к обширному кровотечению, врач может попросить пациента сдать собственную кровь за несколько недель до операции. Затем до операции пациенту назначают препараты железа, чтобы помочь его организму выработать больше крови. Если во время операции потребуется кровь, врач может перелить пациенту его собственную кровь.

Для чего может потребоваться переливание крови? Потребность в переливании крови может возникнуть при: потере крови, например, в случае травмы или во время хирургического вмешательства;

при заболевании или получении лекарственного препарата, который препятствует выработке определенных клеток крови в организме. Переливание плазмы может потребоваться при обширном кровотечении и необходимости введения свертывающих белков, содержащихся в плазме крови.

Какие проблемы могут возникнуть при переливании крови? Переливание крови обычно не вызывает проблем, поскольку медработники, выполняющие переливание крови, принимают меры предосторожности для обеспечения безопасности пациентов. Большинство возникающих у пациентов проблем легкие по своему характеру, но могут развиваться и серьезные проблемы. Наиболее серьезные, но очень редкие побочные эффекты включают: получение слишком большого объема жидкости, что может вызвать затрудненное дыхание;

повреждение легких, которое может привести к затруднению при дыхании;

разрушение эритроцитов при несоответствии переливаемой группы крови группе крови пациента — это может привести к потемнению мочи и пожелтению белков глаза;

возбудители вирусной или бактериальной инфекции в донорской крови. Наиболее частыми побочными эффектами является лихорадка и аллергические реакции. лихорадка Может развиваться лихорадка и озноб.

В этом случае врачи назначат препарат (ацетаминофен) для облегчения симптомов.

Ацетаминофен до начала переливания будет назначаться такому пациенту при любых будущих переливаниях. Аллергические реакции Может возникнуть зуд, сыпь, отек, головокружение, головная боль, боль в груди, боли в спине и частое сердцебиение.

Иногда у человека также могут возникать проблемы с дыханием, например, свистящие хрипы.

Врачи приостановят переливание крови и назначат противоаллергический препарат, который снимет зуд и снизит отечность.

Во время будущих переливаний может применяться фильтрование донорской крови, чтобы снизить вероятность аллергической реакции.