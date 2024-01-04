Общие сведения о раке кожи

Рак кожи является наиболее распространенным типом рака, и им могут заболеть люди любого цвета кожи. Люди со светлой кожей особенно чувствительны к развитию большинства типов рака кожи, поскольку у них вырабатывается меньше меланина. Меланин, защитный пигмент наружного слоя кожи (эпидермиса), способствует защите кожи от ультрафиолетового (УФ) излучения. Однако рак кожи также может развиваться у людей с темной кожей и у людей, чья кожа не подвергается значительному воздействию солнца.
Рак кожи чаще встречается среди людей, которые проводят много времени на открытом воздухе для работы или отдыха. Рак кожи можно обнаружить на любом участке тела, но чаще всего его диагностируют на участках, которые часто подвергаются воздействию солнечных лучей, таких как голова и шея.
Рак кожи может также развиться через несколько лет после лучевой терапии или воздействия веществ, которые вызывают злокачественные новообразования (например, приема внутрь мышьяка).
В 2012 году в США было диагностировано более 5,4 миллиона новых случаев немеланомного рака кожи (например, базальноклеточного рака кожи и плоскоклеточного рака кожи).
Существует три наиболее распространенных типа рака кожи:
Эти три типа опухолей вызваны, по меньшей мере частично, длительным воздействием солнца.
Менее распространенным раком кожи является
Рак желез кожи
Болезнь Педжета молочной железы или экстрамамиллярная болезнь Педжета (обычно в области паха ил рядом с анусом)
Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее — болезнь Боуэна) и, возможно, кератоакантомы, — это формы плоскоклеточной карциномы.
Многие типы рака кожи излечимы, особенно при лечении на ранней стадии. Вначале рак кожи, как правило, не вызывает никаких симптомов. Поэтому по поводу любого необычного новообразования на коже, которое увеличивается в размерах или сохраняется более нескольких недель, необходимо проконсультироваться с врачом.
Лечение рака кожи
Врачи лечат большинство типов рака кожи путем их хирургического удаления. Обычно размер рубца, который остается после хирургического вмешательства, зависит от размеров первоначального злокачественного новообразования, и такой рубец может быть небольшим, если заболевание выявлено на ранней стадии.
Помимо хирургического удаления, очень маленькие или очень тонкие опухоли кожи можно лечить с помощью кремов с лекарственным препаратом, жидкого азота или процедурных методов, таких как кюретаж (соскребание опухолевой ткани).
Злокачественное новообразование больших размеров или более инвазивная опухоль может потребовать хирургического удаления значительного количества кожи, которая может потребовать пересадки кожи или пластики кожным лоскутом на питающей ножке.
При пересадке кожи кусок кожи удаляют с другого участка тела человека — как правило, там, где кожа неплотно прилегает. Кусок кожи пришивают на участок, с которого была удалена злокачественная опухоль.
При кожной пластике на питающей ножке врачи переносят кожу из соседних участков для замены участка удаления злокачественного новообразования. При кожной пластике на питающей ножке, в отличие от одномоментной пересадки кожи, пересаживаемую кожу полностью не отрезают, поэтому она по-прежнему сохраняет собственное кровоснабжение. Кроме того, лоскут на питающей ножке обычно толще, чем лоскут для одномоментной трансплантации.
Рак кожи, который распространился на другие части тела или слишком большой для удаления хирургическим путем, может потребовать дополнительных форм лечения, таких как лучевая терапия или химиотерапия.
Профилактика рака кожи
Поскольку многие случаи рака кожи, по-видимому, связаны с воздействием УФ излучения, врачи рекомендуют ряд мер по ограничению воздействия УФ излучения, начиная с раннего детства:
Ограничение воздействия солнечных лучей: Например, находиться в тени, минимизируя активный отдых с 10.00 до 16.00 часов (период максимальной активности солнечных лучей), и избегать приема солнечных ванн и посещения солярия.
Ношение защитной одежды: Например, рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использование солнцезащитных средств: Солнцезащитный фактор (СЗФ) не менее 30 с защитой от УФА и УФB, применяемый в соответствии с инструкцией и наносимый повторно каждые 2 часа и после купания или потения, но не применяемый для продления пребывания на солнце.
Знаете ли Вы, что...
Врачи не знают, могут ли эти меры по защите от солнца уменьшать вероятность развития у людей меланомы и смертность от этого заболевания. Однако защита от солнца снижает риск развития базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы.
Пользование солярием, особенно молодыми людьми, может увеличивать риск развития меланомы.
Скрининг на рак кожи
Люди должны регулярно проверять свою кожу и уведомлять врача, если они замечают какие-либо необычные или измененные кожные образования.
Люди могут рассмотреть возможность ежегодного обследования кожи медицинским работником, если они:
Принимают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты)
Имеют рак кожи в личном или выраженном семейном анамнезе
Имеют подтвержденную повышенную восприимчивость к раку кожи из-за специфических генетических мутаций или воздействия окружающей среды (например, воздействия ионизирующего излучения)
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская академия дерматологии: информационный центр по раку кожи: информация для пациентов о диагностике, лечении и повышении осведомленности о раках кожи
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Рак кожи: информация о различных типах рака кожи, в том числе об их выявлении, профилактике, вариантах лечения, а также другие ресурсы приведены ниже
Фонд по борьбе с раком кожи (The Skin Cancer Foundation): Общие сведения о раке кожи: информация о различных типах рака кожи, в том числе об их выявлении, профилактике, вариантах лечения, а также другие ресурсы приведены ниже