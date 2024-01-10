Инфекция почек

Пиелонефрит чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Кишечная палочка Escherichia coli, бактерия, которая обычно находится в толстой кишке, вызывает около 90 % случаев пиелонефрита среди пациентов, которые не госпитализированы или живут в доме престарелых. Инфекции обычно поднимаются из области гениталий через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и по мочеточникам в почки. У человека со здоровыми мочевыводящими путями инфекция, как правило, лишена возможности продвигаться вверх по мочеточникам в почки, так как поток мочи выводит микроорганизмы, а мочеточники закрываются при входе в мочевой пузырь. Однако любое физическое препятствие (обструкция) оттоку мочи, например, структурные аномалии, камни в почках или увеличенная предстательная железа, либо обратный ток (рефлюкс) мочи из мочевого пузыря в мочеточники увеличивает вероятность развития пиелонефрита.

Риск пиелонефрита увеличивается во время беременности. Во время беременности увеличенная матка оказывает давление на мочеточники, что частично препятствует нормальному нисходящему оттоку мочи. Беременность также повышает риск обратного потока мочи в мочеточники (рефлюкса), вызывая их расширение и уменьшение мышечных сокращений, способствующих движению мочи вниз по мочеточникам в мочевой пузырь.

Примерно в 5 % случаев инфекции переносятся в почки из других частей организма через кровоток. Например, стафилококковая кожная инфекция может переноситься в почки через кровь.

Риск и степень тяжести пиелонефрита увеличиваются у пациентов с сахарным диабетом или ослабленной иммунной системой (что снижает способность организма бороться с инфекцией). Пиелонефрит обычно вызывается бактериями. В редких случаях причиной может быть туберкулез (редкая бактериальная причина пиелонефрита), грибковые инфекции и вирусы.

У некоторых пациентов развиваются продолжительные инфекции (хронический пиелонефрит). Почти все они имеют серьезные первопричинные аномалии, такие как непроходимость мочевыводящих путей, крупные камни в почках, которые не удаляются, или чаще рефлюкс мочи из мочевого пузыря в мочеточники (что происходит в основном у маленьких детей). Хронический пиелонефрит может вызвать попадание бактерий в кровоток, что иногда приводит к инфицированию противоположной почки или другого органа. Иногда хронический пиелонефрит в конечном итоге может серьезно повредить почки.