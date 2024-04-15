Вакцины против COVID-19

Вакцины против коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) обеспечивают защиту от COVID-19. COVID-19 — это заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В настоящее время во всем мире используется несколько вакцин против COVID-19 (см. Информационная панель рынка вакцин против COVID-19 от ЮНИСЕФ и Информационная панель ВОЗ по коронавирусу [COVID-19]). В данном разделе рассматриваются только те вакцины, которые в настоящее время используются в Соединенных Штатах Америки.
В Соединенных Штатах Америки используется обновленная на 2023–2024 гг. лекарственная форма следующих вакцин против COVID-19:
мРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Pfizer-BioNTech, рекомендуемая людям в возрасте 6 месяцев и старше;
мРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Moderna, рекомендуемая людям в возрасте 6 месяцев и старше;
вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) на основе рекомбинантных наночастиц шиповидного белка, производимая компанией Novavax, рекомендуемая людям в возрасте 12 лет и старше.
Аденовирусная векторная вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Janssen/Johnson & Johnson, больше не доступна в Соединенных Штатах Америки.
Лучший способ предотвратить инфекцию, тяжелое заболевание и смерть от COVID-19 — своевременно проходить вакцинацию против COVID-19. Невакцинированные люди умирают от COVID-19 значительно чаще, чем вакцинированные.
Дополнительная информация представлена на ресурсах: Центры по контролю и профилактике заболеваний: промежуточные клинические соображения относительно использования вакцин против COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, Рекомендации по вакцинации против COVID-19 от Консультативного комитета по практике иммунизации, инструкции FDA по медицинскому применению вакцин, производимых компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, а также информационные листки FDA для вакцин, производимых компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax.
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против COVID-19
В отношении вакцин против COVID-19, доступных для использования в Соединенных Штатах Америки, всю информацию о дозах и способах введения, в том числе для всех возрастных групп и людей с особыми состояниями, можно найти в информационной публикации Промежуточные клинические соображения относительно использования вакцин против COVID-19, которые в настоящее время одобрены или разрешены в Соединенных Штатах Америки, подготовленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Побочные эффекты вакцины против COVID-19
Вакцины против COVID-19 имеют аналогичные побочные эффекты (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против COVID-19):
боль, припухлость и покраснение в месте введения;
утомляемость.
Головная боль
боль в мышцах и суставах;
Повышение температуры тела и озноб
Тошнота
Увеличение лимфатических узлов.
Побочные эффекты обычно длятся несколько дней.
Существует очень небольшая вероятность развития тяжелой аллергической реакции. Обычно она возникает в период от нескольких минут до 1 часа после получения дозы вакцины и может потребовать неотложного лечения. Если у человека возникает затрудненное дыхание, ему или кому-то вместе с ним следует вызвать скорую медицинской помощь (по телефону 911 в Соединенных Штатах Америки) или обратиться в ближайшую больницу. Людям, у которых были тяжелые аллергические реакции на другие вакцины или инъекционные лекарственные препараты, следует обсудить риск развития аллергической реакции со своим врачом и находиться под наблюдением после получения вакцины.
См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: отдельные нежелательные явления, зарегистрированные после вакцинации против COVID-19.
После введения вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax, были зарегистрированы проблемы с сердцем в виде миокардита и перикардита, что позволяет предположить возможный повышенный риск этих проблем после вакцинации. Риск наиболее высок для молодых мужчин. Получатели вакцин должны немедленно обратиться за медицинской помощью при возникновении боли в области грудной клетки, одышки, ощущения трепетания сердца или учащенного сердцебиения после вакцинации.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): вакцины против COVID-19
Центры по контролю и профилактике заболеваний: использование вакцин против COVID-19 в Соединенных Штатах Америки
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): коронавирусная болезнь (COVID-19): рекомендуемые вакцинации