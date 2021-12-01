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Простая бородавка

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021 | Изменено сент. 2022
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Простые бородавки — это обыкновенные бородавки.

    Простые бородавки — это бородавки, причиной которых является инфекция, вызванная вирусом папилломы человека. Такие бородавки могут возникать в любом месте на коже вокруг ногтя и часто появляются на кутикуле (коже у основания ногтя), а иногда — под ногтем. Бородавки, затрагивающие кутикулу, могут влиять на рост ногтей и приводить к деформации ногтей. Они чаще встречаются у людей с мелкими ранами или травмами вокруг ногтей, например, у людей, обкусывающих ногти или занятых работой, при которой руки постоянно подвергаются воздействию воды. Обкусывание ногтей (онихофагия) может переносить эту инфекцию от ногтя к ногтю или от ногтя к коже, например, к краям губ.

    Бородавки в этих местах особенно трудно поддаются лечению. Замораживание (криотерапия) жидким азотом может быть эффективным. Иногда на бородавку также наносят салициловую кислоту, имиквимод, 5-фторурацил или третиноин, особенно если бородавки устойчивы к лечению.

    Простые бородавки
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    На этом изображении показаны простые бородавки, которые встречаются часто; они могут возникать в любом месте на коже и часто появляются на кутикуле (коже у основания ногтя), а иногда под ногтем.
    Clinical Photography/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.