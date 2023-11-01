Ожирение — это хроническое, повторяющееся комплексное заболевание, характеризующееся избыточной массой тела.
На ожирение влияет сочетание факторов, которые включают генетику, гормоны, поведение и окружающую среду.
Наличие ожирения повышает риск развития многих заболеваний, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, а также может приводить к преждевременной смерти.
Важными компонентами лечения ожирения являются увеличение активности и снижение потребления калорий.
Для долгосрочного успешного лечения многих людей с ожирением также важны лекарственные препараты и хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия).
Снижение массы тела всего лишь на 5–10 % может помочь уменьшить проблемы, связанные с избыточным весом, такие как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина.
(См. также Ожирение у подростков).
Для определения избыточного веса и ожирения используется индекс массы тела (ИМТ). ИМТ — это масса тела (в килограммах), поделенная на рост (в метрах в квадрате).
Избыточный вес определяется как ИМТ от 25 до 29,9.
Ожирение определяется как ИМТ от 30 до 39,9.
Тяжелое ожирение определяется, когда ИМТ составляет 40 или выше.
У людей азиатского происхождения и некоторых других этнических групп показатели ИМТ, которые считаются нормальным и избыточным весом, несколько ниже. Определения для детей и подростков также отличаются.
ИМТ не учитывает различия между мышечной (сухой) и жировой тканью. Таким образом, на основании одного ИМТ некоторым людям может быть поставлен диагноз ожирения, когда процентная доля жира у них очень низкая. Некоторые люди, например, культуристы, имеют высокий ИМТ потому, что у них большая мышечная масса (которая весит больше, чем жир), но при этом очень мало жира. Такие люди не считаются страдающими ожирением.
Ожирение становится все более распространенным в мире. В Соединенных Штатах Америки ожирение встречается очень часто и почти удвоилось с конца 1970-х годов. Национальный уровень ожирения у взрослых в период с 2017 по 2020 гг. составил 41,9 %. За это время показатель ожирения среди молодежи в национальном масштабе составил 19,7 %. Кроме того, стали более распространены случаи тяжелого ожирения.
Ожирение намного легче предотвратить, чем лечить. Когда люди набирают лишний вес, организм сопротивляется потере веса. Например, когда люди соблюдают диету или снижают потребление калорий, организм компенсирует это повышение аппетита и снижением количества калорий, сжигаемых в состоянии покоя.
Причины ожирения
Ожирение является результатом действия совокупности факторов, включая снижение возможности физической активности, увеличение потребления высококалорийной пищи и наличия генов, которые повышают вероятность развития ожирения. Но в конечном счете ожирение — это результат потребления большего количества калорий, чем требуется организму, в течение длительного времени. Избыток калорий накапливается в организме в виде жира (жировой ткани).
Разным людям требуется различное количество калорий в зависимости от возраста, пола, уровня активности и скорости обмена веществ. Скорость обмена веществ в состоянии покоя (скорость основного обмена), т.е. количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя, определяется, в основном, количеством мышечной (безжировой) ткани у человека и общей массой тела человека. Чем больше у человека мышечной ткани, тем выше у него скорость обмена веществ.
Изменения в бактериях, которые обычно присутствуют в пищеварительной системе (так называемая кишечная флора), могут увеличивать риск ожирения. Среди прочего, в нормальных условиях эти бактерии помогают организму переваривать пищу. Изменение количества и видов бактерий в пищеварительной системе может изменить то, как организм перерабатывает пищу.
Местожительство человека может повлиять на выбор образа жизни и поведение. Некоторые сообщества не имеют доступа к свежим фруктам и овощам. В этих сообществах, как правило, наблюдается более высокий уровень ожирения. Доступ к безопасным зонам отдыха (паркам и дорожкам для велосипедистов) помогает стимулировать физическую активность. Также может помочь использование общественного транспорта вместо вождения, поскольку подразумевает больше ходьбы и меньше сидения.
Обезогены — это химические соединения, которые нарушают нормальное развитие и метаболизм (например, сигаретный дым, бисфенол А, загрязнение воздуха, ингибиторы горения, фталаты, полихлорированные бифенилы). Воздействие обезогенов в первые годы жизни может повысить риск развития ожирения.
