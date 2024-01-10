Инфекция почек

Пиелонефрит является бактериальной инфекцией одной или обеих почек.
Инфекция может распространиться по мочевыводящим путям до почек, или, в редких случаях, почки могут быть инфицированы бактериями из кровотока.
В качестве симптомов могут наблюдаться озноб, лихорадка, боль в спине, тошнота и рвота.
Если врачи подозревают наличие пиелонефрита, проводятся анализы мочи и иногда крови, а также визуализирующие исследования.
Для лечения инфекции обычно дают антибиотики.
(См. также Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей [ИМП]).
Причины инфекции почек
Пиелонефрит чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Кишечная палочка Escherichia coli, бактерия, которая обычно находится в толстой кишке, вызывает около 90 % случаев пиелонефрита среди пациентов, которые не госпитализированы или живут в доме престарелых. Инфекции обычно поднимаются из области гениталий через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и по мочеточникам в почки. У человека со здоровыми мочевыводящими путями инфекция, как правило, лишена возможности продвигаться вверх по мочеточникам в почки, так как поток мочи выводит микроорганизмы, а мочеточники закрываются при входе в мочевой пузырь. Однако любое физическое препятствие (обструкция) оттоку мочи, например, структурные аномалии, камни в почках или увеличенная предстательная железа, либо обратный ток (рефлюкс) мочи из мочевого пузыря в мочеточники увеличивает вероятность развития пиелонефрита.
Риск пиелонефрита увеличивается во время беременности. Во время беременности увеличенная матка оказывает давление на мочеточники, что частично препятствует нормальному нисходящему оттоку мочи. Беременность также повышает риск обратного потока мочи в мочеточники (рефлюкса), вызывая их расширение и уменьшение мышечных сокращений, способствующих движению мочи вниз по мочеточникам в мочевой пузырь.
Примерно в 5 % случаев инфекции переносятся в почки из других частей организма через кровоток. Например, стафилококковая кожная инфекция может переноситься в почки через кровь.
Риск и степень тяжести пиелонефрита увеличиваются у пациентов с сахарным диабетом или ослабленной иммунной системой (что снижает способность организма бороться с инфекцией). Пиелонефрит обычно вызывается бактериями. В редких случаях причиной может быть туберкулез (редкая бактериальная причина пиелонефрита), грибковые инфекции и вирусы.
У некоторых пациентов развиваются продолжительные инфекции (хронический пиелонефрит). Почти все они имеют серьезные первопричинные аномалии, такие как непроходимость мочевыводящих путей, крупные камни в почках, которые не удаляются, или чаще рефлюкс мочи из мочевого пузыря в мочеточники (что происходит в основном у маленьких детей). Хронический пиелонефрит может вызвать попадание бактерий в кровоток, что иногда приводит к инфицированию противоположной почки или другого органа. Иногда хронический пиелонефрит в конечном итоге может серьезно повредить почки.
Симптомы инфекции почек
Симптомы пиелонефрита зачастую начинаются внезапно с озноба, лихорадки, боли в нижней части спины с обеих сторон, тошноты и рвоты.
Около трети пациентов с пиелонефритом также имеют симптомы цистита (инфекции мочевого пузыря), включая частое болезненное мочеиспускание. Одна или обе почки могут быть увеличенными и болезненными, может отмечаться болезненность при пальпации в пояснице с пораженной стороны. Иногда сильно сокращаются мышцы живота. Раздражение от инфекции или прохождения камня в почках (при наличии такового) может вызвать спазмы мочеточников. Если происходит спазм мочеточников, пациенты могут испытывать приступы острой боли (почечная колика). У детей симптомы инфекции почек часто незначительны и распознать их труднее. У пожилых людей пиелонефрит может не вызывать никаких симптомов, которые указывают на проблему в мочевыводящих путях. Вместо этого у пожилых людей может быть снижение психической функции (делирий или дезориентация), повышение температуры или инфекция кровотока (сепсис).
При хроническом пиелонефрите боль может быть неопределенной, лихорадка может появляться и исчезать или ее может не быть вовсе.
