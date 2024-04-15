Вакцины против COVID-19

Вакцины против коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) обеспечивают защиту от COVID-19. COVID-19 — это заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В настоящее время во всем мире используется несколько вакцин против COVID-19 (см. Информационная панель рынка вакцин против COVID-19 от ЮНИСЕФ и Информационная панель ВОЗ по коронавирусу [COVID-19]). В данном разделе рассматриваются только те вакцины, которые в настоящее время используются в Соединенных Штатах Америки.

В Соединенных Штатах Америки используется обновленная на 2023–2024 гг. лекарственная форма следующих вакцин против COVID-19:

мРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Pfizer-BioNTech, рекомендуемая людям в возрасте 6 месяцев и старше;

мРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Moderna, рекомендуемая людям в возрасте 6 месяцев и старше;

вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) на основе рекомбинантных наночастиц шиповидного белка, производимая компанией Novavax, рекомендуемая людям в возрасте 12 лет и старше.

Аденовирусная векторная вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая компанией Janssen/Johnson & Johnson, больше не доступна в Соединенных Штатах Америки.

Лучший способ предотвратить инфекцию, тяжелое заболевание и смерть от COVID-19 — своевременно проходить вакцинацию против COVID-19. Невакцинированные люди умирают от COVID-19 значительно чаще, чем вакцинированные.

Дополнительная информация представлена на ресурсах: Центры по контролю и профилактике заболеваний: промежуточные клинические соображения относительно использования вакцин против COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, Рекомендации по вакцинации против COVID-19 от Консультативного комитета по практике иммунизации, инструкции FDA по медицинскому применению вакцин, производимых компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, а также информационные листки FDA для вакцин, производимых компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax.

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против COVID-19 В отношении вакцин против COVID-19, доступных для использования в Соединенных Штатах Америки, всю информацию о дозах и способах введения, в том числе для всех возрастных групп и людей с особыми состояниями, можно найти в информационной публикации Промежуточные клинические соображения относительно использования вакцин против COVID-19, которые в настоящее время одобрены или разрешены в Соединенных Штатах Америки, подготовленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Побочные эффекты вакцины против COVID-19 Вакцины против COVID-19 имеют аналогичные побочные эффекты (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против COVID-19): боль, припухлость и покраснение в месте введения;

утомляемость.

Головная боль

боль в мышцах и суставах;

Повышение температуры тела и озноб

Тошнота

Увеличение лимфатических узлов. Побочные эффекты обычно длятся несколько дней. Существует очень небольшая вероятность развития тяжелой аллергической реакции. Обычно она возникает в период от нескольких минут до 1 часа после получения дозы вакцины и может потребовать неотложного лечения. Если у человека возникает затрудненное дыхание, ему или кому-то вместе с ним следует вызвать скорую медицинской помощь (по телефону 911 в Соединенных Штатах Америки) или обратиться в ближайшую больницу. Людям, у которых были тяжелые аллергические реакции на другие вакцины или инъекционные лекарственные препараты, следует обсудить риск развития аллергической реакции со своим врачом и находиться под наблюдением после получения вакцины. См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: отдельные нежелательные явления, зарегистрированные после вакцинации против COVID-19. После введения вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax, были зарегистрированы проблемы с сердцем в виде миокардита и перикардита, что позволяет предположить возможный повышенный риск этих проблем после вакцинации. Риск наиболее высок для молодых мужчин. Получатели вакцин должны немедленно обратиться за медицинской помощью при возникновении боли в области грудной клетки, одышки, ощущения трепетания сердца или учащенного сердцебиения после вакцинации.