недостаток физической активности;
В технологически развитых странах недостаточная физическая нагрузка широко распространена и играет роль в увеличении числа случаев ожирения. Возможности физической нагрузки были вытеснены техническим достижениями, такими как лифты, автомобили и пульты дистанционного управления. Люди больше времени проводят за сидячими занятиями — работают за компьютером, смотрят телевизор и играют в видеоигры. Кроме того, работа тоже все больше становится сидячей, по мере того как работа в офисе и за столом заменяет ручной труд. Люди, ведущие сидячий образ жизни, используют меньше калорий, чем люди с активным образом жизни, и поэтому им требуется меньше калорий в рационе. Если соответственно не сократить потребление калорий, то люди будут набирать массу тела.
Диета
Высококалорийная пища, которая содержит большое количество калорий в относительно небольшом количестве (объеме), способствуют увеличению массы тела. Большинство этих продуктов содержат больше обработанных углеводов, больше жира и меньше клетчатки. Жиры по своей природе высококалорийные. В одном грамме жира содержится 9 калорий, а в одном грамме углеводов и белков содержится 4 калории. В технологически развитых странах высококалорийная пища широко распространена.
Полуфабрикаты, высококалорийные закуски, продаваемые в торговых автоматах, и еда в ресторанах быстрого питания также способствуют увеличению числа людей с ожирением. Высококалорийные напитки, включая сладкую газированную воду, соки, многие кофейные напитки и алкоголь также вносят в это большой вклад. Например, банка кока-колы емкостью 0,35 л или бутылка пива содержит 150 калорий, а 0,35 л кофейного напитка (содержащего молоко и сахар) или фруктового смузи может содержать 500 и более калорий. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (используемый для подслащения многих бутилированных напитков) часто выделяют как наиболее вероятный продукт, вызывающий ожирение. Однако, недавние исследования продемонстрировали, что он не вызывает ожирение в большей степени, чем другие продукты с подобным числом калорий в сахаре.
Увеличенные порции в ресторанах, увеличенные порции фасованных продуктов и напитков подталкивают людей к перееданию. Кроме того, ресторанная еда и фасованные продукты часто приготовлены способами, которые добавляют калории. В результате люди могут потреблять больше калорий, чем они думают.
Гены
Ожирение часто бывает наследственным. Гены помогают определить индекс массы тела (ИМТ) более чем у 60 % людей. Однако в семьях общими являются не только гены, но и окружающая среда, и разделить эти два фактора сложно. Гены могут влиять на то, как быстро организм сжигает калории в состоянии покоя и при физической нагрузке. Они также могут влиять на аппетит и, таким образом, на количество потребляемой пищи. Гены могут оказывать более сильное влияние на то, в каком именно месте накапливается жир в организме, в особенности жир вокруг талии и на животе, нежели на общее накопление жира в организме.
На массу тела влияют многие гены, но каждый ген оказывает лишь очень малое воздействие. Ожирение редко возникает, если аномалия присутствует только в одном гене.
В редких случаях ожирение может быть вызвано мутациями в следующих генах:
Ген рецептора меланокортина 4. Рецепторы — это структуры на поверхности клеток, которые подавляют или производят действие в клетке, когда с ними связываются определенные вещества (такие как химические мессенджеры). Рецепторы меланокортина 4 расположены главным образом в головном мозге. Они помогают организму регулировать использование энергии. Мутация в этом гене может обусловливать ожирение у 1–4 % детей.
Ген ob. Этот ген контролирует выработку лептина — гормона, продуцируемого жировыми клетками. Лептин перемещается в головной мозг и взаимодействует с рецепторами в гипоталамусе (части головного мозга, которая участвует в регулировании аппетита). Лептин передает сообщение о том, что требуется сократить потребление пищи и увеличить количество сжигаемых калорий (энергии). Мутация в гене ob препятствует выработке лептина и приводит к тяжелому ожирению у очень малого числа детей. В этих случаях введение лептина снижает массу тела до нормы.
Происхождение
Некоторые характеристики могут повышать риск появления избыточного веса или ожирения. К ним относятся:
Определенная расовая и этническая принадлежность: чернокожие, латиноамериканцы и уроженцы островов Тихого океана
Низкий уровень образования
Ожирение в детстве, которое сохраняется во взрослом возрасте
Нежелательные события в детском возрасте или наличие в детском анамнезе вербального, физического или сексуального насилия связаны с повышенным риском развития ожирения. Согласно данным исследования нежелательных событий в детском возрасте, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний, наличие в детском возрасте вербального, физического или сексуального насилия повышает риск развития ожирения на 8 %, а рис тяжелого ожирения — на 17,3 %.
