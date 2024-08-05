Синдром апноэ во сне — это серьезное заболевание, при котором дыхание неоднократно останавливается на достаточно продолжительное время, нарушая сон; часто из-за этого временно понижается уровень кислорода и повышается уровень углекислого газа в крови.
Люди с синдромом апноэ во сне часто очень сонливы в течение дня, громко храпят, у них случаются эпизоды судорожного глотания воздуха или удушья, временное прекращение дыхания и внезапные пробуждения с громким всхрапыванием.
Синдром апноэ во сне повышает риск определенных заболеваний и преждевременной смерти.
Хотя диагностика синдрома апноэ во сне частично опирается на проводимую врачом оценку симптоматики, врачи обычно используют метод объективного исследования сна для подтверждения диагноза и определения степени тяжести расстройства.
Для лечения синдрома апноэ во сне могут применяться постоянное положительное давление в дыхательных путях, подбор ротовых аппликаторов стоматологами, а иногда хирургическое вмешательство.
Синдром апноэ во сне является очень распространенной проблемой. Существуют различные типы синдрома апноэ во сне с различными причинами и факторами риска. Обструктивным типом синдрома апноэ во сне страдает более 1 миллиарда человек во всем мире.
Типы синдрома апноэ во сне
Существует два типа синдрома апноэ во сне:
Синдром обструктивного апноэ во сне
Синдром центрального апноэ во сне
У некоторых людей наблюдается сочетание синдромов обструктивного и центрального апноэ во сне.
Синдром обструктивного апноэ во сне
Синдром обструктивного апноэ во сне, наиболее распространенный тип синдрома апноэ во сне, возникает вследствие повторяющегося закрытия горла или верхних дыхательных путей во время сна. Верхние дыхательные пути включают воздухоносные пути от ротовой полости и ноздрей к глотке и вниз к голосовому аппарату; эти структуры могут изменять свое положение во время процесса дыхания.
Этот тип апноэ влияет на здоровье и благополучие приблизительно 8–16 % взрослых. Синдром обструктивного апноэ во сне чаще встречается у людей, страдающих ожирением. Тем не менее, не все люди с синдромом обструктивного апноэ во сне страдают избыточным весом или ожирением.
Врачи ставят диагноз синдрома обструктивного апноэ во сне в следующих случаях:
во время сна дыхание прерывается;
имеют место 5 или более случаев прерывания дыхания в час;
каждое прерывание продолжается более 10 секунд.
Вероятность развития синдрома обструктивного апноэ во сне повышают многие факторы риска. Ожирение, возможно, в сочетании с возрастными изменениями и другими факторами, приводит к сужению верхних дыхательных путей. Злоупотребление алкоголем и прием седативных препаратов усугубляют синдром обструктивного апноэ во сне. Узкое горло или толстая шея — особенности, которые, как правило, являются наследственными, увеличивают риск синдрома апноэ во сне. Низкие уровни гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРД), проявляющаяся ночью, либо чрезмерный и патологический рост из-за избыточного выделения гормона роста (акромегалия) могут способствовать развитию синдрома обструктивного апноэ во сне. Иногда причиной синдрома обструктивного апноэ во сне может стать инсульт. Синдром апноэ во сне, как правило, является наследственным, поэтому может существовать генетический риск.
Знаете ли Вы, что...
Синдром обструктивного апноэ во сне у детей
У детей увеличенные небные миндалины или аденоиды, некоторые стоматологические заболевания (например, сильный глубокий прикус), ожирение и некоторые пороки развития (например, необычно маленькая нижняя челюсть) могут привести к синдрому обструктивного апноэ во сне. Сезонные аллергии, вызывающие выраженную заложенность носа, могут усугубить синдром апноэ во сне.
Почти все страдающие от него дети храпят. Другие симптомы во время сна могут включать беспокойный сон и ночную потливость. Некоторые дети мочатся в постель. Дневные симптомы могут включать дыхание через рот, головную боль после пробуждения и проблемы с концентрацией внимания. Проблемы с учебой и некоторые поведенческие проблемы (например, гиперактивность) являются распространенными симптомами тяжелого синдрома обструктивного апноэ во сне у детей. У детей также может наблюдаться задержка роста. Чрезмерная дневная сонливость у детей встречается реже, чем у взрослых, страдающих синдромом обструктивного апноэ во сне.
