Аневризма грудной аорты

Аневризмы грудной аорты — это выпячивания (расширения) в стенке участка аорты, который проходит через грудную клетку.

Аневризмы грудной аорты могут не вызывать симптомов, или могут развиться боль, кашель и хрипы.

Разрыв аорты вызывает мучительную боль (начинающуюся высоко в спине и распространяющуюся вниз по спине и в брюшную полость), падение артериального давления и смерть.

Аневризмы часто обнаруживают случайно во время визуализирующих исследований, выполняемых по иным показаниям, но затем врачи назначают рентгенологическое исследование, компьютерную томографию или иную визуализирующую диагностическую процедуру для определения ее размера и точной локализации.

Врачи стараются восстановить пораженный сосуд хирургическим путем до того, как произойдет разрыв аневризмы.

(См. также Общие сведения об аневризмах и расслоении аорты).

Аорта представляет собой самую большую артерию в организме. Она получает обогащенную кислородом кровь из сердца и распределяет ее по всему организму через более мелкие артерии, которые ответвляются от нее. Грудная аорта представляет собой участок аорты, который проходит через грудную полость.

Аневризмы грудной аорты иногда обнаруживают случайно благодаря широкому использованию компьютерной томографии (КТ) грудной клетки для диагностики других заболеваний.

Большинство случаев аневризм грудной артерии происходят по причине атеросклероза.

При одной из частых форм аневризмы грудной аорты происходит дегенерация стенок аорты (состояние называется кистозный медиальный некроз), приводящее к расширению участка аорты, ближайшего к сердцу. Это расширение может привести к нарушению функции клапана между сердцем и аортой (аортального клапана) и утечке крови в обратном направлении в сердце по причине невозможности герметичного смыкания клапана. Это нарушение называется аортальной клапанной регургитацией или недостаточностью аортального клапана.

Около половины лиц с аневризмой и кистозным медиальным некрозом также страдают заболеванием соединительной ткани под названием синдром Марфана. У второй половины никакой видимой причины не определяется, хотя многие из этих пациентов имеют повышенное артериальное давление.

Аневризма грудной аорты Изображение

В редких случаях формирование аневризмы в части аорты, ближайшей к сердцу, происходит из-за сифилиса. В других случаях бактерии могут попасть в кровоток в результате прочих инфекций (обычно пневмонии или инфекции мочевых путей), прикрепиться к участку в аорте и начать размножаться. Такая бактериальная инфекция может ослабить стенку аорты и привести к аневризме на этом участке.

Симптомы аневризмы грудной аорты Размеры аневризмы грудной аорты могут стать огромными, при этом не вызывая никаких симптомов. Когда симптомы все-таки возникают, они происходят в результате давления расширившейся аорты на соседние органы, нервы и мышцы и, таким образом, зависят от локализации аневризмы. Типичные симптомы включают боль (как правило, высоко в спине), кашель и хрипы. В редких случаях у пациента развивается кашель с кровью из-за давления на дыхательное горло (трахею) или близлежащих дыхательных путей, или развития эрозий. Если аневризма оказывает давление на пищевод, через который пища проходит в желудок, могут появиться затруднения при глотании. Охриплость может быть результатом давления на нерв, ведущий к голосовым связкам (гортани). Группа симптомов, называемая синдромом Бернара-Горнера, может быть результатом давления на определенные нервы в грудной клетке. Симптомы включают сужение зрачка, опущение верхнего века и отсутствие потоотделения на одной половине лица. Патологическая пульсация, которая ощущается в грудной клетке, может указывать на аневризму грудной аорты. На рентгенограмме грудной клетки можно увидеть трахею, смещенную в сторону. При разрыве аневризмы грудной аорты развивается нестерпимая боль, которая обычно начинается высоко в спине. По мере прогрессирования разрыва она может иррадиировать вниз по спине и в брюшную полость. Боль также может ощущаться в груди и руках, как при инфаркте миокарда. У пациента может быстро развиться шок, и он может умереть от внутреннего кровотечения.

Диагностика аневризмы грудной аорты Визуализирующие исследования, такие как КТ-ангиография, магнитно-резонансная ангиография или чреспищеводная эхокардиография Врачи могут диагностировать аневризму грудной аорты на основании симптомов, или во время обычного физикального обследования могут обнаружить признаки, позволяющие предположить наличие аневризмы грудной аорты, такие как особая разновидность сердечного шума (рокочущий звук при выслушивании с помощью стетоскопа), либо физические признаки синдрома Марфана. Аневризма может быть обнаружена во время рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии (КТ), назначенных по другому поводу. Для определения точного размера аневризмы используется компьютерная (КТ) ангиография, магнитно-резонансная ангиография или чреспищеводная эхокардиография (разновидность ультразвукового исследования, при которой ультразвуковой датчик продвигают через горло в пищевод). Аортография или КТ-ангиография обычно выполняется для оценки необходимости проведения хирургического лечения и, если таковое требуется, выбора типа операции.