Беременность и менопауза
Увеличение массы тела во время беременности является нормальным и необходимым. Однако беременность может быть началом проблем с весом, если женщины не возвращаются к своему весу, предшествовавшему беременности. Около 15 % женщин постоянно набирают 9 килограммов или больше во время каждой беременности. Если женщина рожает несколько детей подряд, проблема может усугубиться. Грудное вскармливание помогает женщине вернуться к своему прежнему весу.
Если беременная женщина страдает ожирением или курит, механизмы регулирования массы тела могут нарушаться, и это может повлиять на увеличение массы тела в детстве и в дальнейшем.
После менопаузы многие женщины набирают массу тела. Этот набор массы тела может быть результатом снижения активности. Гормональные изменения могут вызвать перераспределение жира и его накопление вокруг талии. Жир в этом месте повышает риск возникновения проблем со здоровьем (например, риск метаболического синдрома).
старение;
Образ жизни
Лишение сна или недосыпание (обычно оценивается как менее 6–8 часов за ночь) может привести к увеличению массы тела. Бессонница приводит к гормональным изменениям, которые повышают аппетит и тягу к высококалорийной пище.
Отказ от курения обычно приводит к увеличению массы тела и может удерживать людей от прекращения курения. Никотин снижает аппетит и повышает скорость обмена веществ. Когда поступление никотина прекращается, люди могут начать больше есть, и скорость обмена веществ у них понижается, таким образом, сжигается меньше калорий. В результате масса тела может увеличиться на 5–10 %.
Гормоны
Гормональные нарушения редко вызывают ожирение. Наиболее распространенными из них являются следующие:
Синдром Кушинга обусловлен избыточным уровнем кортизола в организме. Причиной этого синдрома может быть доброкачественная опухоль в гипофизе (аденома гипофиза) или опухоль в надпочечниках или другом месте, например, в легких. Синдром Кушинга обычно вызывает накопление жира на лице, из-за чего лицо выглядит полным (лунообразное лицо), и за шеей (называется горб бизона).
Синдром поликистозных яичников поражает около 5–10 % женщин. Женщины с этим синдромом часто имеют избыточный вес или страдают ожирением. Уровень тестостерона и других мужских гормонов повышается, вызывая накопление жира на талии или в области живота, что наносит больше вреда, чем жир, который распространен по всему телу.
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Нарушения пищевого поведения
С ожирением связаны два нарушения пищевого поведения:
Компульсивное переедание характеризуется перееданием — поглощением большого количества пищи за короткое время, которое нередко сопровождается чувством вины, раскаяния или ощущением неспособности контролировать потребление пищи. Большинство людей с таким расстройством не опорожняют желудок (например, посредством рвоты или принимая слабительные или диуретики). Компульсивное переедание диагностируется, когда приступы переедания происходят минимум дважды в неделю в течение 6 или более месяцев.
Синдром ночного питания характеризуется тем, что человек мало ест в течение дня, потребляет много пищи или калорий вечером и просыпается среди ночи, чтобы поесть. В редких случаях аналогичные проблемы могут быть вызваны приемом снотворного препарата золпидема.
Лекарственные препараты
Многие лекарственные препараты, применяемые для лечения распространенных болезней, способствуют увеличению массы тела. К таким лекарственным препаратам относятся средства, используемые для лечения следующих заболеваний:
Некоторые психические расстройства, включая депрессию (антидепрессанты)
Судорожные припадки (противосудорожные препараты)
Повышенное артериальное давление (гипотензивные препараты, такие как бета-блокаторы)
Кортикостероиды
Симптомы ожирения
Наиболее очевидный симптом ожирения — изменение внешнего вида человека.
Осложнения
Ожирение повышает риск развития многих заболеваний. Может быть затронута практически любая система органов. Эти проблемы со здоровьем, связанные с массой тела, могут вызвать такие симптомы, как одышка, затрудненное дыхание во время физической нагрузки, храп, кожные нарушения, включая растяжки, а также боль в суставах и спине.
Ожирение повышает следующие риски:
отклонение от нормы уровня холестерина и других жиров (липидов), называемое дислипидемией;
повышенное артериальное давление (гипертензия);
метаболический синдром, который включает устойчивость к действию инсулина (называемую резистентностью к инсулину), отклонение от нормы уровня холестерина и других жиров в крови, а также повышенное артериальное давление;
сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови, который недостаточен для того, чтобы считать его диабетом (преддиабет);
рак молочной железы, матки, яичников, толстой кишки, простаты, почек или поджелудочной железы;
камни в желчном пузыре и другие заболевания желчного пузыря;
желудочно-пищеводный рефлюкс (гастроэзофагеальный рефлюкс, ГЭР);
низкий уровень тестостерона, эректильная дисфункция и снижение репродуктивной функции у мужчин;
нарушения менструального цикла, бесплодие и повышенный риск выкидыша, а также синдром поликистозных яичников у женщин;
кожные заболевания;
образование тромбов (тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии);
артрит, подагра, боль в пояснице и другие болезни суставов;
депрессия, тревожность и телесное дисморфическое расстройство.