Синдром центрального апноэ во сне
По сравнению с синдромом обструктивного апноэ во сне, синдром центрального апноэ во сне встречается редко. Он вызван проблемой с контролем дыхания в области головного мозга, называемой стволом головного мозга. Как правило, ствол головного мозга очень чувствителен к изменениям в уровне углекислого газа (побочного продукта метаболизма) в крови. При высоких уровнях углекислого газа в крови ствол головного мозга посылает сигнал дыхательным мышцам дышать глубже и быстрее для выведения углекислого газа при выдохе и наоборот. При синдроме центрального апноэ во сне ствол головного мозга не реагирует должным образом на изменения уровня углекислого газа. Как следствие, во время сна у людей с синдромом центрального апноэ во сне могут быть паузы в дыхании или они могут дышать более поверхностно и медленнее в сравнении с нормальным дыханием.
Существует множество причин, по которым ствол головного мозга может не посылать соответствующие дыхательные сигналы. Например, ствол головного мозга может быть поражен инсультом, инфекцией головного мозга (энцефалитом) или врожденным пороком головного мозга. Причиной синдрома центрального апноэ во сне может быть применение опиоидов с целью обезболивания, а также некоторых других лекарственных препаратов. Пребывание на большой высоте над уровнем моря может также вызвать синдром центрального апноэ во сне. Синдром центрального апноэ во сне может возникать у людей с сердечной недостаточностью. Опухоль головного мозга очень редко вызывает это расстройство. В отличие от синдрома обструктивного апноэ во сне, ожирение не связано с синдромом центрального апноэ во сне.
При одной из форм синдрома центрального апноэ во сне, которая называется «проклятие Ундины», или синдромом врожденной центральной гиповентиляции, и обычно возникает у новорожденных, пациенты могут дышать неправильно или вообще прекращают дышать, за исключением случаев, когда они полностью бодрствуют.
Симптомы синдрома апноэ во сне
Симптомы во время сна, как правило, первым замечает тот, кто спит рядом, или сосед(ка) по комнате или квартире. При всех типах синдрома апноэ во сне дыхание может патологически замедляться и становиться поверхностным, или оно может внезапно останавливаться (иногда на протяжении до 1 минуты), а затем возобновляться.
При всех типах синдрома апноэ во сне нарушения сна могут привести к сонливости в дневное время, утомляемости, раздражительности, головным болям по утрам, замедленному мышлению и затрудненной концентрации. У людей, страдающих чрезмерной сонливостью, повышен риск травмы при управлении транспортными средствами или тяжелыми механизмами, либо при выполнении других действий, во время которых сонливость опасна. Они могут испытывать трудности на работе и страдать от половой дисфункции. Поскольку уровни кислорода в крови могут значительно снижаться, может развиваться фибрилляция предсердий и повышаться артериальное давление.
Синдром обструктивного апноэ во сне
При синдроме обструктивного апноэ во сне самым частым симптомом является храп, хотя у большинства храпящих людей синдром апноэ во сне отсутствует. При синдроме обструктивного апноэ во сне храп обычно непостоянный, с эпизодами затрудненного дыхания или удушья, паузами в дыхании и внезапным пробуждением с громким всхрапыванием. Человек может проснуться с приступом удушья и в испуге.
Утром люди часто не знают, что много раз в течение ночи у них прерывался сон. Некоторые люди просыпаются с болью в горле и сухостью во рту. При тяжелом синдроме обструктивного апноэ во сне ночью происходят многократные приступы всхрапываний и продолжительного громкого храпа, а в течение дня человек испытывает сонливость или непроизвольно ненадолго засыпает.
У людей может иметь место прерывистый сон.
У людей, которые живут одни, дневная сонливость может быть наиболее заметным симптомом. В итоге сонливость начинает мешать работать днем и снижает качество жизни. Например, человек может заснуть во время просмотра телевизора, на встрече или, при еще более чрезмерной сонливости, даже при вождении автомобиля, например, остановившись на красный свет светофора. Может нарушаться память, ослабляться половое влечение, а межличностные отношения страдают, потому что человек не в состоянии принимать активное участие в отношениях из-за сонливости и раздражительности.