Диагностика инфекции почек
Общий анализ мочи
Бактериологическое исследование мочи
Иногда визуализирующие исследования
Типичные симптомы пиелонефрита приводят к тому, что врачи проводят 2 общих лабораторных исследования, чтобы определить, инфицированы ли почки (см. также Общий анализ мочи и посев мочи):
Изучение образца мочи под микроскопом с целью подсчета количества эритроцитов, лейкоцитов и бактерий
Посев мочи, в ходе которого бактерии из образца мочи выращивают в лаборатории для определения количества и вида бактерий
Чтобы проверить наличие повышенного числа лейкоцитов (что дает основания заподозрить инфекцию), бактерий в крови или поражения почки, можно сделать анализы крови.
Визуализирующие исследования проводятся:
Людям с сильной болью в спине (типичной для почечных колик)
Людям, которые не реагируют на лечение антибиотиками в течение 72 часов
Людям, у которых симптомы возвращаются вскоре после окончания лечения антибиотиками
Людям с длительным или рецидивирующим пиелонефритом
Людям, у которых результаты анализа крови указывают на повреждение почек
Мужчинам (поскольку у них редко развивается пиелонефрит)
Ультразвуковое исследование или спиральная компьютерная томография (КТ), проводящаяся в таких ситуациях, может выявить камни в почках, структурные аномалии и другие причины обструкции мочевыводящих путей.
Профилактика инфекции почек
Антибиотики
В некоторых случаях хирургическое вмешательство (для коррекции патологии мочевыводящих путей)
При первом подозрении на пиелонефрит лечение антибиотиками начинается сразу же после взятия образцов для лабораторных исследований. Выбор антибиотика или его дозировка могут быть изменены на основании результатов лабораторных исследований (включая результаты посева), состояния пациента, чувствительности бактерий, распространенных в сообществе, к распространенным антибиотикам (и к каким именно антибиотикам) и от того, появилась ли инфекция в больнице, где бактерии имеют тенденцию быть более устойчивыми к антибиотикам. Другие факторы, которые могут повлиять на выбор или дозу антибиотика, включают наличие у человека ослабленной иммунной системы и аномалий мочевыводящих путей (таких как обструкция).
Амбулаторное лечение антибиотиками, назначенными перорально, как правило, эффективно, если у пациента:
нет тошноты или рвоты;
нет признаков обезвоживания;
нет никаких других заболеваний, которые ослабляют иммунную систему, например, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета или СПИДа;
нет никаких признаков очень тяжелой инфекции, например, сниженного артериального давления или спутанности сознания;
присутствует боль, которая контролируется болеутоляющими препаратами, принимаемыми перорально.
В противном случае пациент обычно проходит лечение в стационарном отделении больницы. Если необходима госпитализация и антибиотики, то их вводят внутривенно в течение 1–2 дней, затем обычно переходят на пероральный прием.
Терапия пиелонефрита антибиотиками проводится в течение 5–14 дней, чтобы инфекция не появилась повторно. Однако у мужчин, у которых причиной инфекции является простатит, трудно поддающийся излечению, антибиотикотерапия может продолжаться до 6 недель. Последний образец мочи обычно берут вскоре после окончания лечения антибиотиками, чтобы убедиться, что инфекция была вылечена.
Хирургическое вмешательство необходимо только в редких случаях, если анализы показывают, что что-то хронически блокирует мочевыводящие пути, например, структурные аномалии или камень особенно больших размеров. Удаление инфицированной почки также может быть необходимо пациентам с хроническим пиелонефритом, которым будет проведена трансплантация почки. Распространение инфекции в пересаженную почку особенно опасно, поскольку пациент принимает иммунодепрессанты, которые препятствуют отторжению пересаженной почки и ослабляют способность организма бороться с инфекцией.
Прогноз при инфекции почек
В большинстве случаев больные полностью выздоравливают. Задержка выздоровления и вероятность осложнений выше, если человек нуждается в госпитализации, инфицирующий микроорганизм устойчив к наиболее часто используемым антибиотикам, или у человека есть заболевание, ослабляющее иммунную систему (например, некоторые онкологические заболевания, сахарный диабет или СПИД), или камни в почках.
Профилактика инфекции почек
Пациентам с частыми эпизодами пиелонефрита или с рецидивом инфекции после лечения антибиотиками рекомендуется длительный прием небольшой дозы антибиотика для профилактики рецидива инфекции. Идеальная продолжительность такой терапии неизвестна. Если после прекращения приема антибиотика инфекция возвращается, профилактическое лечение может быть продолжено на неопределенный срок. Если женщина детородного возраста принимает антибиотик, она должна пользоваться средствами контрацепции или проконсультироваться с врачом о возможности приема антибиотика, который разрешен для беременных, если она забеременела.