Синдром обструктивного апноэ во сне может развиться, если избыточный жир на шее сдавливает дыхательные пути во время сна. Возможны остановки дыхания на несколько мгновений до ста раз за ночь. Это нарушение часто остается недиагностированным. Оно может вызывать громкий храп и чрезмерную дневную сонливость, а также увеличивает риск повышения артериального давления, нарушения сердечного ритма, метаболического синдрома, инфарктов миокарда, сердечной недостаточности и инсультов.
Ожирение может повышать риск преждевременной смерти. Чем сильнее ожирение, тем выше риск. Это вторая по распространенности причина предотвратимой смертности (самая распространенная причина — табакокурение). Исследования показывают, что в течение 15 лет уровень смертности у людей, перенесших хирургическое вмешательство по снижению массы тела, на 30 % ниже, чем у людей, не перенесших его.
Ожирение может привести к социальным, экономическим и психологическим проблемам. Например, люди с ожирением могут быть частично или полностью безработными или испытывать страдания от своего внешнего вида и иметь низкую самооценку.
При отсутствии лечения ожирение, как правило, усугубляется, что повышает риск и тяжесть осложнений.
После потери массы тела большинство людей возвращаются к массе тела до начала лечения в течение 5 лет. Кроме того, когда прием лекарственных препаратов для снижения массы тела прекращается, масса тела обычно восстанавливается.
Диагностика ожирения
Индекс массы тела (ИМТ)
Окружность талии
Определение состава тела
Ожирение диагностируется путем определения индекса массы тела (ИМТ). Однако использование ИМТ имеет некоторые ограничения. ИМТ не учитывает пол и возраст и предусматривает лишь несколько корректировок, основанных на принадлежности к этнической группе. У людей азиатского происхождения и некоторых других этнических групп показатели ИМТ, которые считаются избыточным весом, несколько ниже.
Также ИМТ не проводит различий между мышечной тканью и жировой тканью. Поэтому врачи не могут быть уверены, обусловлен ли высокий ИМТ мышцами (например, у бодибилдеров) или избыточным жиром. В таких случаях они определяют состав тела (процент жировых отложений и мышц).
Измеряется окружность талии. Этот параметр помогает определить и количественно оценить абдоминальное (висцеральное) ожирение, то есть жир, который накапливается вокруг талии и на животе. Центральное ожирение намного более вредно, чем жир, распределяющийся по всему телу под кожей (подкожный жир). Зная величину окружности талии и то, присутствует ли метаболический синдром, врачи могут более точно оценить риск определенных осложнений (таких как нарушения сердечной деятельности), чем по индексу массы тела человека.
Состав тела (процентное содержание жира и мышц в организме) можно определить с помощью следующих методов:
измерение толщины кожной складки и окружности предплечья.
биоэлектрическое сопротивление, которое может быть измерено в кабинете врача;
подводное (гидростатическое) взвешивание.
Толщину кожной складки обычно измеряют на трицепсе, на тыльной стороне предплечья. Кожная складка — это складка кожи и слоя подкожного жира, которая измеряется, когда кожу сжимают пальцами.
Анализ биоэлектрического сопротивления позволяет непосредственно оценить процент общего количества воды в организме и косвенно определить процентное содержание жира в организме. Он наиболее надежен у здоровых людей и у людей лишь с несколькими хроническими заболеваниями, такими как умеренное ожирение или сахарный диабет.
Подводное взвешивание — это самый точный метод измерения процента жира в организме. Однако эта процедура дорогая и требует много времени. Поэтому ее чаще используют в исследованиях, чем в клинической практике.
Считается, что у мужчин наблюдается ожирение, когда уровень жира в организме > 25 %. У женщин уровень составляет > 32 %.
Обычно выполняют анализы крови. Измеряют уровень сахара (глюкозы) в крови для выявления преддиабета или диабета, а также измеряют уровень холестерина и других жиров для выявления повышенного уровня холестерина и других жиров. Врачи также измеряют артериальное давление для выявления повышенного артериального давления. Эти обследования помогают врачам установить, есть ли у человека метаболический синдром (который включает все три нарушения).