У людей с синдромом апноэ во сне, живущих с другими людьми, их шумный, беспокойный сон может негативно повлиять на их отношения с людьми, с которыми они делят постель, комнату и/или дом.
При синдроме обструктивного апноэ во сне возрастает риск инсульта, инфаркта миокарда, фибрилляции предсердий (патологическое нарушения сердечного ритма) и повышения артериального давления. У мужчин среднего возраста с 30 или более эпизодами синдрома обструктивного апноэ во сне в час возрастает риск преждевременной смерти.
Знаете ли Вы, что...
Синдром центрального апноэ во сне
При синдроме центрального апноэ во сне храп выражен не так сильно. Ритм дыхания нерегулярный и прерывается паузами. Людям может быть трудно поддерживать сон, и они могут рано просыпаться.
Дыхание Чейн-Стокса (периодическое дыхание) является одним из видов синдрома центрального апноэ во сне. При дыхании Чейн-Стокса человек постепенно начинает дышать быстрее, потом медленнее, далее дыхание останавливается на короткий период и снова возобновляется. Затем цикл повторяется снова. Каждый цикл длится от 30 секунд до 2 минут.
Синдром гиповентиляции вследствие ожирения
Люди с крайней степенью ожирения могут также страдать от синдрома гиповентиляции вследствие ожирения (Пиквикский синдром) как такового или обычно в сочетании с синдромом обструктивного апноэ во сне. При синдроме гиповентиляции вследствие ожирения избыточный жир мешает движению грудной клетки, а избыток жира под диафрагмой сжимает легкие, что в совокупности является причиной менее эффективного поверхностного дыхания. Избыточный жир вокруг горла сжимает верхние дыхательные пути, уменьшая поступление воздуха. Контроль функции дыхания может быть нарушен, в результате чего развивается синдром центрального апноэ во сне.
Диагностика синдрома апноэ во сне
Обследование врачом
Полисомнография
Подозрение на синдром апноэ во сне основывается на имеющихся у человека симптомах. Иногда для облегчения выявления симптомов, таких как чрезмерная дневная сонливость, которые могут быть вызваны синдромом обструктивного апноэ во сне, врачи используют опросники. Наблюдения за дыханием пациента во время сна обычно позволяет подтвердить диагноз и является наилучшим методом определения степени его тяжести. Первым шагом обычно является амбулаторный мониторинг с помощью портативного оборудования, которое человек носит ночью во время сна. Это оборудование может контролировать дыхание, частоту сердечных сокращений, поток воздуха через нос и уровни кислорода. Более тщательное обследование может быть проведено с помощью полисомнографии, во время которой человек спит ночью в лаборатории сна. Это обследование может помочь врачам различить синдром обструктивного и центрального апноэ во сне.
При полисомнографии:
Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для мониторинга мозговых волн человека, чтобы обнаружить изменения в уровнях сна и движениях глаз.
Оксиметрия, при которой электрод накладывают на кончик пальца руки или на мочку уха, используется для определения уровня кислорода в крови.
Измерение потока воздуха проводят с помощью устройств, которые размещают перед ноздрями и ртом.
Амплитуду и характер дыхания измеряют с помощью монитора, размещенного вокруг грудной клетки.
Исследования сна призваны определить индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ). ИАГ представляет собой среднее количество эпизодов отсутствия дыхания (апноэ) и сниженного дыхания (гипопноэ), возникающих за час сна. Чем больше происходит таких событий, тем тяжелее синдром апноэ во сне и тем выше вероятность возникновения нежелательных эффектов. Для диагностики синдрома апноэ во сне врачи используют ИАГ и другие показатели исследования сна в сочетании с имеющимися у пациента симптомами.
Иногда для определения причины врачам требуется проводить дополнительное обследование. Люди с синдромом апноэ во сне могут пройти обследование для выявления осложнений, таких как повышение артериального давления и фибрилляция предсердий.
