Взятие образцов и клеток

При обследовании людей с подозрением на болезнь почек и мочевыводящих путей также используются биоптаты из конкретного отдела мочевыводящих путей и образцы клеток. (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).
Биопсия почек
Биопсия почек (во время которой берется и исследуется под микроскопом образец почечной ткани) в основном используется для диагностирования нарушений, оказывающих воздействие на специальные кровеносные сосуды почек (клубочки) и канальцы, а также для выявления необычных причин острого повреждения почек. Нередко выполняют биопсию пересаженной почки, чтобы выявить признаки отторжения.
При выполнении биопсии почки человек ложится лицом вниз, и в кожу и мышцы спины над почкой вводится местное обезболивающее средство. Чтобы определить расположение отдела почки, в котором находятся клубочки, и избежать повреждения больших кровеносных сосудов используется ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ). Через кожу в почку вводится биопсийная игла.
Эта процедура обычно не проводится у людей с неконтролируемым повышенным артериальным давлением, нарушениями свертываемости крови, активной инфекцией мочевыводящих путей или с одной почкой (за исключением пересаженной почки). Осложнения заключаются в кровотечении вокруг почки с попаданием крови в мочу, а также в образовании мелких артериовенозных фистул (атипичные связи между очень мелкими артериями и венами) в пределах почки.
Биопсия мочевого пузыря
Биопсия мочевого пузыря чаще всего выполняется для диагностики рака мочевого пузыря. Иногда биопсия мочевого пузыря выполняется для диагностики других заболеваний, в том числе интерстициального цистита и иногда для диагностики таких инфекций, как шистосомоз. Иногда врачи используют биопсию мочевого пузыря для оценки того, как пациент отвечает на лечение (называется «наблюдением»). У людей с нарушениями свертываемости крови (например, гемофилией) биопсия мочевого пузыря обычно не проводится или проводится только с соблюдением особых мер предосторожности. Если человек страдает инфекцией мочевыводящих путей, биопсия мочевого пузыря обычно не проводится до излечения инфекции.
Биопсия может быть проведена в кабинете врача под местной анестезией или в операционной больницы под общей анестезией. Если удаляется большое количество ткани, или если присутствует риск кровотечения после процедуры, в мочевом пузыре может быть оставлена дренажная трубка (катетер), чтобы отводить кровь и сгустки крови, предотвращая тем самым закупорку мочеиспускательного канала.
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстательной железы является единственным точным методом, обычно используемым для диагностики рака предстательной железы (который подозревается, например, если у мужчины обнаружен высокий уровень простатспецифического антигена, или если врач прощупывает узелки во время ректального обследования). Серьезные осложнения при биопсии предстательной железы встречаются редко. К ним относятся обильное кровотечение из прямой кишки и системная инфекция. Поэтому биопсия предстательной железы не проводится, если мужчина страдает нарушением свертываемости крови или инфекцией мочевыводящих путей. Перед проведением процедуры мужчина должен прекратить прием лекарственных препаратов, которые влияют на свертывание крови (в том числе аспирина).
Некоторые врачи в течение определенного времени до и после биопсии назначают пероральные или инъекционные антибиотики, а некоторые рекомендуют перед биопсией сделать клизму. Чтобы получить изображения предстательной железы, которые помогают контролировать введение биопсийной иглы, врачи вводят в прямую кишку ультразвуковой зонд. Обычно врачи выполняют пациенту местную анестезию или седацию, а затем через ультразвуковой зонд вводят в предстательную железу иглу и берут много образцов ткани. Затем эту ткань исследуют в лаборатории для выявления признаков онкологических заболеваний.
Модификация биопсии предстательной железы — это МРТ-фузионная биопсия. Мужчине проводят МРТ предстательной железы, а затем через 1–2 недели проводят биопсию предстательной железы под контролем УЗИ. Во время биопсии происходит цифровое соединение (слияние) МРТ-изображений и ультразвуковых изображений, что помогает создать более точное изображение областей с патологическими изменениями для биопсии.
Цитологическое исследование мочи
Цитологическое исследование мочи (микроскопическое исследование мочи на наличие раковых клеток) иногда бывает полезным для диагностики рака почек и мочевыводящих путей. У людей с высоким риском, например, у курильщиков, работников нефтехимической промышленности и людей с безболезненным кровотечением цитологическое исследование мочи может использоваться для проверки на онкологические заболевания. У людей, которым удалили опухоль почки или мочевого пузыря, эту процедуру могут использовать для последующего обследования. Однако иногда результаты могут указывать на онкологические заболевания при их отсутствии или могут не показать онкологических заболеваний при их наличии, особенно если опухоль только появилась или растет медленно.