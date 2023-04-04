Камни в мочевыводящих путях

Камни (конкременты) — это твердые образования, которые могут появиться в мочевыводящих путях, вызывая боль, кровотечение или инфекцию, либо могут заблокировать отток мочи.
Крошечные камни могут не вызывать никаких симптомов, но крупные камни могут причинять мучительную боль между ребрами и бедрами в спине.
Как правило, для диагностики наличия камней выполняется визуализационное обследование и анализ мочи.
Иногда образование камней можно предотвратить, изменив питание или увеличив потребление жидкости.
Камни, которые не выходят самостоятельно, удаляются с помощью литотрипсии (использование ударных волн для разрушения этих камней) или метода эндоскопии (использование специализированных инструментов для осмотра внутренних органов и приведения вмешательств на них).
Камни мочевыводящих путей формируются в почке и могут проходить в мочеточник или мочевой пузырь. В зависимости от местонахождения камня, его называют камнем в почках, мочеточниковым камнем или камнем мочевого пузыря. Процесс образования камней называется мочекаменной болезнью, почечнокаменной болезнью или нефролитиазом.
Мочевыводящие пути
Каждый год примерно 1 из 1000 взрослых в Соединенных Штатах Америки госпитализируют по причине камней в мочевыводящих путях. Камни чаще встречаются у людей среднего возраста и пожилых людей. Камни бывают разных размеров — от слишком маленьких, которые невозможно рассмотреть невооруженным глазом, до 2,5 сантиметра и более в диаметре. Большой камень, так называемый «коралловидный» или «олений рог» (из-за его многочисленных отростков, которые напоминают рога оленя), может заполнить почти всю почечную лоханку (центральная накопительная камера почки) и канальцы, которые отводят в нее жидкость (почечные чашки).
Внутреннее строение почек
Если в моче, которая скапливается над образовавшейся закупоркой, оказались бактерии, то может возникнуть инфекция мочевыводящих путей. Когда камни блокируют мочевыводящие пути в течение длительного времени, моча скапливается в канальцах внутри почки, создавая избыточное давление, которое может растягивать почку (гидронефроз) и в конечном итоге привести к ее повреждению.
Типы камней
Камни состоят из минералов, растворенных в моче, из которых образуются кристаллы. Иногда кристаллы увеличиваются до размеров камней. Около 85 % камней состоят из кальция, а остальные камни состоят из различных веществ, в том числе из мочевой кислоты, цистина или струвита. Смешанные камни (смесь магния, аммония и фосфатов) еще называют инфицированными камнями, поскольку они образуются только в инфицированной моче.
Причины камней мочевыводящих путей
Камни могут образовываться из-за того, что моча становится слишком насыщенной солями, или потому, что в моче отсутствуют нормальные ингибиторы камнеобразования. Таким ингибитором является цитрат, поскольку он в нормальных условиях связывается с кальцием, обычно участвующим в образовании камней.
Камни чаще встречаются у людей с определенными нарушениями (например, гиперпаратиреоз, обезвоживание и почечный канальцевый ацидоз), а также у людей, чей рацион содержит очень много белка животного происхождения или витамина С, или которые потребляют недостаточное количество воды или кальция. У людей, в семейном анамнезе которых были случаи образования камней, скорее всего, будут присутствовать кальциевые камни, а также они будут у них появляться чаще. Люди, которые перенесли хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия), также имеют повышенный риск камнеобразования.
В редких случаях причиной появления камней становятся лекарственные препараты (в том числе индинавир) и вещества в рационе (например, меламин).
Симптомы камней мочевыводящих путей
Камни, особенно крошечные, могут не вызывать никаких симптомов. Камни в мочевом пузыре могут причинять боль в нижней части живота. Камни, которые вызывают непроходимость мочеточника, почечной лоханки или дренажного канальца почки, могут вызвать боль в спине или почечную колику. Почечная колика характеризуется мучительной периодической болью, обычно в области между ребрами и бедром с одной стороны, которая распространяется по всему животу и часто доходит до области гениталий. Боль, как правило, является приступообразной, постепенно достигая максимальной интенсивности, затем постепенно исчезая, в течение около 20–60 минут. Боль может отдаваться до нижней части живота к паховой области, яичкам или вульве.