Лечение синдрома апноэ во сне
Контроль факторов риска
Постоянное положительное давление в дыхательных путях или применение кап, либо других устройств, подобранных стоматологом
Возможно, хирургическое вмешательство на дыхательных путях или электростимуляция верхних отделов дыхательных путей
Лечение направлено как на факторы риска, так и на сам по себе синдром апноэ во сне. В группах поддержки люди с синдромом апноэ во сне и их родственники могут получить необходимую информацию, помогающую справиться с этим заболеванием.
Больных нужно предупреждать о рисках, связанных с вождением, управлением тяжелым оборудованием или другими видами деятельности, случайное засыпание во время которых может быть опасным. Люди, которым предстоит хирургическое вмешательство, должны проинформировать своего анестезиолога, что они страдают от синдрома апноэ во сне, потому что анестезия иногда может вызывать дополнительное сужение дыхательных путей.
Людям с тяжелым храпом и частыми приступами удушья во сне запрещено употреблять алкоголь или снотворные, антигистаминные препараты с седативным эффектом или другие лекарственные препараты, которые вызывают сонливость. Сон на боку или приподнятие головы может помочь уменьшить храп. Специальные устройства, закрепляемые на спине, не дают людям спать на спине. В продаже имеются различные устройства и спреи для ослабления храпа, которые могут помочь при простом храпе, но они неэффективны при синдроме обструктивного апноэ во сне. Существует несколько хирургических процедур для лечения храпа, но доказательств их эффективности и продолжительности действия недостаточно.
Дневную сонливость можно уменьшить, если выработать привычки, способствующие улучшению сна, например, установить регулярный график сна и бодрствования (см. таблицу Изменения в поведении для улучшения сна).
Синдром обструктивного апноэ во сне
Если пациенту назначено лечение, и он следует этому лечению, прогноз, как правило, отличный. Это расстройство не влияет на продолжительность жизни, а самые серьезные осложнения можно предупредить. Артериальное давление обычно падает на несколько пунктов.
Может помочь снижение лишнего веса, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Необходимо лечить назальные инфекции и аллергии. Требуется лечение гипотиреоза и акромегалии при их наличии. Снижение массы тела полезно, но не всегда просто, особенно у людей со сонливостью и усталостью. Таким образом, пациентам с тяжелым ожирением часто рекомендуются лекарственные препараты для снижения массы тела или хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия). Лекарственные препараты и бариатрическая хирургия уменьшают выраженность синдрома апноэ во сне и устраняют симптомы у многих людей.
Поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП) является основным методом лечения людей с синдромом обструктивного апноэ во сне, особенно тех, кто страдает от чрезмерной дневной сонливости. Во время процедуры ППДДП люди дышат через лицевую или носовую маску, которая обеспечивает немного более высокое давление в дыхательных путях. Такое повышенное давление приоткрывает горло, когда человек вдыхает. При ППДДП подаваемый воздух может дополнительно увлажняться. Некоторые люди считают увлажненный воздух более комфортным. В течение первых двух недель использования необходимо тщательное наблюдение со стороны медицинского работника, чтобы обеспечить правильное прилегание маски и оказать необходимую поддержку, пока человек учится спать в маске.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Тем не менее, многим людям крайне неудобно пользоваться ППДДП, поэтому они отказываются их использовать или используют крайне редко. Если врачи и технические специалисты помогают человеку найти устройство, которое ему подходит, и поддерживают его, то вероятность того, что этот человек будет долго и успешно пользоваться устройством, значительно возрастает.
Некоторые люди, которые используют ППДДП, продолжают испытывать чрезмерную дневную сонливость. Таким людям может быть полезным применение стимулятора, используемого для лечения сонливости в дневное время у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне (например, модафинила или солриамфетола). Для лечения людей с синдромом обструктивного апноэ во сне также изучаются другие лекарственные препараты.
Съемные ротовые аппликаторы, подбираемые стоматологами, могут помочь облегчить синдром обструктивного апноэ во сне (и храп) у людей с легкой и умеренной тяжестью синдрома апноэ во сне. Эти аппликаторы, которые надевают только на время сна, помогают сохранить дыхательные пути открытыми. Большинство приборов состоят из двух пластмассовых частей, отлитых в форме верхних и нижних зубов. Две части соединяются друг с другом и предназначены для вытягивания нижней челюсти вперед, чтобы язык не западал и не блокировал горло.
