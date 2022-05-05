Существует немало доказательств того, что регулярное потребление овощей и фруктов может снизить риск ишемической болезни сердца. Неясно, связана ли польза потребления фруктов и овощей с содержащимися в них веществами (фитохимические вещества), или же с тем, что люди с богатым содержанием фруктов и овощей в диете также едят меньше насыщенных жиров и, скорее всего, потребляют пищевые волокна и витамины. Оказалось, что фитохимические вещества, называемые флавоноидами (содержащиеся в красном и фиолетовом винограде, красном вине, черном чае и темном пиве) обладают особенно выраженным защитным действием. Высокие концентрации этих веществ в красном вине объясняют относительно низкую заболеваемость ишемической болезнью сердца у французов, даже при том, что они используют больше табака и потребляют больше жиров, чем американцы. При этом не имеется исследований, доказывающих, что потребление продуктов, богатых флавоноидами, или использование соответствующих добавок предотвращает атеросклероз.

Повышенное содержание клетчатки в некоторых овощах может снизить общий уровень холестерина, уровень глюкозы в крови и уровень инсулина. Однако чрезмерное количество волокон мешает поглощению определенных минералов и витаминов. Как правило, продукты, богатые фитохимическими веществами и витаминами, также богаты клетчаткой.

Жир является неотъемлемой частью рациона питания. Утверждение о том, что потребление меньшего количества жира важно для здорового питания, верно лишь отчасти, потому что тип жира также имеет значение. Основные типы жиров

Насыщенные и транс-жиры

Ненасыщенные жиры (полиненасыщенные и мононенасыщенные, см. Типы жиров)

Жиры могут быть мягкими (или жидкими) или твердыми при комнатной температуре. В мягких жирах, таких как масла и некоторые маргарины, как правило, содержится больше полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров. В твердых жирах, таких как масло и жир, добавляемый в тесто, как правило, содержится больше насыщенных и транс-жиров. Насыщенные и транс-жиры чаще вызывают атеросклероз. Таким образом, люди должны использовать все возможности для ограничения количества насыщенных и транс-жиров в своем рационе, а вместо этого выбирать продукты с мононенасыщенными или полиненасыщенными жирами. Насыщенные и транс-жиры содержатся в красном мясе, во многих блюдах быстрого приготовления и «перекусах», не обезжиренных молочных продуктах (например, сыр, масло и сливки) и твердых маргаринах. Однако доказательства опасности натуральных транс-жиров остаются неоднозначными. Мононенасыщенные жиры содержатся в рапсовом и оливковом масле, мягких маргаринах без содержания транс-жиров, орехах и маслинах. Полиненасыщенные жиры содержатся в орехах, семечках, растительных маслах и майонезе.

Два типа полиненасыщенных жиров — омега-3 и омега-6 жиры — имеют важное значение для здорового питания. Омега-3 жиры содержатся в жирной рыбе, например, в лососе, яйцах, обогащенных омега-3, рапсовом масле и грецких орехах. Омега-6 жиры содержатся в некоторых орехах и семенах, а также в маслах из сафлора, подсолнечника и кукурузы.

Здоровое питание может помочь уменьшить риск развития атеросклероза. Однако не совсем ясно, помогают ли также снизить риск добавки к пище, содержащие витамины, фитохимические вещества, микроэлементы или коэнзим Q10.