COVID-19 представляет собой острое респираторное заболевание, которое может протекать в легкой или тяжелой форме. Его возбудителем является коронавирус под названием SARS-CoV-2.
Симптомы COVID-19 значительно различаются.
Для диагностики инфекции COVID-19 могут использоваться два типа анализов.
Следует принимать меры для предотвращения распространения инфекции, в частности, вакцинироваться.
Лечение COVID-19 зависит от степени тяжести заболевания и от вероятности развития у человека тяжелого заболевания.
COVID-19 был впервые зарегистрирован в конце 2019 года и с тех пор широко распространился по всему миру. Для получения актуальной информации о количестве случаев инфицирования см. данные Центров по контролю и профилактике заболеваний: Трекер данных по COVID и Информационная панель Всемирной организации здравоохранения по ситуации с новым коронавирусом (COVID-19).
Коронавирус, вызывающий COVID-19, называется SARS-CoV-2. Он является родственным коронавирусу, вызывающему тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, SARS).
Социальные детерминанты здоровья (условия в местах, где люди рождаются, живут, учатся, работают и развлекаются) влияют на широкий спектр рисков для здоровья и результатов лечения, таких заражение инфекцией SARS-CoV-2, тяжелая форма COVID-19 и смерть, а также на доступность анализов, вакцинации и лечения. В Соединенных Штатах Америки случаи COVID-19, госпитализации и смерти в разгар пандемии были более многочисленными в некоторых группах расовых и этнических меньшинств, в том числе среди представителей негроидной расы, латиноамериканцев, американских индейцев и коренных жителей Аляски.
Большинство вирусов, включая вирус SARS-CoV-2, развиваются, и появляются новые штаммы вируса. Штаммы с более высокой контагиозностью, потенциально способные вызывать тяжелую форму заболевания, труднее поддающиеся лечению или обнаружению, отслеживаются как штаммы, вызывающие озабоченность, и обычно обозначаются буквой греческого алфавита. Доминантными штаммами в Соединенных Штатах Америки и во многих странах мира являются Альфа, Бета, Дельта и Омикрон. Омикрон-штамм является наиболее распространенным во всем мире с марта 2022 года, при этом новые и более легко передающиеся субштаммы Омикрона заменяют первоначальный штамм Омикрона.
Передача COVID-19
Обычно COVID-19 передается от человека к человеку через крошечные капельки, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, выполняет физические упражнения или разговаривает. Вирус распространяется как посредством крупных капель из дыхательных путей, которые могут перемещаться на короткие расстояния, так и с помощью мелкодисперсных аэрозолей с частицами из дыхательных путей, которые могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и перемещаться на большие расстояния (почти до 2 метров) до того, как их вдохнут.
В целом, чем теснее контакт и продолжительнее взаимодействие с инфицированным человеком, тем выше риск передачи вируса. Этому риску могут способствовать такие факторы, как расстояние до инфицированного человека, продолжительность контакта с ним, объем воздушного пространства, а также направление и скорость воздушного потока. Люди также могут заразиться инфекцией COVID-19, прикасаясь к зараженным вирусом предметам, а затем касаясь своего рта, носа или глаз.
Распространение вируса обычно происходит путем передачи от человека с симптомами инфекции. Однако вирус также может передаваться людьми до появления у них симптомов и даже инфицированными лицами, у которых симптомы полностью отсутствуют (бессимптомное течение).
Ситуации с высоким риском передачи инфекции включают нахождение в местах массового скопления людей (например, учреждениях по уходу за пожилыми людьми или других учреждениях по оказанию долгосрочного ухода, школах-интернатах, тюрьмах, на кораблях) и в многолюдных, плохо проветриваемых помещениях (таких как помещения, в которых проводятся богослужения, спортивные залы, бары, ночные клубы, закрытые помещения ресторанов и мясокомбинаты). Постояльцы учреждений по уходу за пожилыми людьми также подвержены высокому риску тяжелого течения болезни из-за возраста и сопутствующих проблем со здоровьем.
