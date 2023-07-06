Аневризма брюшной аорты

Аневризмы брюшной аорты — это выпячивания (расширения) в стенке участка аорты, который проходит через брюшную полость (брюшная аорта).
Аневризмы брюшной аорты обычно медленно увеличиваются в размерах, а иногда происходит их разрыв.
Аневризмы могут вызывать ощущение пульсации в животе и, при их разрыве, вызывать глубокую, мучительную боль, снижение артериального давления и смерть.
Врачи часто обнаруживают аневризму во время обследования или визуализирующей диагностической процедуры, назначенной по другому поводу.
Назначаются лекарственные препараты для снижения артериального давления, а в случае больших или растущих аневризм выполняют пластику сосуда путем хирургического вмешательства на сосуде либо процедуры установки стента внутри аневризмы.
(См. также Общие сведения об аневризмах и расслоении аорты).
Аорта представляет собой самую большую артерию в организме. Она получает обогащенную кислородом кровь из сердца и распределяет ее по всему организму через более мелкие артерии, которые ответвляются от нее. Брюшная аорта представляет собой участок аорты, который проходит через брюшную полость.
Аневризмы брюшной аорты могут возникнуть в любом возрасте, но наиболее часто развиваются среди мужчин в возрастной группе от 50 до 80 лет. Может существовать семейная предрасположенность к развитию аневризм брюшной аорты. Их вероятность выше у лиц с повышенным артериальным давлением, особенно у курильщиков. В 20 % случаев в конечном итоге происходит разрыв брюшной аорты.
Курение является основным фактором риска развития аневризмы брюшной аорты, особенно у мужчин.
Часто аневризма брюшного отдела аорты вызвана слабостью стенки артерии вследствие атеросклероза. Инфекция стенки аорты, которая может быть осложнением инфекции сердечного клапана (эндокардита) или инфекции всего организма (сепсиса), и воспаление кровеносных сосудов (васкулит) также могут привести к слабости стенки артерии. (См. иллюстрацию Где развиваются аневризмы аорты?).
Симптомы аневризмы брюшной аорты
Лица с аневризмой брюшной аорты часто не замечают никаких симптомов, но некоторые ощущают пульсацию в животе.
Аневризма может вызывать боль, обычно глубокую проникающую боль, главным образом в спине, из-за сдавления позвоночника или близлежащих структур. Боль может быть интенсивной и обычно не прекращается, если происходит утечка крови из аневризмы.
При разрыве аневризмы первым симптомом обычно является мучительная боль в нижней части живота и спины и болезненность в области над аневризмой. Если при этом возникает тяжелое внутреннее кровотечение, то может быстро развиться шок. Разрыв аневризмы брюшной аорты нередко приводит к смерти и всегда заканчивается летальным исходом при отсутствии лечения.
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Диагностика аневризмы брюшной аорты
Ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) брюшной полости
Боль является полезным ориентиром, но боль часто не проявляется до тех пор, пока аневризма не увеличится в размерах и не возникнет угроза ее разрыва. Тем не менее, у многих пациентов с аневризмами симптомы отсутствуют, и заболевание диагностируется случайно при проведении обычного медицинского обследования или процедуры диагностической визуализации (например, при рентгенологическом исследовании, КТ или УЗИ) органов брюшной полости, назначенной по другому поводу.
Врачи могут прощупать пульсирующую массу по центру живота. С помощью стетоскопа, размещенного по средней линии живота, врачи могут услышать свистящий звук (шум), вызванный турбулентностью при движении крови вдоль аневризмы. Тем не менее, у лиц с ожирением даже крупные аневризмы могут остаться не распознанными. В случае быстро увеличивающихся в размерах аневризм непосредственно перед их разрывом обычно возникает боль или болезненность при нажатии во время врачебного осмотра органов живота.
Иногда при выполнении рентгенологического исследования органов брюшной полости обнаруживается аневризма с отложениями кальция в ее стенке, однако это обследование малоинформативно. Существуют более информативные диагностические методы обнаружения аневризм и определения их размеров. Обычно размер аневризмы четко определяется с помощью ультразвукового исследования. При обнаружении аневризмы УЗИ может повторяться каждые несколько месяцев для определения скорости роста аневризмы.