Другие симптомы включают тошноту и рвоту, беспокойство, потливость, а также кровь и камень или фрагмент камня в моче. У человека могут возникать частые позывы к мочеиспусканию, в частности, когда камень проходит по мочеточнику. Иногда возникают озноб, повышение температуры, жжение или боли во время мочеиспускания, мутная, дурно пахнущая моча или отек стенки живота.
Диагностика камней мочевыводящих путей
Симптомы
Компьютерная томография (КТ)
У людей, страдающих от почечной колики, обычно подозревают наличие камней. Иногда врачи подозревают наличие камней у людей, у которых болит спина и паховая область, или есть боль в области половых органов без очевидной причины. Диагноз подтверждает обнаружение в моче крови, но не любые камни являются причиной появления крови в моче. В некоторых случаях симптомы и результаты физикального обследования настолько характерны, что не требуется никаких дополнительных анализов, в частности, у людей, у которых ранее были камни в мочевыводящих путях. Тем не менее, большинство людей испытывают такую сильную боль, и у них присутствуют симптомы и признаки, которые повышают вероятность наличия других причин боли, что необходимо выполнить анализы для исключения этих посторонних причин. Врачам необходимо провести различие между камнями и другими возможными причинами сильной боли в животе, включая:
Перитонит, который может быть вызван аппендицитом, внематочной беременностью или воспалительными заболеваниями органов малого таза
Острое воспаление желчного пузыря (холецистит)
Наиболее эффективной диагностической процедурой обычно является геликальная (другое название — спиральная) КТ, которая проводится без применения рентгеноконтрастного средства. При помощи КТ можно обнаружить камень, а также увидеть, в какой степени камень блокирует мочевыводящие пути. При помощи КТ может также обнаружить другие заболевания, которые могут причинять боль, подобную боли, причиняемой камнями. Основным недостатком КТ является то, что при ее использовании люди подвергаются радиации. Тем не менее, этот риск кажется целесообразным при подозрении на возможное серьезное расстройство, которое будет обнаружено при КТ, например, аневризма аорты или аппендицит. В настоящее время широко используются новые, усовершенствованные аппараты и методы КТ, которые ограничивают дозу радиоактивного облучения.
Ультразвуковое исследование является альтернативой КТ и не подвергает людей радиоактивному облучению. Однако в сравнении с КТ ультразвуковое исследование чаще всего не обнаруживает мелкие камни (особенно, если они находятся в мочеточнике), точное местонахождение закупорки мочевыводящих путей и другие серьезные расстройства, которые могут быть причиной возникновения симптомов.
Знаете ли Вы, что...
При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости люди получают гораздо меньше радиации, чем при КТ, но рентгенологическое исследование является гораздо менее точным методом для диагностики камней и может показать только кальциевые камни. Когда врачи подозревают наличие у человека кальциевого камня, рентгенологическое исследование является альтернативным средством подтверждения наличия камня или определения того, насколько далеко камень продвинулся по мочеточнику.
Экскреторная урография (ранее называлась внутривенной урографией или внутривенной пиелографией) представляет собой серию рентгеновских снимков, сделанных после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества. При этом обследовании можно обнаружить камни и точно определить, в какой степени они блокируют мочевыводящие пути, но это требует много времени, а также есть риски негативного воздействия контрастного вещества (например, аллергическая реакция или усугубление почечной недостаточности). Врачи редко применяют экскреторную урографию для диагностики камней, если есть возможность провести КТ или ультразвуковое исследование.
Как правило, выполняется общий анализ мочи. Этот анализ может показать наличие крови или гноя в моче как при наличии, так и при отсутствии симптомов.
Определение типа камня
Больным с камнями часто проводят анализы для определения типа камней. Таким больным следует попробовать собрать камни, которые выходят с мочой. Камни можно собрать, процедив всю мочу через бумагу или сетчатый фильтр. Обнаруженные камни можно подвергнуть анализу. В зависимости от типа камня, для измерения уровня кальция, мочевой кислоты, гормонов и других веществ, которые могут повышать риск образования камней, могут потребоваться анализы мочи и крови.