Врачи также могут выявлять другие нарушения, которые часто встречаются у людей с ожирением, такие как синдром обструктивного апноэ во сне, жировая дистрофия печени и депрессия.
Лечение ожирения
Диета
физическая нагрузка;
Изменения в поведении
Лекарственные препараты для снижения массы тела
Метаболическая и бариатрическая хирургия
Для начала лечение ожирения предполагает изменение образа жизни, которое включает изменения в рационе питания, увеличение физической активности и изменения в поведении. Лекарственные препараты и хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия) также важны для долгосрочной потери массы тела и часто используются недостаточно, поскольку у людей могут возникать проблемы с доступом или получением возмещения от страховых компаний, либо из-за предпочтений врача или человека.
Снижение массы тела всего лишь на 5–10 % может помочь уменьшить риск или тяжесть проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина.
Чтобы достичь успеха в снижении массы тела, необходимо иметь мотивацию и готовность. Наибольших успехов достигают люди, которые ставят реалистичные цели и признают, что добиться здорового снижения массы тела можно только с помощью долгосрочных изменений в образе жизни, а не с помощью волшебного средства или модной диеты, которую невозможно соблюдать.
Полезно обратиться за помощью к медицинским специалистам, например, к диетологам или врачам. Также очень важна поддержка членов семьи.
Программы, которые требуют регулярной связи, такие как WW (ранее — Weight Watchers), повышают ответственность и могут повысить вероятность успеха. Обычно консультанты проводят еженедельные встречи, которые дополняются учебными и справочными материалами.
Поскольку люди после окончания лечения, как правило, снова набирают вес, при ожирении требуется пожизненная программа лечения, аналогичная таковой при любом другом хроническом заболевании.
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Изменения в рационе питания
Здоровое, сбалансированное питание с целью похудения предполагает подсчет количества потребляемых калорий и выбор разнообразных пищевых продуктов, обеспечивающих хорошее питание.
Снижение количества потребляемых калорий на 500–1000 калорий в день может привести к снижению массы тела со здоровой скоростью. Этот метод обычно предполагает потребление 1200–1500 калорий в сутки. Однако, организм может приспособиться к снижению калорий (например, снизив скорость обмена веществ). Таким образом, сброшенный вес может быть меньше, чем ожидалось. Тем не менее, сочетание рациона с высоким содержанием клетчатки со снижением количества калорий примерно на 600 калорий в сутки и заменой некоторого количества углеводов белками, вероятно, является наилучшим способом снижения и поддержания массы тела на нужном уровне. Самый быстрый способ сбросить массу тела — это диета с очень низким содержанием калорий, но похудение по таким диетам должно происходить под наблюдением врача.
Рекомендуется внести следующие изменения в рацион питания:
Есть небольшими порциями, избегать перекусов или тщательно их выбирать.
Завтракать (пропуск завтрака может привести к потреблению слишком большого количества калорий в течение дня)
Съедать 5 или больше порций фруктов и овощей в день
Заменять рафинированные углеводы и продукты, подвергшиеся обработке, свежими фруктами и овощами
Употреблять в пищу белок без жира, например, рыбу или куриные грудки, или растительный белок, например, сою
Переход с необезжиренных молочных продуктов на обезжиренные или с низким содержанием жира
Исключить высококалорийные напитки, такие как сладкая газированная вода, сок или алкоголь, вместо этого пить воду
Ограничить потребление ресторанной еды и еды быстрого приготовления
Ограничить потребление алкоголя
Перейти с вредных жиров (насыщенных и транс-жиров) на «хорошие» жиры, такие как мононенасыщенные жиры (в оливковом и каноловом масле) и полиненасыщенные жиры (содержащиеся в морской рыбе и растительных маслах), а также ограничить количество потребляемого жира.
Потребление в пищу продуктов с низким гликемическим индексом и продуктов, содержащих рыбий жир (в том числе морской рыбы, такой как лосось и тунец), или мононенасыщенных жиров растительного происхождения (таких как оливковое масло) может снизить риск развития сердечных заболеваний и сахарного диабета.
Следует включать в рацион обезжиренные молочные продукты и молочные продукты с низким содержанием жира, которые содержат витамин D, чтобы предупредить дефицит этого витамина.
Использование заменителей пищи, регулярно или иногда, помогает некоторым людям снизить массу тела и удерживать ее на таком уровне.