Крупные мероприятия в закрытых помещениях, такие как собрания или свадьбы, также демонстрируют высокие показатели передачи инфекции. Они называются мероприятиями-суперраспространителями и могут приводить к высоким показателям инфицирования из-за того, что большое количество людей физически находятся рядом не на свежем воздухе и без надлежащего проветривания.
Тесты на вирус у людей с COVID-19 могут оставаться положительными в течение не менее 3 месяцев, независимо от симптомов. Тем не менее, даже люди с затяжными симптомами обычно не считаются заразными после 10 дней болезни.
Симптомы COVID-19
Симптомы у людей с COVID-19 могут проявляться по-разному и включать следующие:
лихорадка
Кашель
Боль в горле
заложенность носа или насморк;
одышка или затрудненное дыхание;
озноб или повторяющаяся дрожь с ознобом;
впервые возникшая потеря обоняния или вкуса;
Утомляемость
боль в мышцах.
Головная боль
Тошнота или рвота
диарея;
Симптомы обычно появляются через 2–10 дней после инфицирования (инкубационный период). При варианте Омикрон симптомы обычно появляются уже через 2–4 дня. У многих инфицированных людей симптомы проявляются в умеренной степени или отсутствуют вовсе.
Риск серьезного заболевания и смерти у людей с COVID-19 повышается
с возрастом;
у людей, которые курят сигареты в настоящее время или курили ранее;
у людей с другими серьезными заболеваниями, такими как рак или хроническое заболевание сердца, легких, почек или печени, серповидноклеточная анемия, кистозный фиброз, диабет, ожирение или иммунодефицитные заболевания.
Риск тяжелого заболевания и смерти снижается у людей, вакцинированных от COVID-19.
Осложнения
Помимо поражения органов дыхательной системы, которое может быть тяжелым и приводить к смерти, другие серьезные осложнения включают
нарушения со стороны сердца, в том числе нарушения сердечного ритма, заболевания сердечной мышцы и острую сердечную недостаточность;
нарушения свертываемости крови, в том числе тромбы в мелких и крупных кровеносных сосудах, а также кровотечения;
синдром Гийена-Барре (в редких случаях).
У детей описано редкое осложнение под названием полиорганный воспалительный синдром у детей (MIS-C), которое может быть связано с COVID-19. Его симптомы похожи на симптомы редкой болезни Кавасаки и включают лихорадку, боль в животе и сыпь. Вакцинация помогает защититься от развития MIS-C. Похожее осложнение было зарегистрировано у молодых людей и людей среднего возраста (мультисистемный воспалительный синдром у взрослых [MIS-A]).
У некоторых людей с COVID-19 развивается затяжной COVID. Затяжной COVID определяется как хроническое заболевание, которое возникает после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 и сохраняется в течение как минимум 3 месяцев. Затяжной COVID включает широкий спектр симптомов или состояний, которые могут улучшаться, ухудшаться или сохраняться. Затяжной COVID чаще встречается у людей с тяжелой формой COVID-19, однако он может возникать у любого человека, заболевшего COVID-19, включая детей (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: затяжной COVID).
Диагностика COVID-19
Анализы для выявления вируса
Врачи могут заподозрить COVID-19 у людей с симптомами инфекции. Вероятность инфекции повышается при недавнем тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19. Люди, подозревающие, что у них может быть COVID-19, прежде чем отправляться на анализ или в больницу, должны сначала позвонить своему врачу, чтобы можно было принять соответствующие меры предосторожности.
Указанные ниже категории людей должны сдавать анализы на наличие COVID-19 (см. также Анализ на COVID-19):
люди с симптомами COVID-19;
люди, которые находились в тесном контакте с инфицированным COVID-19 человеком, но не имеют симптомов — проходят обследование по крайней мере через 5 дней после контакта. До получения отрицательных результатов анализа рекомендуется носить маску;
люди, которым предложили выполнить анализ на основании требований в школе, на работе, в медицинском учреждении или государственных требований;
люди, принимавшие участие в мероприятиях, которые подвергают более высокому риску заражения COVID-19, например, посещавшие крупные общественные мероприятия или находившиеся в переполненных помещениях без надлежащего и последовательного ношения маски, также могут захотеть пройти обследование.
