Синдром апноэ во сне

Если пациенту назначено лечение, и он следует этому лечению, прогноз, как правило, отличный. Это расстройство не влияет на продолжительность жизни, а самые серьезные осложнения можно предупредить. Артериальное давление обычно падает на несколько пунктов.

Может помочь снижение лишнего веса, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Необходимо лечить назальные инфекции и аллергии. Требуется лечение гипотиреоза и акромегалии при их наличии. Снижение массы тела полезно, но не всегда просто, особенно у людей со сонливостью и усталостью. Таким образом, пациентам с тяжелым ожирением часто рекомендуются лекарственные препараты для снижения массы тела или хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия). Лекарственные препараты и бариатрическая хирургия уменьшают выраженность синдрома апноэ во сне и устраняют симптомы у многих людей.

Поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП) является основным методом лечения людей с синдромом обструктивного апноэ во сне, особенно тех, кто страдает от чрезмерной дневной сонливости. Во время процедуры ППДДП люди дышат через лицевую или носовую маску, которая обеспечивает немного более высокое давление в дыхательных путях. Такое повышенное давление приоткрывает горло, когда человек вдыхает. При ППДДП подаваемый воздух может дополнительно увлажняться. Некоторые люди считают увлажненный воздух более комфортным. В течение первых двух недель использования необходимо тщательное наблюдение со стороны медицинского работника, чтобы обеспечить правильное прилегание маски и оказать необходимую поддержку, пока человек учится спать в маске.

Аппарат ППДДП Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тем не менее, многим людям крайне неудобно пользоваться ППДДП, поэтому они отказываются их использовать или используют крайне редко. Если врачи и технические специалисты помогают человеку найти устройство, которое ему подходит, и поддерживают его, то вероятность того, что этот человек будет долго и успешно пользоваться устройством, значительно возрастает.

Некоторые люди, которые используют ППДДП, продолжают испытывать чрезмерную дневную сонливость. Таким людям может быть полезным применение стимулятора, используемого для лечения сонливости в дневное время у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне (например, модафинила или солриамфетола). Для лечения людей с синдромом обструктивного апноэ во сне также изучаются другие лекарственные препараты.

Съемные ротовые аппликаторы, подбираемые стоматологами, могут помочь облегчить синдром обструктивного апноэ во сне (и храп) у людей с легкой и умеренной тяжестью синдрома апноэ во сне. Эти аппликаторы, которые надевают только на время сна, помогают сохранить дыхательные пути открытыми. Большинство приборов состоят из двух пластмассовых частей, отлитых в форме верхних и нижних зубов. Две части соединяются друг с другом и предназначены для вытягивания нижней челюсти вперед, чтобы язык не западал и не блокировал горло.

Поскольку причиняющий беспокойство храп встречается часто, а также поскольку применение ППДДП может быть затруднено, некоторые альтернативные устройства, которые не были тщательно изучены, выходят на рынок и продаются непосредственно потребителям. Перед началом лечения следует обсудить варианты с врачом.

Ротовой аппликатор для лечения синдрома апноэ во сне Изображение Изображения любезно предоставлены д-ром Робертом С. Портером (Robert S. Porter, MD).

Стимуляция верхних дыхательных путей — это процедура, в ходе которой используют имплантированный прибор для стимуляции одного из черепных нервов, контролирующего язык (подъязычного нерва). Стимуляция этого нерва активирует мышцы, которые выталкивают язык вперед и помогают держать дыхательные пути открытыми. Эта терапия может быть успешной у ряда людей с синдромом обструктивного апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени, которые не могут переносить применение ППДДП-терапии.

Хирургическое вмешательство на голове или шее в качестве лечения синдрома апноэ во сне помогает при увеличенных небных миндалинах или явной блокировке верхних дыхательных путей какой-либо другой структурой. У детей наиболее распространенным лечением является хирургическое вмешательство для удаления миндалин и аденоидов (тонзилэктомия и аденоидэктомия). Такой тип хирургического вмешательства обычно облегчает синдром апноэ во сне, особенно если миндалины или аденоиды увеличены. Хирургическое вмешательство иногда предпринимается у людей без явной блокировки, если другие методы лечения не помогли.

Увулопалатофарингопластика — это хирургическая процедура, которая открывает верхние дыхательные пути, удаляя часть ткани из верхних дыхательных путей (например, из неба, язычка, миндалин и аденоидов). Чаще всего эта процедура помогает людям с синдромом апноэ во сне умеренной степени. Тем не менее, эта процедура в значительной степени была заменена менее агрессивными подходами, при которых, например, пытаются стабилизировать стенки глотки (полость за носом и ртом). Иногда проводятся другие хирургические процедуры, но пока они не были изучены достаточно хорошо на предмет предсказуемости и долгосрочности их результатов.

Наиболее эффективным лечением синдрома обструктивного апноэ во сне является трахеостомия (создание постоянного отверстия в дыхательном горле для введения дыхательной трубки). Однако трахеостомия выполняется только в качестве крайней меры у людей с наихудшим течением заболеванием, у которых другие методы лечения были безуспешны.