Симптомы

Компьютерная томография (КТ)

У людей, страдающих от почечной колики, обычно подозревают наличие камней. Иногда врачи подозревают наличие камней у людей, у которых болит спина и паховая область, или есть боль в области половых органов без очевидной причины. Диагноз подтверждает обнаружение в моче крови, но не любые камни являются причиной появления крови в моче. В некоторых случаях симптомы и результаты физикального обследования настолько характерны, что не требуется никаких дополнительных анализов, в частности, у людей, у которых ранее были камни в мочевыводящих путях. Тем не менее, большинство людей испытывают такую сильную боль, и у них присутствуют симптомы и признаки, которые повышают вероятность наличия других причин боли, что необходимо выполнить анализы для исключения этих посторонних причин. Врачам необходимо провести различие между камнями и другими возможными причинами сильной боли в животе, включая:

Наиболее эффективной диагностической процедурой обычно является геликальная (другое название — спиральная) КТ, которая проводится без применения рентгеноконтрастного средства. При помощи КТ можно обнаружить камень, а также увидеть, в какой степени камень блокирует мочевыводящие пути. При помощи КТ может также обнаружить другие заболевания, которые могут причинять боль, подобную боли, причиняемой камнями. Основным недостатком КТ является то, что при ее использовании люди подвергаются радиации. Тем не менее, этот риск кажется целесообразным при подозрении на возможное серьезное расстройство, которое будет обнаружено при КТ, например, аневризма аорты или аппендицит. В настоящее время широко используются новые, усовершенствованные аппараты и методы КТ, которые ограничивают дозу радиоактивного облучения.

Ультразвуковое исследование является альтернативой КТ и не подвергает людей радиоактивному облучению. Однако в сравнении с КТ ультразвуковое исследование чаще всего не обнаруживает мелкие камни (особенно, если они находятся в мочеточнике), точное местонахождение закупорки мочевыводящих путей и другие серьезные расстройства, которые могут быть причиной возникновения симптомов.

Знаете ли Вы, что...

При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости люди получают гораздо меньше радиации, чем при КТ, но рентгенологическое исследование является гораздо менее точным методом для диагностики камней и может показать только кальциевые камни. Когда врачи подозревают наличие у человека кальциевого камня, рентгенологическое исследование является альтернативным средством подтверждения наличия камня или определения того, насколько далеко камень продвинулся по мочеточнику.

Экскреторная урография (ранее называлась внутривенной урографией или внутривенной пиелографией) представляет собой серию рентгеновских снимков, сделанных после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества. При этом обследовании можно обнаружить камни и точно определить, в какой степени они блокируют мочевыводящие пути, но это требует много времени, а также есть риски негативного воздействия контрастного вещества (например, аллергическая реакция или усугубление почечной недостаточности). Врачи редко применяют экскреторную урографию для диагностики камней, если есть возможность провести КТ или ультразвуковое исследование.

Как правило, выполняется общий анализ мочи. Этот анализ может показать наличие крови или гноя в моче как при наличии, так и при отсутствии симптомов.