Для диагностики инфекции COVID-19 есть два типа анализов:
ТАНК (тест амплификации нуклеиновых кислот)
Анализы на антиген
Существует несколько типов ТАНК. ПЦР-ОТ (полимеразная цепная реакция с обратной транскриптазой в режиме реального времени), часто называемые просто ПЦР-тестами, являются типом ТАНК, характеризующимся наивысшей чувствительностью и специфичностью, что означает, что они более точны и, следовательно, являются предпочтительным первоначальным анализом на COVID-19. Для выявления вируса ПЦР-ОТ тесты могут выполняться с использованием секреторных выделений из верхних и нижних дыхательных путей (образцы мазков из носа или рта либо слюны). Необходимо тщательно соблюдать инструкции по проведению анализов.
Анализы на антиген могут выполняться дома или в медицинском учреждении, но обычно они менее точны, чем ТАНК, включая анализы ПЦР-ОТ. (См. также FDA: анализы на антигены COVID-19 в домашних условиях — предпринимайте шаги для снижения риска получения ложноотрицательных результатов). Поэтому может потребоваться подтверждение некоторых результатов анализа на антиген (например, отрицательный анализ у человека с симптомами) с помощью ПЦР-ОТ теста или другого ТАНК. Для многих наборов для анализа на антиген также рекомендуется повторить анализ в течение нескольких дней, чтобы повысить вероятность выявления инфекции. Кроме того, некоторые анализы могут не выявить вариант Омикрон или другие новые штаммы (см. FDA: вирусные мутации SARS-CoV-2: влияние на тесты на COVID-19).
Другой тип анализа называется анализом на антитела. Анализы на антитела (также называемые серологическими анализами) не используются для диагностики инфекции в активной фазе. Анализы на антитела помогают определить, был ли человек, сдающий анализ, ранее инфицирован, что важно для отслеживания случаев и изучения вируса.
Лечение COVID-19
Лекарственные препараты, снижающие температуру тела и облегчающие мышечную боль;
иногда у людей с заболеванием легкой или средней степени тяжести с высоким риском тяжелого заболевания: комбинация нирматрелвира и ритонавира, ремдесивир (короткий курс), молнупиравир;
при тяжелом заболевании: ремдесивир, дексаметазон, иммуномодуляторы.
Лечение COVID-19 зависит от степени тяжести заболевания и от вероятности развития у человека тяжелого заболевания.
При легкой форме заболевания часто достаточно отдыхать дома. Для снижения температуры тела и облегчения ломоты в мышцах может быть назначен ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен. Несмотря на первоначальные единичные проблемы, связанные с применением НПВП, нет никаких научных доказательств того, что применение НПВП приводит к ухудшению COVID-19. Аналогичным образом, нет никаких научных доказательств того, что люди с COVID-19 должны прекратить прием антигипертензивных препаратов под названием «ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ)» или «блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА)».
При более тяжелом заболевании некоторым людям требуется госпитализация с лечением, которое может включать дополнительный кислород или искусственную вентиляцию легких.
Людям с тяжелой инфекцией COVID-19 или с высоким риском прогрессирования заболевания до тяжелой степени рекомендуется прием некоторых лекарственных препаратов и другие методы лечения. Например, при тяжелом заболевании могут использоваться некоторые иммуномодуляторы (например, тоцилизумаб, барицитиниб или сарилумаб). Это тема быстро развивается (для получения информации о лечении и ведении пациентов с COVID-19 см. Рекомендации Национального института здравоохранения (NIH) по лечению COVID-19 и Рекомендации Американского общества по инфекционным заболеваниям (IDSA)).
Нирматрелвир/ритонавир представляет собой комбинированный противовирусный препарат, принимаемый внутрь. Он может использоваться для лечения инфекции COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести у некоторых взрослых и подростков, которые подвержены высокому риску прогрессирования COVID-19 до тяжелой степени, включая госпитализацию или смерть. Он разрешен к применению в течение не более 5 дней подряд.
