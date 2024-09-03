Согласно современной классификации, легочная гипертензия делится на 5 групп в соответствии с причиной болезни:

легочная артериальная гипертензия;

левосторонняя болезнь сердца (сердечная недостаточность и пороки сердца);

заболевания легких или низкий уровень кислорода в крови;

хронические заболевания, которые вызывают попадание сгустков крови в легкие;

другие механизмы (включая легочную гипертензию, причина которой неясна).

Легочная артериальная гипертензия может быть вызвана многими разными заболеваниями. Иногда она возникает без очевидной причины (идиопатическая). Женщины страдают от идиопатической легочной гипертензии в два раза чаще, чем мужчины, и средний возраст постановки диагноза составляет примерно 35 лет. Недавно был установлен ряд генетических мутаций в семьях с этим заболеванием. Фактический механизм, с помощью которого эти наследственные генетические мутации вызывают легочную гипертензию, пока не известен. Ряд лекарственных препаратов и токсинов, таких как фенфлурамин (и другие родственные лекарственные препараты), амфетамины, ингибиторы протеинкиназы (такие как дазатиниб), кокаин и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), были идентифицированы как факторы риска легочной артериальной гипертензии. Если СИОЗС принимают беременные женщины после 20-й недели беременности, риск развития легочной гипертензии новорожденных выше нормы. Легочная артериальная гипертензия также может развиться у людей с некоторыми заболеваниями, например, с портальной гипертензией, ВИЧ-инфекцией, врожденными заболеваниями сердца, шистосомозом и системными ревматическими или аутоиммунными заболеваниями, такими как системный склероз (склеродермия).

Левосторонняя болезнь сердца — одна из наиболее частых причин легочной гипертензии. Левосторонняя болезнь сердца может возникать у людей с длительным повышением артериального давления или ишемической болезнью сердца. Когда левая половина сердца не в состоянии надлежащим образом перекачивать кровь по организму, кровь застаивается в легких и повышает там давление. Неспособность сердца надлежащим образом расслабиться также может привести к накоплению крови в легких, что способствует развитию легочной гипертензии.

Заболевания легких или низкие уровни кислорода в крови также могут быть причиной легочной гипертензии. Когда легкие повреждены заболеванием, требуется больше усилий для перекачивания крови через них. Одним из наиболее распространенных заболеваний является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Со временем ХОБЛ разрушает в легких небольшие воздухоносные мешочки (альвеолы) вместе с их мелкими кровеносными сосудами (капиллярами). Единственной важной причиной легочной гипертензии при ХОБЛ является сужение легочных артерий, которое развивается в результате низкого уровня кислорода в крови. Другие факторы, которые снижают уровни кислорода в крови, например, синдром апноэ во сне, либо жизнь или длительное пребывание в местах, расположенных на большой высоте, также могут вызвать легочную гипертензию. К другим заболеваниям легких, которые могут вызывать легочную гипертензию, относятся пневмофиброз, кистозный фиброз, саркоидоз, легочной гистиоцитоз из клеток Лангерганса (гранулематоз) и чрезмерная потеря легочной ткани в результате хирургического вмешательства или травмы.

Некоторые хронические заболевания могут становиться причиной повторного (хронического) образования сгустков крови, обычно в глубоких венах ног (тромбоз глубоких вен). Сгустки крови в ноге могут отрываться и перемещаться по венозной системе и правой стороне сердца, застревая в легочных артериях или более мелких ветвях этих артерий в легких и становясь причиной тромбоэмболии легочной артерии. Если эти сгустки должным образом не рассасываются, легочные артерии могут сужаться и становиться менее эластичными. В результате этого возникает один из видов легочной гипертензии — хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия.

Причины легочной гипертензии, опосредованные другими механизмами, включают болезни крови (гематологические; такие как хроническая гемолитическая анемия и серповидноклеточная анемия) и системные заболевания (такие как хроническая болезнь почек, легочной гистиоцитоз из клеток Лангерганса и лимфангиолейомиоматоз).