С помощью КТ брюшной полости, особенно при выполнении КТ после внутривенного введения рентгеноконтрастного препарата, можно более точно определить размер и форму аневризмы брюшной аорты, чем с помощью УЗИ, но при этом исследовании пациент получает дозу радиоактивного излучения. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также является точным методом, но для подготовки к ней требуется некоторое время.
Скрининговое ультразвуковое исследование при аневризмах брюшной аорты, даже если у человека нет симптомов, иногда рекомендуется некоторым людям старше 65 лет, например, мужчинам, которые курили и у которых в семейном анамнезе присутствует аневризма брюшной аорты.
Лечение аневризмы брюшной аорты
Процедура пластики аневризмы синтетическим трансплантатом
Разрыв аневризм брюшной аорты размером менее 2 дюймов (5 сантиметров) в ширину происходит редко. Единственным необходимым лечением может быть прием гипотензивных препаратов для снижения артериального давления, статины для снижения уровней холестерина, аспирин для снижения рисков, связанных с атеросклерозом, а также отказ от курения. Для курильщиков очень большое значение имеет отказ от курения.
Для оценки скорости роста и определения момента для необходимого проведения пластики сосуда назначаются диагностические визуализирующие исследования. Сначала процедуры проводят каждые 3–6 месяцев, затем через различные интервалы, в зависимости от скорости роста аневризмы.
Вероятность разрыва аневризмы размером более 5–5,5 сантиметра повышается, поэтому в такой ситуации врачи обычно рекомендуют восстановление хирургическим путем, если такая пластика не несет слишком высокого риска для конкретного человека. У лиц с синдромом Марфана риск разрыва аневризмы повышается при меньших размерах, поэтому пластика аневризмы может быть выполнена раньше, когда ее диаметр у корня аорты (участок аорты, ближайшей к сердцу) достигает около 4,5 см в ширину.
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Пластика включает установку синтетической трубки (протеза) для замены аневризмы. Существует два подхода:
Традиционный хирургический
Эндоваскулярная пластика с помощью стент-графта
При выполнении традиционного хирургического вмешательства пациенту дается общая анестезия, производят разрез от нижней точки грудины до уровня чуть ниже пупка. Трансплантат вшивают в аорту, стенки аневризмы оборачивают вокруг трансплантата и разрез зашивают. Эта процедура занимает от 3 до 6 часов, а продолжительность пребывания в клинике, как правило, составляет от 5 до 8 дней. Риск смерти во время операции протезирования сосуда составляет от 2 до 5 %, но может повышаться при наличии других серьезных заболеваний.
Эндоваскулярная пластика с помощью стент-графта — это менее инвазивный подход, который используется чаще, чем традиционное хирургическое вмешательство. Используется местная региональная (эпидуральная) анестезия, которая вызывает потерю чувствительности только от уровня талии и ниже, с полным сохранением сознания. Через специальную иглу в бедренную артерию вводят длинный тонкий проводник, который затем продвигают далее в аорту и к аневризме. Трубка (катетер), содержащий стент-графт (который напоминает по виду ячеистую складную соломинку), вводится затем по проводнику и размещается внутри аневризмы. Затем стент-графт открывают, формируя стабильный канал для потока крови. Эта процедура занимает от 2 до 5 часов, а продолжительность пребывания в клинике, как правило, составляет от 1 до 2 дней.
Выбор метода пластики аневризмы зависит от многих факторов, включая возраст и общее состояние здоровья пациента, а также анатомию аорты и аневризмы. Как правило открытое хирургическое вмешательство выполняют более молодым и здоровым людям, потому что эффект лечения может сохраняться дольше у пациентов, ожидаемая продолжительность жизни которых составляет не менее 10 лет. Процедура эндоваскулярной трансплантации стент-графта используется у пожилых лиц или людей со слабым здоровьем, которые могут не перенести открытую хирургическую процедуру.
Лечение разрыва аневризмы брюшной аорты.
Разрыв или угрожающий разрыв аневризмы брюшной аорты требует экстренной открытой операции или установки эндоваскулярного стент-графта. Риск смерти во время экстренного восстановления разрыва аневризмы составляет около 50 %. Риск смерти может быть ниже (от 20 до 30 %) при установке эндоваскулярного стент-графта. При разрыве аневризмы может развиться поражение почек в связи с нарушением их кровоснабжения или в связи с развитием шока в результате потери крови. Если почечная недостаточность развивается после операции пластики разрыва аневризмы, шансы на выживание очень невысоки.