У некоторых людей после приема нирматрелвира/ритонавира симптомы возвращаются, а анализы на SARS-CoV-2 могут снова стать положительными, даже у людей, у которых симптомы отсутствуют. Дополнительное лечение в настоящее время не рекомендуется, но в случае повторного проявления симптомов или получения положительных результатов анализов пациента следует изолировать. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: рецидив COVID-19 после лечения паксловидом).
Ремдесивир (противовирусный препарат) предназначен для лечения некоторых людей с COVID-19. Ремдесивир вводят внутривенно. Рекомендуемая продолжительность лечения составляет 3–10 дней. Комбинация ремдесивира и кортикостероида дексаметазона обычно используется у госпитализированных людей, которым требуется дополнительный кислород.
Молнупиравир — это противовирусный препарат, принимаемый внутрь. Он может использоваться для лечения инфекции COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести у негоспитализированных взрослых, которые подвержены высокому риску прогрессирования COVID-19 до тяжелой степени, включая госпитализацию или смерть, и для которых альтернативные варианты лечения COVID-19 не доступны или не подходят. Молнупиравир нельзя использовать более 5 дней подряд. Его не рекомендуется применять во время беременности.
Бамланивимаб/этезевимаб, касириривимаб/имдевимаб, сотровимаб и бетеловимаб являются моноклональными антителами. Они неэффективны против штамма Омикрон. Таким образом, FDA рекомендовало отказаться от их применения при лечении COVID-19, поскольку Омикрон в Соединенных Штатах Америки стал доминантным штаммом.
Для лечения или профилактики COVID-19 также НЕ рекомендуются следующие методы терапии:
Моноклональное тело вилобелимаб (еще не рекомендовано в клинических руководствах)
Плазма крови выздоровевших пациентов
Неспецифический иммуноглобулин (внутривенный иммуноглобулин, ВВИГ) и терапия мезенхимальными стволовыми клетками
Дополнительные виды иммуномодулирующей терапии, включая интерфероны, ингибиторы киназы и ингибиторы интерлейкина
Азитромицин и антиретровирусные препараты
Лопинавир/ритонавир (антиретровирусный препарат для лечения ВИЧ)
Хлорохин и гидроксихлорохин (противомалярийные препараты)
Ивермектин (противопаразитарный препарат): FDA и другие организации выпустили предупреждения о токсичности при ненадлежащем использовании препаратов ивермектина, предназначенных для применения у крупных животных (см. FDA: ивермектин и COVID-19).
Профилактика COVID-19,
Вакцинация
Лучший способ предотвратить инфекцию, тяжелое заболевание и смерть от COVID-19 — своевременно проходить вакцинацию против COVID-19. Невакцинированные люди умирают от COVID-19 значительно чаще, чем вакцинированные люди.
Подробное описание вакцин, одобренных в США, приведено в статье Вакцины против COVID-19.
В настоящее время во всем мире используются несколько вакцин против COVID-19. Дополнительная информация о международном одобрении вакцин и о клинических исследованиях представлена на ресурсе Отслеживание вакцин против COVID-19 и положение дел с ними Всемирной организации здравоохранения.
Соблюдение рекомендаций по вакцинации очень важно для собственного здоровья людей, для здоровья членов их семей и всего общества.
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям в возрасте 6 месяцев и старше получить обновленную в 2023–2024 гг. вакцину против COVID-19 для защиты от серьезного заболевания, вызванного вирусом COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендует взрослым в возрасте 65 лет и старше получить дополнительную дозу обновленной в 2023–2024 гг. вакцины против COVID-19 2023-2024 (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: в настоящее время пожилые люди могут получить дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19). Вакцины производятся компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna или Novavax. Обновленные в 2023–2024 гг. вакцины нацелены на вариант Омикрон XBB.1.5 и заменяют ранее использовавшиеся вакцины. См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: будьте в курсе последних новостей о вакцинах против COVID-19 для получения более подробной информации о производителях и количестве доз, рекомендуемых в зависимости от возраста, анамнеза вакцинации и статуса иммунодефицита.
