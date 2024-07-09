Обычно COVID-19 передается от человека к человеку через крошечные капельки, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, выполняет физические упражнения или разговаривает. Вирус распространяется как посредством крупных капель из дыхательных путей, которые могут перемещаться на короткие расстояния, так и с помощью мелкодисперсных аэрозолей с частицами из дыхательных путей, которые могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и перемещаться на большие расстояния (почти до 2 метров) до того, как их вдохнут.

В целом, чем теснее контакт и продолжительнее взаимодействие с инфицированным человеком, тем выше риск передачи вируса. Этому риску могут способствовать такие факторы, как расстояние до инфицированного человека, продолжительность контакта с ним, объем воздушного пространства, а также направление и скорость воздушного потока. Люди также могут заразиться инфекцией COVID-19, прикасаясь к зараженным вирусом предметам, а затем касаясь своего рта, носа или глаз.

Распространение вируса обычно происходит путем передачи от человека с симптомами инфекции. Однако вирус также может передаваться людьми до появления у них симптомов и даже инфицированными лицами, у которых симптомы полностью отсутствуют (бессимптомное течение).

Ситуации с высоким риском передачи инфекции включают нахождение в местах массового скопления людей (например, учреждениях по уходу за пожилыми людьми или других учреждениях по оказанию долгосрочного ухода, школах-интернатах, тюрьмах, на кораблях) и в многолюдных, плохо проветриваемых помещениях (таких как помещения, в которых проводятся богослужения, спортивные залы, бары, ночные клубы, закрытые помещения ресторанов и мясокомбинаты). Постояльцы учреждений по уходу за пожилыми людьми также подвержены высокому риску тяжелого течения болезни из-за возраста и сопутствующих проблем со здоровьем.

Крупные мероприятия в закрытых помещениях, такие как собрания или свадьбы, также демонстрируют высокие показатели передачи инфекции. Они называются мероприятиями-суперраспространителями и могут приводить к высоким показателям инфицирования из-за того, что большое количество людей физически находятся рядом не на свежем воздухе и без надлежащего проветривания.

Тесты на вирус у людей с COVID-19 могут оставаться положительными в течение не менее 3 месяцев, независимо от симптомов. Тем не менее, даже люди с затяжными симптомами обычно не считаются заразными после 10 дней болезни.