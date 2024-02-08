стенокардию;

Сердечная мышца нуждается в постоянной доставке богатой кислородом крови. Эта кровь доставляется по венечным артериям, которые ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от сердца. Обычно стенокардия возникает, если нагрузка на сердце (и потребность в кислороде) превышает способность коронарных артерий к доставке достаточного количества крови к сердцу. Коронарный кровоток может быть ограничен при сужении артерии (см. Общие сведения об ишемической болезни сердца). Сужение обычно возникает из-за жировых отложений на стенке артерий (атеросклероз), но может возникнуть в результате спазма коронарных артерий. Недостаточное кровоснабжение любой ткани называется ишемией.

При стенокардии, связанной с атеросклерозом, как правило, сначала она возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, что повышает нагрузку на сердце и увеличивает потребность в кислороде. При значительном сужении артерии (как правило, более 70 %) стенокардия может произойти даже в состоянии покоя, когда потребность сердца в кислороде на минимальном уровне.

Тяжелая анемия увеличивает вероятность развития стенокардии. При анемии количество эритроцитов (которые содержат гемоглобин — молекулу, которая доставляет кислород в ткани) или количество гемоглобина в клетках падает ниже нормы. В результате доставка кислорода к сердечной мышце нарушается.