Ношение маски и другие стандартные меры
Помимо своевременной вакцинации против COVID-19, есть и другие меры предосторожности, чтобы избежать контакта с вирусом: часто мыть руки, носить маски, поддерживать достаточную социальную дистанцию от других людей, избегать мест с плохой вентиляцией и скоплений людей, а также предпринимать другие шаги, рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют носить хорошо подогнанную маску для лица, закрывающую как рот, так и нос, следующим людям (см. CDC: ношение масок и профилактика респираторных вирусных инфекций):
Людям в сообществах, где респираторные вирусы вызывают большое количество заболеваний.
Людям, которые вступали в контакт или окружены людьми, которые недавно контактировали с респираторным вирусом, заболели или выздоравливают.
Людям или их окружающим, у которых присутствуют факторы риска тяжелого заболевания.
Помимо соблюдения рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний, людей могут обязать носить маску в соответствии с местным законодательством, нормативными требованиями, правилами, рекомендациями по ведению бизнеса или правилами относительно нахождения на рабочем месте. Эти рекомендации могут быть разными в зависимости от статуса вакцинации. Люди или члены их семей, подверженные повышенному риску тяжелого заболевания, могут принять решение носить маску независимо от всех требований. К лицам с повышенным риском тяжелого заболевания относятся невакцинированные люди, лица с ослабленной иммунной системой, имеющие основное заболевание, беременные или недавно родившие, а также люди старше 65 лет (см. Факторы риска тяжелого заболевания, вызванного респираторными вирусами). Различные типы масок обеспечивают различные уровни защиты, в том числе (в порядке увеличения защиты): многослойные тканевые маски, многослойные хирургические маски и маски K95, а также маски N95 (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: респираторы и маски, используемые в сообществе).
Помимо своевременной вакцинации и ношения маски, предотвратить распространение COVID-19 и других респираторных вирусов помогают следующие меры:
Людям с симптомами COVID-19 следует рассмотреть возможность сдачи анализов (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: анализы и респираторные вирусы).
При повышенном риске развития тяжелой формы COVID-19 избегать переполненных людьми мест и помещений без притока свежего воздуха (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: принятие мер по повышению чистоты воздуха для профилактики респираторных вирусов).
Поддерживать достаточную социальную дистанцию от других людей, особенно если человек подвержен более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: о физическом дистанцировании и респираторных вирусах).
По возможности, сохранять достаточную социальную дистанцию между больным человеком с COVID-19 и другими членами семьи.
Часто мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, перед едой и после сморкания, кашля или чихания (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: гигиена и профилактика респираторных вирусных инфекций).
Еесли мыло и вода недоступны, использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60 %.
Стараться не прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками.
В случае болезни оставаться дома (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика распространения респираторных вирусов в случае болезни).
Прикрывать рот салфеткой при кашле или чихании, после чего ее следует выбрасывать в мусорное ведро.
Очищать и дезинфицировать предметы и поверхности, к которым часто прикасаются, с помощью обычных бытовых чистящих спреев или салфеток.
Наблюдать за состоянием здоровья для выявления потенциальных симптомов и измерять температуру тела при развитии симптомов.
Меры для лиц, контактировавших с вирусом или инфицированных
Людям, у которых симптомы отсутствуют, но которые контактировали (пребывали в тесном контакте) с человеком, инфицированным COVID-19, необходимо подумать о сдаче анализов не менее чем через 5 дней после контакта (или раньше, если у них развиваются симптомы). Люди, контактировавшие с вирусом, в присутствии других людей должны носить маску до получения отрицательных результатов анализов. См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: анализы и респираторные вирусы для получения дополнительной информации об использовании масок и анализах после контакта с вирусом.
Людям, инфицированным COVID-19, рекомендуется изолироваться и принять меры предосторожности с целью ограничения распространения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика распространения респираторных вирусов в случае болезни). Люди с симптомами должны оставаться дома и изолироваться от других людей. Пациенты могут вернуться к нормальной деятельности спустя 24 часа после нормализации температуры тела (без использования жаропонижающих препаратов) и ослабевания других симптомов. В течение следующих 5 дней после уменьшения симптомов они должны носить маску, когда находятся среди людей, как в общественных местах, так и дома, а также принимать другие меры предосторожности.
Дополнительная информация
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