Общие сведения о раке кожи

Рак кожи является наиболее распространенным типом рака, и им могут заболеть люди любого цвета кожи. Люди со светлой кожей особенно чувствительны к развитию большинства типов рака кожи, поскольку у них вырабатывается меньше меланина. Меланин, защитный пигмент наружного слоя кожи (эпидермиса), способствует защите кожи от ультрафиолетового (УФ) излучения. Однако рак кожи также может развиваться у людей с темной кожей и у людей, чья кожа не подвергается значительному воздействию солнца.

Рак кожи чаще встречается среди людей, которые проводят много времени на открытом воздухе для работы или отдыха. Рак кожи можно обнаружить на любом участке тела, но чаще всего его диагностируют на участках, которые часто подвергаются воздействию солнечных лучей, таких как голова и шея.

Рак кожи может также развиться через несколько лет после лучевой терапии или воздействия веществ, которые вызывают злокачественные новообразования (например, приема внутрь мышьяка).

В 2012 году в США было диагностировано более 5,4 миллиона новых случаев немеланомного рака кожи (например, базальноклеточного рака кожи и плоскоклеточного рака кожи).

Существует три наиболее распространенных типа рака кожи:

Эти три типа опухолей вызваны, по меньшей мере частично, длительным воздействием солнца.

Менее распространенным раком кожи является

Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее — болезнь Боуэна) и, возможно, кератоакантомы, — это формы плоскоклеточной карциномы.

Многие типы рака кожи излечимы, особенно при лечении на ранней стадии. Вначале рак кожи, как правило, не вызывает никаких симптомов. Поэтому по поводу любого необычного новообразования на коже, которое увеличивается в размерах или сохраняется более нескольких недель, необходимо проконсультироваться с врачом.

Рак кожи Видео

Лечение рака кожи Врачи лечат большинство типов рака кожи путем их хирургического удаления. Обычно размер рубца, который остается после хирургического вмешательства, зависит от размеров первоначального злокачественного новообразования, и такой рубец может быть небольшим, если заболевание выявлено на ранней стадии. Помимо хирургического удаления, очень маленькие или очень тонкие опухоли кожи можно лечить с помощью кремов с лекарственным препаратом, жидкого азота или процедурных методов, таких как кюретаж (соскребание опухолевой ткани). Злокачественное новообразование больших размеров или более инвазивная опухоль может потребовать хирургического удаления значительного количества кожи, которая может потребовать пересадки кожи или пластики кожным лоскутом на питающей ножке. При пересадке кожи кусок кожи удаляют с другого участка тела человека — как правило, там, где кожа неплотно прилегает. Кусок кожи пришивают на участок, с которого была удалена злокачественная опухоль. При кожной пластике на питающей ножке врачи переносят кожу из соседних участков для замены участка удаления злокачественного новообразования. При кожной пластике на питающей ножке, в отличие от одномоментной пересадки кожи, пересаживаемую кожу полностью не отрезают, поэтому она по-прежнему сохраняет собственное кровоснабжение. Кроме того, лоскут на питающей ножке обычно толще, чем лоскут для одномоментной трансплантации. Рак кожи, который распространился на другие части тела или слишком большой для удаления хирургическим путем, может потребовать дополнительных форм лечения, таких как лучевая терапия или химиотерапия.