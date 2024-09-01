Рак слюнных желез

Злокачественные опухоли слюнных желез встречаются гораздо реже, чем доброкачественные. Наиболее распространенным типом рака слюнной железы является мукоэпидермоидная карцинома (вид рака, поражающий клетки, из которых состоят слюнные железы), которая может образоваться в мелких (малых) слюнных железах на своде ротовой полости или развиться в виде уплотнения в одной из больших (крупных) слюнных желез под нижней челюстью или за ней.

Расположение основных слюнных желез

(См. также Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла).

Симптомы рака слюнных желез Большинство видов рака слюнных желез начинается как безболезненное новообразование. Когда эти опухоли становятся болезненными, боль может усугубляться пищей, которая стимулирует выделение слюны. Если опухоли прорастают в близлежащие нервы, у людей может возникать онемение или покалывание в определенной части лица, а также трудности с мимикой.

Диагностика рака слюнных желез Биопсия

Визуализирующие обследования для определения стадии Врачи делают биопсию (забор образца ткани для дальнейшего микроскопического исследования) любой слюнной железы, в которой они заподозрили развитие рака. Если биопсия показывает рак, врачи проводят визуализирующие обследования, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы определить степень распространения рака. Поскольку некоторые злокачественные опухоли слюнных желез могут значительно распространиться, врачи также проводят визуализирующие обследования легких, печени, костей и головного мозга.

Лечение рака слюнных желез Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия Большинство злокачественных опухолей слюнных желез удаляют хирургическим путем, после чего, при необходимости, назначают курс лучевой терапии. Во время операции врачи стараются не повредить лицевой нерв.