Поскольку причиняющий беспокойство храп встречается часто, а также поскольку применение ППДДП может быть затруднено, некоторые альтернативные устройства, которые не были тщательно изучены, выходят на рынок и продаются непосредственно потребителям. Перед началом лечения следует обсудить варианты с врачом.
Изображения любезно предоставлены д-ром Робертом С. Портером (Robert S. Porter, MD).
Стимуляция верхних дыхательных путей — это процедура, в ходе которой используют имплантированный прибор для стимуляции одного из черепных нервов, контролирующего язык (подъязычного нерва). Стимуляция этого нерва активирует мышцы, которые выталкивают язык вперед и помогают держать дыхательные пути открытыми. Эта терапия может быть успешной у ряда людей с синдромом обструктивного апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени, которые не могут переносить применение ППДДП-терапии.
Хирургическое вмешательство на голове или шее в качестве лечения синдрома апноэ во сне помогает при увеличенных небных миндалинах или явной блокировке верхних дыхательных путей какой-либо другой структурой. У детей наиболее распространенным лечением является хирургическое вмешательство для удаления миндалин и аденоидов (тонзилэктомия и аденоидэктомия). Такой тип хирургического вмешательства обычно облегчает синдром апноэ во сне, особенно если миндалины или аденоиды увеличены. Хирургическое вмешательство иногда предпринимается у людей без явной блокировки, если другие методы лечения не помогли.
Увулопалатофарингопластика — это хирургическая процедура, которая открывает верхние дыхательные пути, удаляя часть ткани из верхних дыхательных путей (например, из неба, язычка, миндалин и аденоидов). Чаще всего эта процедура помогает людям с синдромом апноэ во сне умеренной степени. Тем не менее, эта процедура в значительной степени была заменена менее агрессивными подходами, при которых, например, пытаются стабилизировать стенки глотки (полость за носом и ртом). Иногда проводятся другие хирургические процедуры, но пока они не были изучены достаточно хорошо на предмет предсказуемости и долгосрочности их результатов.
Наиболее эффективным лечением синдрома обструктивного апноэ во сне является трахеостомия (создание постоянного отверстия в дыхательном горле для введения дыхательной трубки). Однако трахеостомия выполняется только в качестве крайней меры у людей с наихудшим течением заболеванием, у которых другие методы лечения были безуспешны.
Синдром центрального апноэ во сне
У людей с синдромом центрального апноэ во сне, если это возможно, лечат основное заболевание. Например, назначаются лекарственные препараты для снижения степени тяжести сердечной недостаточности. Пациентам также рекомендуется избегать или уменьшить употребление алкоголя и любых лекарственных препаратов, усугубляющих синдром апноэ во сне. Кислород, подаваемый через носовые канюли (не под давлением), может сократить количество эпизодов апноэ у людей, у которых уровень кислорода снижается во время сна.
Некоторым людям с синдромом центрального апноэ во сне может помочь метод ППДДП с низким давлением воздуха. Этот метод лечения у людей с синдромом центрального апноэ во сне с дыханием Чейн-Стокса сокращает количество эпизодов апноэ и улучшает функцию сердца, но не повышает выживаемость.
Пациентам с синдромом центрального апноэ во сне, вызванным большой высотой, а также некоторым пациентам с сердечной недостаточностью, может помочь лекарственный препарат ацетазоламид.
Некоторым людям помогает хирургическая процедура имплантации устройства, которое стимулирует нервы, контролирующие диафрагму (стимулятор диафрагмального/грудобрюшного нерва), помогая человеку дышать.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское торакальное общество (American Thoracic Society): Что такое синдром обструктивного апноэ во сне у взрослых? и Американское торакальное общество (American Thoracic Society): Что такое синдром центрального апноэ во сне у взрослых?: краткие обзоры с ответами на часто задаваемые вопросы, рекомендации по действиям и перечень дополнительных ресурсов.
Американская академия медицины сна (American Academy of Sleep Medicine): подробная информация, объясняющая важность здорового сна и варианты лечения расстройств сна.