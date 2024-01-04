Взятие образцов и клеток

Биопсия почек (во время которой берется и исследуется под микроскопом образец почечной ткани) в основном используется для диагностирования нарушений, оказывающих воздействие на специальные кровеносные сосуды почек (клубочки) и канальцы, а также для выявления необычных причин острого повреждения почек. Нередко выполняют биопсию пересаженной почки, чтобы выявить признаки отторжения.

При выполнении биопсии почки человек ложится лицом вниз, и в кожу и мышцы спины над почкой вводится местное обезболивающее средство. Чтобы определить расположение отдела почки, в котором находятся клубочки, и избежать повреждения больших кровеносных сосудов используется ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ). Через кожу в почку вводится биопсийная игла.

Эта процедура обычно не проводится у людей с неконтролируемым повышенным артериальным давлением, нарушениями свертываемости крови, активной инфекцией мочевыводящих путей или с одной почкой (за исключением пересаженной почки). Осложнения заключаются в кровотечении вокруг почки с попаданием крови в мочу, а также в образовании мелких артериовенозных фистул (атипичные связи между очень мелкими артериями и венами) в пределах почки.