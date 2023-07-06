Аневризма брюшной аорты

Ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) брюшной полости

Боль является полезным ориентиром, но боль часто не проявляется до тех пор, пока аневризма не увеличится в размерах и не возникнет угроза ее разрыва. Тем не менее, у многих пациентов с аневризмами симптомы отсутствуют, и заболевание диагностируется случайно при проведении обычного медицинского обследования или процедуры диагностической визуализации (например, при рентгенологическом исследовании, КТ или УЗИ) органов брюшной полости, назначенной по другому поводу.

Врачи могут прощупать пульсирующую массу по центру живота. С помощью стетоскопа, размещенного по средней линии живота, врачи могут услышать свистящий звук (шум), вызванный турбулентностью при движении крови вдоль аневризмы. Тем не менее, у лиц с ожирением даже крупные аневризмы могут остаться не распознанными. В случае быстро увеличивающихся в размерах аневризм непосредственно перед их разрывом обычно возникает боль или болезненность при нажатии во время врачебного осмотра органов живота.

Иногда при выполнении рентгенологического исследования органов брюшной полости обнаруживается аневризма с отложениями кальция в ее стенке, однако это обследование малоинформативно. Существуют более информативные диагностические методы обнаружения аневризм и определения их размеров. Обычно размер аневризмы четко определяется с помощью ультразвукового исследования. При обнаружении аневризмы УЗИ может повторяться каждые несколько месяцев для определения скорости роста аневризмы.

С помощью КТ брюшной полости, особенно при выполнении КТ после внутривенного введения рентгеноконтрастного препарата, можно более точно определить размер и форму аневризмы брюшной аорты, чем с помощью УЗИ, но при этом исследовании пациент получает дозу радиоактивного излучения. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также является точным методом, но для подготовки к ней требуется некоторое время.

Скрининговое ультразвуковое исследование при аневризмах брюшной аорты, даже если у человека нет симптомов, иногда рекомендуется некоторым людям старше 65 лет, например, мужчинам, которые курили и у которых в семейном анамнезе присутствует аневризма брюшной аорты.