физическая нагрузка;
Увеличение физической нагрузки — это здоровый способ снизить массу тела и поддерживать ее на таком уровне. Физическая нагрузка включает в себя не только упражнения (т.е. структурированную физическую нагрузку), но и нагрузку, связанную с образом жизни. Например, рекомендуется подниматься по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, работать в саду, по возможности ходить пешком вместо езды на машине. Физическая нагрузка, связанная с образом жизни, поможет сжечь значительное количество калорий. Люди, которые соблюдают диету, но при этом не занимаются физической нагрузкой, могут с большей вероятностью снова набрать вес, который они сбросили.
Аэробные упражнения, такие как бег трусцой, ходьба в быстром темпе (5–6 км в час), езда на велосипеде, одиночная игра в теннис, катание на коньках и катание на лыжах по пересеченной местности сжигают больше калорий, чем менее активные упражнения (см. раздел Выбор правильных упражнений). Например, интенсивная ходьба сжигает примерно 4 калории в минуту, таким образом, ходьба в быстром темпе в течение 1 часа в день сжигает около 240 калорий. Бег сжигает около 6–8 калорий в минуту (примерно 360–480 калорий в час). В качестве общего ориентира, для улучшения здоровья человек должен ходить пешком, как минимум, 150 минут в неделю. Чтобы снизить и удерживать вес, человеку надо в течение 300–360 минут в неделю выполнять умеренную физическую нагрузку, или 150 минут в неделю выполнять интенсивную аэробную нагрузку (например, бегать или заниматься на эллиптическом тренажере). Другая польза для здоровья от интенсивной аэробной нагрузки включает снижение риска развития ишемической болезни сердца и повышение выносливости.
Чтобы получить максимальную пользу от физической нагрузки, необходимо выполнять силовые упражнения (с грузом или другой формой сопротивления) примерно 3 дня в неделю. Силовая тренировка увеличивает количество мышечной ткани, что повышает скорость обмена веществ, и поэтому организм сжигает больше калорий в состоянии покоя.
Изменения в поведении
В конечном итоге, для того чтобы снижение массы тела было эффективным и долгосрочным, человеку надо изменить свое поведение. Наиболее эффективным средством являются программы похудения, которые помогают человеку изменить свое поведение. Для того чтобы изменить поведение, человеку нужны определенные навыки, например:
Решение задач
Управление стрессом
Самоконтроль
Управление непредвиденными обстоятельствами
Стимульный контроль
Умение решать проблемы включает выявление и заблаговременное планирование ситуаций, в которых более вероятно нездоровое питание (например, ужин в ресторане или поездка) или которые сокращают возможность заниматься физической нагрузкой (например, езда по пересеченной местности).
Чтобы справиться со стрессом, человек должен научиться определять стрессовые ситуации и находить способы преодоления стресса, которые не включают еду, например: прогулка, медитация или глубокое дыхание.
Для самоконтроля рекомендуется вести журнал питания, в котором надо указывать количество калорий в продуктах, и регулярно взвешиваться. Человек может записывать, где и когда он ест, в каком настроении он ест и кто находится рядом с ним. С помощью этой информации человек может наблюдать и записывать схемы поведения и питания и, возможно, сможет избегать ситуаций, которые ведут к увеличению массы тела или нездоровому питанию.
Управление непредвиденными обстоятельствами подразумевает поощрения (не в виде еды) за поведение, которое способствует снижению или сохранению массы тела. Например, если человек больше ходит пешком или ест меньше каких-то продуктов, он может поощрить себя покупкой новой одежды или походом в кино. Поощрения можно также получать от других людей, например, в виде похвалы членов семьи или членов группы поддержки. Люди могут получить поддержку, используя социальные сети для общения друг с другом и медицинскими работниками.
Чтобы контролировать стимулы, которые могут подтолкнуть к нездоровому питанию, человек должен научиться выявлять препятствия для здорового питания и активного образа жизни. Он может продумать способы, как их преодолеть. Например, можно не заходить в ресторан быстрого питания по пути на работу или не держать дома конфет. Чтобы выработать активный образ жизни, человеку нужно найти активное хобби (например, садоводство), больше ходить пешком, завести привычку подниматься по лестнице вместо пользования лифтом или ставить машину в дальней части парковки (чтобы дольше идти пешком).
Ресурсы Интернета, приложения для мобильных устройств и другие технические устройства также могут помочь людям вести активный образ жизни и худеть. Приложения помогают людям поставить цель для снижения веса, отслеживать прогресс, вести учет питания и записывать физическую деятельность.