Лечение камней мочевыводящих путей
Для облегчения боли — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или в случае необходимости опиоиды
В некоторых случаях — удаление камня
Обычно нет необходимости лечить небольшие камни, которые не являются причиной симптомов, закупорки мочевыводящих путей или инфекции, при этом они часто самостоятельно выходят из организма. Крупные камни (диаметром свыше 5 мм) и камни, расположенные ближе к почке, вряд ли выйдут из организма самостоятельно.
Обезболивание
Боль при почечной колике можно уменьшить приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При сильной боли иногда требуются опиоиды.
Методы выведения камней
Чтобы вывести камни из организма, рекомендуется потреблять много жидкости или вводить большое количество жидкости внутривенно, но не ясно, является ли такой подход полезным. Выходу камней могут способствовать альфа-адреноблокаторы (тамсулозин). После выхода камня не требуется никакого другого экстренного лечения.
Процедуры обхода камней
Иногда при тяжелой степени закупорки врачи вводят временную трубочку (стент) в мочеточник, чтобы обойти блокирующий камень. Врачи вводят в мочевой пузырь телескопическое устройство для осмотра (цистоскоп, разновидность эндоскопа) и проводят через цистоскоп в отверстие мочеточника стент. Стент проталкивается вверх мимо блокирующего камня. Стент остается на месте до тех пор, пока камень не будет удален (например, с помощью хирургического вмешательства).
В противном случае врачи могут удалить жидкость за закупоркой, вставив дренажную трубку через кожу в почку (нефростомия).
Удаление камня
Во многих случаях, чтобы раздробить камень диаметром не более 1 сантиметра в почечной лоханке или верхней части мочеточника, может использоваться ударно-волновая литотрипсия. В ходе этой процедуры камень разбивают ударные волны, направленные на тело с помощью генератора звуковых волн. Кусочки камня затем выходят с мочой.
Чтобы удалить небольшие камни в нижней части мочеточника, в мочеиспускательный канал, далее через мочевой пузырь и вверх в мочеточник можно ввести уретероскоп (небольшой оптический прибор, представляющий собой разновидность эндоскопа). В некоторых случаях уретроскоп также можно использовать с устройством для дробления камней на мелкие кусочки, которые можно удалить при помощи уретроскопа или которые выходят вместе с мочой (процедура называется интракорпоральная литотрипсия). Чаще всего применяется гольмиевая лазерная литотрипсия. В ходе этой процедуры для дробления камня используется лазер.
Для удаления некоторых более крупных камней в почках может использоваться чрескожная нефролитотомия. При чрескожной нефролитотомии врачи делают маленький разрез на спине пациента и затем вставляют в почку телескопическую обзорную трубку (которая называется «нефроскоп», разновидность эндоскопа). Чтобы раздробить камень на более мелкие фрагменты и затем удалить эти фрагменты (нефролитотрипсия) врачи через нефроскоп вставляют зонд.
Ощелачивание мочи (например, с помощью калия цитрата, который принимают перорально в течение 4–6 месяцев) в некоторых случаях может привести к постепенному растворению мочекислых камней. Другие типы камней таким способом не растворяются.
Более крупные камни, которые вызывают непроходимость, иногда следует удалять хирургическим путем.
Для удаления камней струвитного типа обычно используется эндоскопическое хирургическое вмешательство. Антибиотики не помогают при лечении инфекций мочевыводящих путей, пока не будут полностью удалены инфицированные камни.
Стентирование мочеточника — это установка мягкой полой трубки, способствующей оттоку мочи из почек в мочевой пузырь. Стент мочеточника может быть необходим в течение недели или двух после процедуры удаления камня. Раздражение, вызванное камнем или процедурой удаления, может вызвать воспаление мочеточника. Стент помогает воспалению разрешиться.
