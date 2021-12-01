Простая бородавка

Простые бородавки — это обыкновенные бородавки.

Простые бородавки — это бородавки, причиной которых является инфекция, вызванная вирусом папилломы человека. Такие бородавки могут возникать в любом месте на коже вокруг ногтя и часто появляются на кутикуле (коже у основания ногтя), а иногда — под ногтем. Бородавки, затрагивающие кутикулу, могут влиять на рост ногтей и приводить к деформации ногтей. Они чаще встречаются у людей с мелкими ранами или травмами вокруг ногтей, например, у людей, обкусывающих ногти или занятых работой, при которой руки постоянно подвергаются воздействию воды. Обкусывание ногтей (онихофагия) может переносить эту инфекцию от ногтя к ногтю или от ногтя к коже, например, к краям губ.

Бородавки в этих местах особенно трудно поддаются лечению. Замораживание (криотерапия) жидким азотом может быть эффективным. Иногда на бородавку также наносят салициловую кислоту, имиквимод, 5-фторурацил или третиноин, особенно если бородавки устойчивы к лечению.