Лекарственные препараты
Людям с ожирением, избыточным весом и заболеваниями, связанными с весом, могут быть полезны препараты для снижения массы тела (также называемые лекарственные препараты против ожирения). Лекарственные препараты действуют наиболее эффективно, если они сочетаются с изменениями в рационе питания, повышением физической активности и структурированными программами, которые предусматривают изменения в поведении.
Одни лекарственные препараты для снижения веса предназначены для кратковременного применения. Другие предназначены для использования в течение длительного времени. Если пациент не сбросит вес после 12 недель лечения, лекарственные препараты для снижения массы тела следует отменить или сменить.
В настоящее время доступны следующие препараты против ожирения:
Орлистат
Фентермин
Сочетание фентермина и топирамата
Лоркасерин (недоступен в США).
Комбинация налтрексона и бупропиона
Лираглутид
Семаглутид
Тирзепатид
Эти лекарственные препараты используются, если индекс массы тела (ИМТ) 30 или выше, или у людей с ИМТ 27 и выше и осложнениями, такими как повышенное артериальное давление или сахарный диабет.
Орлистат ограничивает расщепление и всасывание жиров в кишечнике, по сути, действуя так же, как и диета с низким содержанием жира. Орлистат отпускается как без рецепта, так и по рецепту. В результате его действия в пищеварительном тракте остается невсосавшийся жир. Этот жир может вызвать вздутие живота, образование газов и жидкий стул, но эти проблемы обычно проходят с течением времени. Орлистат следует принимать во время еды, содержащей жиры. Орлистат может нарушать усвоение жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Если усваивается недостаточное количество витамина D, у некоторых людей развивается остеопороз, что повышает вероятность переломов. Люди, принимающие орлистат, должны принимать витаминные добавки, которые содержат эти питательные вещества. Добавку следует принимать как минимум за 2 часа до или после приема орлистата.
Фентермин снижает аппетит, оказывая влияние на химические мессенджеры в той части головного мозга, которая управляет аппетитом. Отпускается только по рецепту. Его принимают только в течение короткого периода времени. Он может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также вызывать бессонницу, тревожность и запоры.
Фентермин в сочетании с топираматом (который используется для лечения судорог и мигреней) отпускается только по рецепту. Прием этой комбинации препаратов приводит к снижению веса на срок до 2 лет. Однако он может вызывать врожденные дефекты, поэтому женщины детородного возраста должны принимать его, только если они используют противозачаточные средства и ежемесячно проходят тесты на беременность. Эти лекарственные препараты могут вызывать проблемы со сном и концентрацией внимания, а также могут повышать частоту сердечных сокращений.
Лоркасерин отпускается только по рецепту. Он не доступен в США из-за опасений относительно возможного повышенного риска развития рака. Он подавляет аппетит, воздействуя на определенные рецепторы в головном мозге. Побочные эффекты включают головную боль, тошноту, головокружение, утомляемость, сухость во рту и запор, но эти эффекты обычно со временем разрешаются. Беременным женщинам не следует принимать лоркасерин. Люди, принимающие лоркасерин, не должны принимать некоторые антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина, а также ингибиторы моноаминоксидазы).
Налтрексон в комбинации с бупропионом доступен только по рецепту. Он помогает людям сбросить вес при применении в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Сам по себе налтрексон применяется для блокирования эффектов опиоидов и помогает алкоголикам бросить пить. Налтрексон также может помочь ограничить чувство голода. Сам по себе бупропион применяется для лечения депрессии и помогает курильщикам бросить курить. Бупропион также может снижать аппетит. Побочные эффекты комбинированного препарата включают повышенное артериальное давление, тошноту, рвоту и головную боль. Люди с неконтролируемым повышенным артериальным давлением, с анамнезом судорожных припадков или судорожного расстройства не должны принимать этот лекарственный препарат.
Лираглутид применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа. Лираглутид действует, замедляя прохождение пищи из желудка. Этот препарат следует вводить с помощью инъекции. Его побочные эффекты включают головную боль, диарею, тошноту, рвоту, воспаление поджелудочной железы (панкреатит) и низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Люди с медуллярной карциномой щитовидной железы не должны принимать лираглутид.
Семаглутид — это инъекционный лекарственный препарат, используемый для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Семаглутид помогает поджелудочной железе высвобождать необходимое количество инсулина и подавляет аппетит. Как и в случае с лираглутидом, к наиболее распространенным побочным эффектам семаглутида относятся тошнота и диарея. Семаглутид не следует использовать людям, у которых был медуллярный рак щитовидной железы (или если он был у их родственников). Кроме того, семаглутид не следует применять людям с заболеванием эндокринной системы, называемым синдромом множественной эндокринной неоплазии 2-го типа (MEN 2).