Удаление камня при помощи звуковых волн
Камни в почках иногда можно разбить при помощи звуковых волн, испускаемых литотриптором в ходе процедуры, которая называется «дистанционная ударно-волновая литотрипсия» (УВЛ).
После обнаружения камня при помощи ультразвукового устройства или флюороскопа литотриптор помещают на спину, и звуковые волны направляют на камень, разрушая его. Затем человек пьет жидкость для вымывания кусочков камня из почки вместе с мочой.
Иногда после процедуры в моче появляется кровь или на животе возникают кровоподтеки, но серьезные проблемы возникают редко.
Профилактика камней мочевыводящих путей
У человека, у которого впервые вышел кальциевый камень, вероятность образования еще одного камня составляет около 15 % в течение 1 года, 40 % в течение 5 лет и 80 % в течение 10 лет. Меры по профилактике образования новых камней бывают разные, в зависимости от состава существующих камней.
Для профилактики образования камней любого типа рекомендуется выпивать большое количество жидкости (от 8 до 10 стаканов объемом 300 миллилитров в день). Люди должны выпивать достаточное количество жидкости, чтобы выделять более 2 литров мочи в день. Другие меры профилактики в некоторой степени зависят от типа камня.
Кальциевые камни
У людей с кальциевыми камнями может возникнуть состояние, которое называется гиперкальциурия, при котором избыток кальция выводится с мочой. Для этих людей меры по снижению количества кальция в моче могут помочь предотвратить образование новых камней. Одной из таких мер является диета с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия. Количество кальция в рационе должно быть почти нормальным — от 1000 до 1500 миллиграмм в сутки (примерно 2–3 порции молочных продуктов в сутки). Риск образования нового камня в действительности выше, если в рационе содержится недостаточное количество кальция, поэтому не следует пытаться исключить кальций из своего рациона. Тем не менее, может потребоваться избегать источников избыточного кальция (например, антацидов, содержащих кальций).
Тиазидные диуретики (хлорталидон, индапамид) также снижают концентрацию кальция в моче у таких людей. Для повышения низкого уровня цитрата (вещества, которое ингибирует образование кальциевого камня) в моче врач может назначить калия цитрат. Ограничение потребления животного белка может способствовать уменьшению содержания кальция в моче, а также снижению риска образования камней у многих людей с кальциевыми камнями.
Высокий уровень оксалатов в моче, который способствует образованию кальциевых камней, может возникнуть в результате избыточного потребления продуктов с высоким содержанием оксалата, например, ревеня, шпината, какао, орехов, перца и чая, или результатом определенных кишечных расстройств (в том числе некоторых видов хирургического вмешательства для снижения массы тела). Цитрат кальция, холестирамин и рацион с малым содержанием жиров и продуктов, содержащих оксалаты, может способствовать уменьшению уровня оксалатов в моче у некоторых людей. Пиридоксин (витамин В6) уменьшает количество оксалатов, образующихся в организме.
В редких случаях, когда кальциевые камни появляются в результате гиперпаратиреоза, саркоидоза, токсичного воздействия витамина D, почечного канальцевого ацидоза или онкологических заболеваний, необходимо лечить основное заболевание.
Знаете ли Вы, что...
Мочекислые камни
Причиной образования мочекислых камней почти всегда является повышенный уровень кислоты в моче. Калия цитрат следует назначать всем, у кого присутствуют мочекислые камни, чтобы создать в моче щелочную среду и нейтрализовать высокий уровень кислоты, приводящий к образованию мочекислых камней. В отдельных случаях для снижения уровня мочевой кислоты в моче может применяться диета с низким содержанием животных белков или аллопуринол. Кроме того, очень важно потреблять большое количество жидкости.
Цистиновые камни
При наличии камней, образованных из цистина, необходимо поддерживать низкие уровни цистина в моче путем потребления большого количество жидкости, а иногда приемом альфа-меркаптопропионилглицина (тиопронина) или пеницилламина.
Смешанные камни
Людям, у которых периодически появляются смешанные камни, может потребоваться постоянно принимать антибиотики для профилактики инфекции мочевыводящих путей. Ацетогидроксамовая кислота также помогает людям со смешанными камнями.