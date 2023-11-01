Людям с ожирением, избыточным весом и заболеваниями, связанными с весом, могут быть полезны препараты для снижения массы тела (также называемые лекарственные препараты против ожирения). Лекарственные препараты действуют наиболее эффективно, если они сочетаются с изменениями в рационе питания, повышением физической активности и структурированными программами, которые предусматривают изменения в поведении.

Одни лекарственные препараты для снижения веса предназначены для кратковременного применения. Другие предназначены для использования в течение длительного времени. Если пациент не сбросит вес после 12 недель лечения, лекарственные препараты для снижения массы тела следует отменить или сменить.

В настоящее время доступны следующие препараты против ожирения:

Орлистат

Фентермин

Сочетание фентермина и топирамата

Лоркасерин (недоступен в США).

Комбинация налтрексона и бупропиона

Лираглутид

Семаглутид

Тирзепатид

Эти лекарственные препараты используются, если индекс массы тела (ИМТ) 30 или выше, или у людей с ИМТ 27 и выше и осложнениями, такими как повышенное артериальное давление или сахарный диабет.

Орлистат ограничивает расщепление и всасывание жиров в кишечнике, по сути, действуя так же, как и диета с низким содержанием жира. Орлистат отпускается как без рецепта, так и по рецепту. В результате его действия в пищеварительном тракте остается невсосавшийся жир. Этот жир может вызвать вздутие живота, образование газов и жидкий стул, но эти проблемы обычно проходят с течением времени. Орлистат следует принимать во время еды, содержащей жиры. Орлистат может нарушать усвоение жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Если усваивается недостаточное количество витамина D, у некоторых людей развивается остеопороз, что повышает вероятность переломов. Люди, принимающие орлистат, должны принимать витаминные добавки, которые содержат эти питательные вещества. Добавку следует принимать как минимум за 2 часа до или после приема орлистата.

Фентермин снижает аппетит, оказывая влияние на химические мессенджеры в той части головного мозга, которая управляет аппетитом. Отпускается только по рецепту. Его принимают только в течение короткого периода времени. Он может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также вызывать бессонницу, тревожность и запоры.

Фентермин в сочетании с топираматом (который используется для лечения судорог и мигреней) отпускается только по рецепту. Прием этой комбинации препаратов приводит к снижению веса на срок до 2 лет. Однако он может вызывать врожденные дефекты, поэтому женщины детородного возраста должны принимать его, только если они используют противозачаточные средства и ежемесячно проходят тесты на беременность. Эти лекарственные препараты могут вызывать проблемы со сном и концентрацией внимания, а также могут повышать частоту сердечных сокращений.

Лоркасерин отпускается только по рецепту. Он не доступен в США из-за опасений относительно возможного повышенного риска развития рака. Он подавляет аппетит, воздействуя на определенные рецепторы в головном мозге. Побочные эффекты включают головную боль, тошноту, головокружение, утомляемость, сухость во рту и запор, но эти эффекты обычно со временем разрешаются. Беременным женщинам не следует принимать лоркасерин. Люди, принимающие лоркасерин, не должны принимать некоторые антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина, а также ингибиторы моноаминоксидазы).

Налтрексон в комбинации с бупропионом доступен только по рецепту. Он помогает людям сбросить вес при применении в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Сам по себе налтрексон применяется для блокирования эффектов опиоидов и помогает алкоголикам бросить пить. Налтрексон также может помочь ограничить чувство голода. Сам по себе бупропион применяется для лечения депрессии и помогает курильщикам бросить курить. Бупропион также может снижать аппетит. Побочные эффекты комбинированного препарата включают повышенное артериальное давление, тошноту, рвоту и головную боль. Люди с неконтролируемым повышенным артериальным давлением, с анамнезом судорожных припадков или судорожного расстройства не должны принимать этот лекарственный препарат.

Лираглутид применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа. Лираглутид действует, замедляя прохождение пищи из желудка. Этот препарат следует вводить с помощью инъекции. Его побочные эффекты включают головную боль, диарею, тошноту, рвоту, воспаление поджелудочной железы (панкреатит) и низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Люди с медуллярной карциномой щитовидной железы не должны принимать лираглутид.

Семаглутид — это инъекционный лекарственный препарат, используемый для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Семаглутид помогает поджелудочной железе высвобождать необходимое количество инсулина и подавляет аппетит. Как и в случае с лираглутидом, к наиболее распространенным побочным эффектам семаглутида относятся тошнота и диарея. Семаглутид не следует использовать людям, у которых был медуллярный рак щитовидной железы (или если он был у их родственников). Кроме того, семаглутид не следует применять людям с заболеванием эндокринной системы, называемым синдромом множественной эндокринной неоплазии 2-го типа (MEN 2).

Тирзепатид используется для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он может вызывать значительную и устойчивую потерю массы тела у взрослых, не страдающих сахарным диабетом. Он также снижает риск сердечных и эндокринных заболеваний. Тирзепатид еще не одобрен для лечения ожирения, но его одобрение ожидается в ближайшем будущем. Возможные побочные эффекты включают панкреатит, низкий уровень сахара в крови и опухоли щитовидной железы. Его нельзя принимать людям со множественной эндокринной неоплазией 2-го типа.

Утверждается, что некоторые отпускаемые без рецепта диетические средства, включая лекарственные растения, способствуют снижению веса, повышая скорость обмена веществ или усиливая чувство насыщения. Эффективность этих добавок не доказана; они могут содержать вредные добавки или стимуляторы (такие как эфедра, кофеин, гуарана и фенилпропаноламин), и их следует избегать.