Тирзепатид используется для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он может вызывать значительную и устойчивую потерю массы тела у взрослых, не страдающих сахарным диабетом. Он также снижает риск сердечных и эндокринных заболеваний. Тирзепатид еще не одобрен для лечения ожирения, но его одобрение ожидается в ближайшем будущем. Возможные побочные эффекты включают панкреатит, низкий уровень сахара в крови и опухоли щитовидной железы. Его нельзя принимать людям со множественной эндокринной неоплазией 2-го типа.
Утверждается, что некоторые отпускаемые без рецепта диетические средства, включая лекарственные растения, способствуют снижению веса, повышая скорость обмена веществ или усиливая чувство насыщения. Эффективность этих добавок не доказана; они могут содержать вредные добавки или стимуляторы (такие как эфедра, кофеин, гуарана и фенилпропаноламин), и их следует избегать.
Ожирение у пожилых людей
В Соединенных Штатах Америки увеличивается процент пожилых людей, страдающих ожирением. Ожирение у пожилых людей является поводом для беспокойства, потому что избыточный вес повышает риск возникновения некоторых проблем со здоровьем, которые становятся все более распространенными по мере старения: сахарный диабет, онкологические заболевания, отклонение от нормы уровня жиров (липидов) в крови (дислипидемия), повышенное артериальное давление, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и болезни суставов.
Увеличению массы тела способствуют некоторые возрастные изменения:
Снижение физической активности. Некоторые причины снижения физической активности связаны со старением. К ним относятся выход на пенсию, физическая неспособность выполнять физические упражнения, появление нарушений, из-за которых движение причиняет боль (например, артрит), и проблемы с равновесием. Существуют и другие факторы, ограничивающие физическую активность. Например, люди не хотят ходить пешком из-за отсутствия тротуаров, наличия слишком интенсивного движения транспорта или опасений по поводу безопасности.
Потеря мышечной ткани: Мышечная ткань теряется отчасти потому, что снижается уровень гормона роста и половых гормонов (эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин). Но основной причиной потери мышечной массы у пожилых людей является отсутствие физической нагрузки. Чем меньше у человека мышечная масса, тем меньше калорий сжигает организм в состоянии покоя и тем легче набирается вес.
Увеличение количества жира в организме. Когда количество мышечной ткани сокращается, увеличивается процентная доля жира в организме. Жировая ткань сжигает меньше калорий. Кроме того, более высокий процент жира означает, что пожилые люди с нормальным индексом массы тела (ИМТ), который учитывает только массу тела и рост, возможно, в большей степени подвержены риску возникновения проблем со здоровьем, связанных с весом. Окружность талии лучше помогает спрогнозировать риски для здоровья у пожилых людей, чем ИМТ.
Перемещение жира, содержащегося в организме, в область талии. В процессе старения содержащийся в организме жир перемещается в область талии. Жир, который накапливается вокруг талии и на животе (в противоположность жиру на ягодицах и бедрах), увеличивает риск проблем со здоровьем, таких как повышенное артериальное давление, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
Пожилым людям, которым необходимо сбросить вес, врачи рекомендуют увеличить физическую нагрузку и изменить диету. Физическая нагрузка повышает силу мышц, выносливость, улучшает общее самочувствие и снижает риск развития таких хронических заболеваний, как сахарный диабет. Физическая нагрузка должна включать силовые упражнения и упражнения на выносливость.
Пожилые люди больше подвергаются риску недостаточности питания, чем молодые люди. Поэтому, пытаясь похудеть, они должны следить за тем, чтобы их рацион питания был здоровым и сбалансированным.
Действие лекарственных препаратов для снижения веса у пожилых людей не изучалось, и риски могут перевешивать пользу. Тем не менее, орлистат может быть полезен пожилым людям с сахарным диабетом или повышенным артериальным давлением, которые страдают избыточным весом или ожирением. Было показано, что хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия) является безопасным и эффективным методом лечения у пожилых людей с хорошо сохранившейся функцией.
Противоречивым является вопрос о том, связано ли снижение массы тела у пожилых людей с риском для здоровья. Врачи помогают пожилым людям разработать стратегии снижения веса с учетом их индивидуальных обстоятельств. Пожилые людям рекомендуется снижать весь под наблюдением врача.